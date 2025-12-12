Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Матере на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 14 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Секреты пещерного города: индивидуальная экскурсия по Матере Узнайте, как выглядит Культурная столица Европы 2019! Дома на склоне ущелья, древние церкви и римский амфитеатр ждут вас Начало: Piazzetta Pascoli €200 за всё до 2 чел. Пешая 2.5 часа 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия: Древняя Матера Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки, пещерные дома и скальные церкви ждут вас на этой индивидуальной экскурсии €215 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда Путешествие по Матере: кинематографическая прогулка по местам съёмок фильмов, включая сцены с Джеймсом Бондом. Узнайте больше о пещерной архитектуре Начало: На площади Витторио Венето €210 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Матеры

