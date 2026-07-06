5 отзывов

Индивидуальная до 3 чел.

Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра Начало: Площадь Ла Скала

Расписание: Экскурсия проводится каждый день после 10.00 и до 17.00 Начало экскурсии не позднее 15.00