1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Древняя Матера
Побродить по лабиринтам улиц, заглянуть в пещерные дома и узнать о городе с историей в 7 тысяч лет
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты пещерного города
Пройтись лабиринтами пещерного квартала, посетить древнюю церковь и насладиться панорамой Матеры
Начало: Piazzetta Pascoli
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
169€161 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по пещерным районам Матеры
Начало: Площадь Пасколи
Расписание: все дни кроме воскресенья в 10 и 15 часов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Древняя Матера: от палеолита до наших дней
Начало: Piazza Vittorio Veneto 29 (infopoint)
Расписание: Каждый день в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 марта 2024Большая благодарность Надежде! Нам очень понравилась эта экскурсия! Надежда очень приятная девушка, интересно преподнесла весь материал. Выезжали мы из Бари,
- ЮЮлия18 августа 2023Получили интересную, исчерпывающую информацию и много положительных эмоций. Экскурсовод блестящий профессионал своего дела!
- ВВалентина7 июля 2023Большое спасибо Алине за информативную и интересную экскурсию и просто за душевное отношение. Я очень признательна за рекомендации и помощь по вопросам, не касающимся непосредственно нашей экскурсии.
- ББабанин1 июля 2023Спасибо большое. В Матеру ехать надо обязательно, а с гидом удовольствие вдвойне!
- ААнна20 марта 2022В Матеру мы приезжали из Бари, специально, чтобы посмотреть этот древний город. Конечно же, нам все понравилось. Экскурсию Надежда провела
- ООльга19 января 2020В Матеру мы приезжали из Бари, специально, чтобы посмотреть этот древний город. Очень экзотично, чем-то напоминает Толедо в Испании. Конечно
Ответы на вопросы от путешественников по Матере в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Матере в июне 2024
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