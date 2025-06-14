Групповые экскурсии Матеры

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Матере на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Прогулка по Матере: древний квартал Кавеозо
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка по Матере: древний квартал Кавеозо
Начало: Via Domenico Ridola, 61, 75100, Matera
Расписание: Каждый день
14 июн в 21:00
15 июн в 09:00
€280 за человека
Прогулка по Матере: древний квартал Баризано
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка по Матере: древний квартал Баризано
Начало: Via Domenico Ridola, 61, 75100, Matera
Расписание: Каждый день
14 июн в 21:00
15 июн в 09:00
€280 за человека
Прогулка по археологическому парку скальных церквей Матеры
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Историко-натуралистическая экскурсия по парку скальных церквей Матеры
Узнайте историю Матеры на пешей экскурсии по парку скальных церквей. Откройте для себя древние поселения и монастыри
Начало: Via Don Minzoni, 36, Matera, 75100
Расписание: Каждый день
13 июн в 09:00
14 июн в 09:00
€290 за человека
Античное сердце Матеры: Сассо Кавеозо и Сассо Баризано
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Античное сердце Матеры
Погрузитесь в историю Матеры, исследуя оба квартала Сассо Кавеозо и Сассо Баризано. Посетите скальные церкви и древние дома-пещеры
Начало: Via Domenico Ridola, 61, 75100, Matera
Расписание: Каждый день
13 июн в 09:00
14 июн в 09:00
€350 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Матере в категории «Групповые»

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  1. Прогулка по Матере: древний квартал Кавеозо
  2. Прогулка по Матере: древний квартал Баризано
  3. Прогулка по археологическому парку скальных церквей Матеры
  4. Античное сердце Матеры: Сассо Кавеозо и Сассо Баризано
Сколько стоит экскурсия по Матере в июне 2025
Сейчас в Матере в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 280 до 350.
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