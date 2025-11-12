Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте Матеру — город, где люди живут уже 10 000 лет. Вас ждёт прогулка по пещерным поселениям, следам неолита и ущелью, хранящему память древнейших эпох. Настоящее путешествие в начало истории!

Описание экскурсии Приглашаем вас на пешеходную экскурсию по одному из старейших городов Европы — античной Матере. Основанный более 10 000 лет назад, этот город стал символом непрерывной истории человеческого присутствия. Матеру называют пещерным городом, и не случайно: веками люди здесь жили в пещерах, вырубленных прямо в скале. Во время экскурсии вы узнаете, как формировалась уникальная структура города, познакомитесь с его древнейшими постройками и увидите ущелье Гравина, вдоль которого до сих пор сохранились неолитические пещеры. Гид расскажет об артефактах, найденных в этих местах, — они свидетельствуют о жизни людей здесь ещё в каменном веке. Это путешествие вглубь тысячелетий позволит иначе взглянуть на Южную Италию — не только как на край солнца и вина, но и как на колыбель цивилизации.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Район Сасси Кавиосо

Церковь св. Петра из Кавиосо

Пещерные жилища

Площадки Belvedere

Что включено Экскурсия по городу, 2-3 часа район Сасси Что не входит в цену Билет в музеи и пещерные церкви