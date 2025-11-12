Откройте Матеру — город, где люди живут уже 10 000 лет. Вас ждёт прогулка по пещерным поселениям, следам неолита и ущелью, хранящему память древнейших эпох. Настоящее путешествие в начало истории!
Описание экскурсииПриглашаем вас на пешеходную экскурсию по одному из старейших городов Европы — античной Матере. Основанный более 10 000 лет назад, этот город стал символом непрерывной истории человеческого присутствия. Матеру называют пещерным городом, и не случайно: веками люди здесь жили в пещерах, вырубленных прямо в скале. Во время экскурсии вы узнаете, как формировалась уникальная структура города, познакомитесь с его древнейшими постройками и увидите ущелье Гравина, вдоль которого до сих пор сохранились неолитические пещеры. Гид расскажет об артефактах, найденных в этих местах, — они свидетельствуют о жизни людей здесь ещё в каменном веке. Это путешествие вглубь тысячелетий позволит иначе взглянуть на Южную Италию — не только как на край солнца и вина, но и как на колыбель цивилизации.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Сасси Кавиосо
- Церковь св. Петра из Кавиосо
- Пещерные жилища
- Площадки Belvedere
- Матеранский каньон Gravina
Что включено
- Экскурсия по городу, 2-3 часа район Сасси
Что не входит в цену
- Билет в музеи и пещерные церкви
Место начала и завершения?
По договаренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
