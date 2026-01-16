Описание водной прогулкиПодарите себе уникальный опыт — прогулку на частной яхте недалеко от Милана, среди потрясающих альпийских пейзажей. Всего в часе от шумного мегаполиса открывается совершенно другой мир: спокойная гладь озёр Комо и Маджоре, роскошные виллы звёзд, величественные горы и атмосфера настоящего итальянского Dolce Vita. Прибыв на пристань, вас встретит капитан, покажет яхту и поможет выбрать идеальный маршрут: мимо знаменитых вилл, к уединённым бухтам или к лучшим смотровым точкам для фото. На борту вы сможете расслабиться, включить любимую музыку, наслаждаться светом заходящего солнца и ощущением полной свободы. По вашему желанию можно заказать напитки, лёгкие закуски, романтическое оформление, музыкальное сопровождение или профессиональную фотосессию. Это идеальный формат для пары, семьи, компании друзей или праздника — дня рождения, предложения руки и сердца, годовщины или просто красивого дня. Яхта рассчитана на компании до 10 человек, что делает прогулку комфортной и просторной. На борту есть всё для отдыха: мягкие сиденья, столик, тент от солнца и зоны для эффектных фотографий. Проведите два часа среди невероятной красоты итальянских озёр, где каждый кадр — как открытка, а атмосфера — как сцена из фильма. Это одно из тех впечатлений, которые остаются в памяти навсегда.
Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым. Ваше путешествие — ваши правила, а мы воплотим всё в реальность. Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номеру+90 544 157 34 33
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Аренда частной яхты на 2 часа
- Встреча у пристани и сопровождение капитана
- Подбор маршрута по озеру (Комо или Маджоре)
- Возможность сделать остановки для фото и купания (по маршруту)
- Музыкальное сопровождение на борту
- Возможность заказать напитки и лёгкие закуски
- Профессиональная фотосессия на борту (по запросу)
Что не входит в цену
- Длительные остановки или экскурсии на берегу
- Алкоголь и еда, не оговоренные заранее
- Трансфер до пристани и обратно (по желанию можно заказать отдельно)
- Сувениры или дополнительные услуги, не включённые в заказ
- Чаевые капитану и персоналу
Место начала и завершения?
Милан
Когда и сколько длится?
Когда: Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым. Ваше путешествие — ваши правила, а мы воплотим всё в реальность. Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номеру+90 544 157 34 33
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
С Екатериной мы увидели Милан с новой стороны, хотя казалось, что знаем его вдоль и поперёк!
Начало: В районе метро Cairoli Castello
Завтра в 08:00
18 янв в 08:00
€135
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Увидели совсем другой Милан, хотя бывали здесь не один раз
Завтра в 13:00
18 янв в 14:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан - город искусства
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
Начало: Brera
Завтра в 13:00
18 янв в 09:00
€200 за всё до 4 чел.