Индивидуальные экскурсии в Матере с личным гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Матере на русском языке, цены от €144, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Матера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Древняя Матера
Побродить по лабиринтам улиц, заглянуть в пещерные дома и узнать о городе с историей в 7 тысяч лет
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Секреты пещерного города
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Секреты пещерного города
Пройтись лабиринтами пещерного квартала, посетить древнюю церковь и насладиться панорамой Матеры
Начало: Piazzetta Pascoli
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
169161 за всё до 4 чел.
Прогулка по пещерным районам Матеры
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по пещерным районам Матеры
Начало: Площадь Пасколи
Расписание: все дни кроме воскресенья в 10 и 15 часов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160144 за всё до 4 чел.
Древняя Матера: от палеолита до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Древняя Матера: от палеолита до наших дней
Начало: Piazza Vittorio Veneto 29 (infopoint)
Расписание: Каждый день в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Древняя Матера
    Большая благодарность Надежде! Нам очень понравилась эта экскурсия! Надежда очень приятная девушка, интересно преподнесла весь материал. Выезжали мы из Бари,
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    и на тот момент впервые столкнулись с "задержками" у регионального перевозчика. Еще, будьте готовы, что в пути придется пересесть на другую ветку. Надежда нас предупредила об этом и дождалась нас несмотря на опоздание, за что ей большое спасибо! Конечно всем рекомендую посетить этот древний город, и понять, как там еще 50 лет назад жили люди.

  • Ю
    Юлия
    18 августа 2023
    Секреты пещерного города
    Получили интересную, исчерпывающую информацию и много положительных эмоций. Экскурсовод блестящий профессионал своего дела!
  • В
    Валентина
    7 июля 2023
    Секреты пещерного города
    Большое спасибо Алине за информативную и интересную экскурсию и просто за душевное отношение. Я очень признательна за рекомендации и помощь по вопросам, не касающимся непосредственно нашей экскурсии.
  • Б
    Бабанин
    1 июля 2023
    Секреты пещерного города
    Спасибо большое. В Матеру ехать надо обязательно, а с гидом удовольствие вдвойне!
  • А
    Анна
    20 марта 2022
    Древняя Матера
    В Матеру мы приезжали из Бари, специально, чтобы посмотреть этот древний город. Конечно же, нам все понравилось. Экскурсию Надежда провела
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    интересно, познавательно. У нас сложилась полная картина города. Оказавшись в том регионе Италии, Матеру нужно обязательно посетить. И лучше всего с гидом Надеждой

    В Матеру мы приезжали из Бари, специально, чтобы посмотреть этот древний город. Конечно же, нам все
  • О
    Ольга
    19 января 2020
    Древняя Матера
    В Матеру мы приезжали из Бари, специально, чтобы посмотреть этот древний город. Очень экзотично, чем-то напоминает Толедо в Испании. Конечно
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    же, нам все понравилось. Экскурсию Надежда провела интересно, познавательно. У нас сложилась полная картина города. Оказавшись в том регионе Италии, Матеру нужно обязательно посетить.

Ответы на вопросы от путешественников по Матере в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Прогулка по пещерным районам Матеры
  4. Древняя Матера: от палеолита до наших дней
Сколько стоит экскурсия по Матере в июне 2024
Сейчас в Матере в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 144 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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