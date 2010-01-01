Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Винно-гастрономический тур

Гид S.
Гид S. – Гид из Лукки
Винно-гастрономический тур
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Винно-гастрономический тур
С глубокой древности людям известны полезные свойства, которыми обладает красное вино 🍷. Красное виноградное вино имеет в своем составе танин, который поддерживает эластичность стенок кровеносных сосудов. Красное виноградное вино считается одним из максимально эффективных природных антиоксидантов. Уже доказано, что ежедневное употребление 1–2 бокалов этого вина увеличивает продолжительность жизни человека на несколько лет. Терпкий винный вкус улучшает психическую и эмоциональную деятельность человека, хорошо успокаивает нервную систему. Красное вино повышает аппетит, положительно воздействует на систему пищеварения. Кроме того, красное вино — это мочегонное средство и легкое слабительное. Вино содействует насыщению организма минералами и витаминами, эффективно ускоряет обменные процессы в организме. Вина Тосканы — самые известные вина в мире, неповторимый букет, долгое послевкусие не оставляют равнодушными никого.
Винно-гастрономическая экскурсия ⛳ по Версилии
Вина Версилии (морская зона Тосканы), официально признаны минеральными благодаря минерализации почв, на которых взращивается виноград.
Я приглашаю вас на виноградники Кантины Базиле, где вы увидите 3 знаменитых сорта винограда — Сира, Мерло и Верментино Неро, послушайте рассказ хозяина Кантины о специфике выращивания винограда в Тоскане и по завершению прогулки по винограднику спуститесь в Кантину, где вам поведают секреты виноделия, покажут в чем разница между производством белого и красного вина, дадут попробовать нефильтрованное вино и, наконец, в завершение на открытой веранде предложат продегустировать под типичную тосканскую закуску 5 сортов вин производства Кантины Базиле (2 из которых входят с 2010 года в 150 лучших вин Тосканы).
Начало и место завершения
🚩 Lucca

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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