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и на тот момент впервые столкнулись с "задержками" у регионального перевозчика. Еще, будьте готовы, что в пути придется пересесть на другую ветку. Надежда нас предупредила об этом и дождалась нас несмотря на опоздание, за что ей большое спасибо! Конечно всем рекомендую посетить этот древний город, и понять, как там еще 50 лет назад жили люди.