Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Удивительный сад в стиле итальянского барокко — вилла Гарзони

Гид S.
Гид S. – Гид из Лукки
Удивительный сад в стиле итальянского барокко — вилла Гарзони
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €54 за человека

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Удивительный сад в стиле итальянского барокко — вилла Гарзони
Удивительный сад в стиле итальянского барокко — вилла Гарзони
Во время этой экскурсии 🧭 мы отправимся подальше от многочисленного потока туристов в городах и вырвемся на просторы Тосканы. Мы отыщем среди тосканских холмов уютное место с прекрасным садом — виллу Гарзони. Сады этой виллы поразят Вас своими причудливыми формами, яркими красками и неповторимым шармом итальянского барокко. Каскады лестниц, фонтаны, скульптурный ансамбль античных богов, а также искусственные пруды с лилиями уж точно покорят Ваше сердце. Это лучший сад в стиле итальянского барокко в Тоскане. Первое упоминание об этом месте, как о крепости, которая стала летней резиденцией семьи Гарзони, датируется еще 14 веком. Вилла же появится только в 16 веке, а сад был гораздо меньше сегодняшнего…впрочем об этом я расскажу при встрече.
Я поведаю Вам о многих тайнах этой виллы, кто из известных людей здесь ухаживал за садом и каких высокопоставленных персон принимали.
Эту поездку можно совместить с экскурсией по г. Лукке, который также не оставит никого равнодушным.
Начало и место завершения
🚩 Lucca
Удивительный сад в стиле итальянского барокко — вилла Гарзони
Удивительный сад в стиле итальянского барокко — вилла Гарзони
Удивительный сад в стиле итальянского барокко — вилла Гарзони
Удивительный сад в стиле итальянского барокко — вилла Гарзони

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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