Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Во время этой экскурсии 🧭 мы отправимся подальше от многочисленного потока туристов в городах и вырвемся на просторы Тосканы. Мы отыщем среди тосканских холмов уютное место с прекрасным садом — виллу Гарзони. Сады этой виллы поразят Вас своими причудливыми формами, яркими красками и неповторимым шармом итальянского барокко. Каскады лестниц, фонтаны, скульптурный ансамбль античных богов, а также искусственные пруды с лилиями уж точно покорят Ваше сердце. Это лучший сад в стиле итальянского барокко в Тоскане. Первое упоминание об этом месте, как о крепости, которая стала летней резиденцией семьи Гарзони, датируется еще 14 веком. Вилла же появится только в 16 веке, а сад был гораздо меньше сегодняшнего…впрочем об этом я расскажу при встрече.

Я поведаю Вам о многих тайнах этой виллы, кто из известных людей здесь ухаживал за садом и каких высокопоставленных персон принимали.

Эту поездку можно совместить с экскурсией по г. Лукке, который также не оставит никого равнодушным.