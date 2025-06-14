Мои заказы

Необычные экскурсии по Матере

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Матере на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Древняя Матера
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Древняя Матера
Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки, пещерные дома и скальные церкви ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€215 за всё до 4 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Путешествие по Матере: кинематографическая прогулка по местам съёмок фильмов, включая сцены с Джеймсом Бондом. Узнайте больше о пещерной архитектуре
Начало: На площади Витторио Венето
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 10 чел.
Античный город Матера
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Античный город Матера
Начало: По договаренности
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€190 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    14 июня 2025
    Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
    Огромное спасибо Ольге!
    Очень интересная экскурсия. Ольга абсолютно точно уловила все наши пожелания. Это был просто дружеский разговор о том, что
    читать дальше

    нам интересно. Экскурсия абсолютно не перегружена цифрами и датами. Проходит легко, неформально. Время пробежало настолько быстро, что невозможно было поверить, что прошло почти три часа. В общем, у Ольги настоящий талант уловить то, что нужно людям и донести так, что потом долго вспоминаешь и хочется повторить.

