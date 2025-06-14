Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Древняя Матера
Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки, пещерные дома и скальные церкви ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты пещерного города: индивидуальная экскурсия по Матере
Узнайте, как выглядит Культурная столица Европы 2019! Дома на склоне ущелья, древние церкви и римский амфитеатр ждут вас
Начало: Piazzetta Pascoli
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Путешествие по Матере: кинематографическая прогулка по местам съёмок фильмов, включая сцены с Джеймсом Бондом. Узнайте больше о пещерной архитектуре
Начало: На площади Витторио Венето
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина14 июня 2025Огромное спасибо Ольге!
Очень интересная экскурсия. Ольга абсолютно точно уловила все наши пожелания. Это был просто дружеский разговор о том, что
Ответы на вопросы от путешественников по Матере в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Матере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Матере в декабре 2025
Сейчас в Матере в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 215. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Матере (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 21 ⭐ отзыв, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль