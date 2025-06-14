Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка по Матере: древний квартал Кавеозо
Начало: Via Domenico Ridola, 61, 75100, Matera
Расписание: Каждый день
14 июн в 21:00
15 июн в 09:00
€280 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка по Матере: древний квартал Баризано
Начало: Via Domenico Ridola, 61, 75100, Matera
Расписание: Каждый день
14 июн в 21:00
15 июн в 09:00
€280 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Историко-натуралистическая экскурсия по парку скальных церквей Матеры
Узнайте историю Матеры на пешей экскурсии по парку скальных церквей. Откройте для себя древние поселения и монастыри
Начало: Via Don Minzoni, 36, Matera, 75100
Расписание: Каждый день
13 июн в 09:00
14 июн в 09:00
€290 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Античное сердце Матеры
Погрузитесь в историю Матеры, исследуя оба квартала Сассо Кавеозо и Сассо Баризано. Посетите скальные церкви и древние дома-пещеры
Начало: Via Domenico Ridola, 61, 75100, Matera
Расписание: Каждый день
13 июн в 09:00
14 июн в 09:00
€350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Матере в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Матере
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Матере в июне 2025
Сейчас в Матере в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 280 до 350.
Забронируйте групповые экскурсии в Матере из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Матеры по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август