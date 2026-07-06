Индивидуальная
до 4 чел.
Из тёплой Италии к швейцарским ледникам - на поезде Bernina
Ледяной язык, фуникулёр Gucci и роскошь альпийского курорта
Начало: У метро Comasina
24 июл в 08:30
25 июл в 08:30
от €470 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
Исследовать город через свет, музыку и традиции: от сверкающей ёлки на Дуомо до вертикального леса
Начало: На Via Filodrammatici
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €190 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Проникнуть в культурный код миланцев: поговорить об оперном искусстве, богеме и винах Ломбардии
Начало: На площади della Scala
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
от €140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Приготовьте пасту и ризотто на мастер-классе с шеф-поваром в Милане. Узнайте секреты итальянской кухни и насладитесь дегустацией приготовленных блюд
Начало: Ж/д станция Арона
28 июл в 13:00
1 авг в 09:00
от €280 за всё до 2 чел.
-
15%
Квест
до 6 чел.
Готический квест-детектив вокруг и внутри Дуомо
Раскрыть тайны собора, найти неприметные детали и понять, как здесь всё устроено
Начало: На Piazza Duomo
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €255
€300 за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Пьяццале Кадорна
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
€71.30
€75 за человека
Билеты
Мировые шедевры в коллекции пинакотеки Амброзиана (билеты не включены в стоимость)
Пинакотека Амброзиана в Милане - это уникальная возможность увидеть шедевры мирового искусства, включая работы да Винчи и Караваджо, в исторической обстановке
Начало: Недалеко от станции метро Duomo
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:45
от €205 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
«Секретный Милан» - пешеходная экскурсия-квест для маленьких исследователей (6+)
Узнать город через загадки, символы и тайны разных эпох - от древнего Рима до Возрождения
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От Дуомо до каналов Навильи
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
21 июл в 10:30
22 июл в 10:30
от €255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастро-историческая прогулка по Милану
Совершить кулинарное путешествие по городу и прикоснуться к его хроникам
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Круиз по райским островам озера Маджоре
Начало: Ж/д вокзал /ваш отель (в зависимости от трансфера)
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме понедельника
€250 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан за 3 часа с посещением собора Дуомо
Начало: Ла Скала, Театр · Ломбардия, Милан, Виа Дж. Верди,...
Расписание: Ежедневно, начало с 9:00 до 17:00
€160
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Здесь был Джеймс Бонд»: вилла Балбьянелло на озере Комо
Начало: Вокзал Кадорна
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулки по виллам озера Комо
Начало: Станция метро Кадорна
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
С Екатериной мы увидели Милан с новой стороны, хотя казалось, что знаем его вдоль и поперёк!
Начало: В районе метро Cairoli Castello
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €150
€187 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие в мир музыки устами оперной певицы: театр Ла Скала и музей
Начало: Перед театром на противоположной стороне
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 16:00.
€60 за человека
Групповая
до 29 чел.
Комо, Белладжио, Варенна и круиз на лодке
Начало: Галерея Виторио Эмануэле 2, 20123 Милано МИ, Итали...
Сегодня в 08:50
€147 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: Миланский собор, Католический храм · Ломбардия, Ми...
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
€135
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Миланский Дуомо и его крыша
Погрузитесь в историю Миланского Дуомо: от фасада до крыши. Узнайте о святых и королях, полюбуйтесь витражами и видами на Альпы
Начало: На Piazza Fontana
19 июл в 17:00
20 июл в 12:00
от €215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
МИЛАН. Увидеть главное и …. Экскурсия по городу 2 часа
Начало: Пл. Дуомо,1
Расписание: Все дни недели 9.00 - 17.00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Приключения в Миланском соборе
Побывать на крыше Дуомо и спуститься в подземелья, узнать его историю и почувствовать душу
Начало: На площади Миланского собора
Сегодня в 12:00
14 сен в 09:00
от €267 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Начало: Площадь Ла Скала
Расписание: Экскурсия проводится каждый день после 10.00 и до 17.00 Начало экскурсии не позднее 15.00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Милану: главное за 2 часа
Начало: Площадь Пиацца Дуомо, около памятника королю
Расписание: ежедневно
€250 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Миланом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У Фонтана - Fontana del Piermarini
Завтра в 10:00
19 июл в 10:00
от €155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неклассическая индивидуальная обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
Путешествие по Милану подарит вам уникальные впечатления: от монумента Леонардо до скандального памятника. Узнайте секреты города в увлекательной прогулке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 4 чел.
Билеты
Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
Начало: Галерея Витторио Эмануэле 2, Милан
Расписание: Музей открыт с 09:30 до 20:00
€20 за билет
Мини-группа
до 4 чел.
Круиз Комо - Тремеццо. Из Милана. минимум 3 человека
Начало: Пьяццале Луиджи Кадорна или Станционе Централе
Расписание: ежедневно в 09:20
€150 за человека
Билеты
Миланский собор: входной билет без посещения террас
Начало: Пьяцца дель Дуомо, Милан
Расписание: См. календарь
€11.50 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан древний и современный: по главным достопримечательностям
Начало: Площадь Дуомо,1
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов.
€170 за всё до 4 чел.
Билеты
«Тайная вечеря» да Винчи: все загадки фрески (билет включен)
Начало: Замок Сфорца (главный вход)
23 июл в 13:30
28 июл в 13:30
€135 за билет
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия очень понравилась! сказочный поезд, великолепные пейзажи и экскурсовод, влюбленный в эти пейзажи! Хочу поблагодарить Анастасию за интересную экскурсию, знание маршрута до мелочей и тактичность!
+6
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Е
Очень интересно, всем рекомендую!
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О
На этой экскурсии у нас была гид Наталья. Дает очень хорошо историческую справку, но не перегружает информацией. Мы посмотрели замок
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Р
Экскурсия прошла Отлично. Множество исторических фактов переплетались с современной жизнью Милана. Гид Оксана доступно и интересно провела экскурсию в более чем 4 часа. Всем Рекомендую!!! Спасибо!!!
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Екатерина очень эрудированный и знающий экскурсовод, имеет профессиональное образование, но, при этом, рассказывает увлекательно, не перегружает цифрами, добавляет в экскурсию много интересных фактов.
+7
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Очень занимательная и разнообразная экскурсия. Екатерина прекрасный рассказчик, было очень интересно слушать и задавать вопросы. Мы получили кучу впечатлений, увидели
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В
Оксана очень интересную провела экскурсию. все было ярко, динамично, а также была внимательна к деталям и нашим пожеланиям
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В
3 часовая прогулка пролетела не заметно. интересный рассказчик, знает исторические факты, прогулка не по банальным местам. кто хочет расширить свой кругозор и знания о Милане - рекомендую
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у нас один восторг от экскурсии с Екатериной. Все прекрасно рассказано, интересно и увлекательно, хочется слушать и слушать!
мы благодарны Екатерине
мы благодарны Екатерине
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A
Наконец то сбылась моя мечта - проехать на поезде Bernina! Да еще с таким прекрасным человеком и гидом, как Анастасия!
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Всего 428 отзывов в Милане в категории "Развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Развлечения»
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