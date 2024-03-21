1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
«Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй»
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от €180 за всё до 7 чел.
Мини-группа
4 часа
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Погрузитесь в атмосферу аристократического курорта Стреза и очаровательного рыбацкого острова Пескаторе на озере Маджоре
Начало: На ж/д вокзале в Стрезе
«На кораблике вы попадете на Пескаторе — один из Борромейских островов»
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
€90 за человека
Круиз
4 часа
Круговой Круиз Комо - Мольтразио: путешествие из Милана
Погрузитесь в атмосферу древнего Комо и насладитесь красотами озера, совершая круговой круиз с остановками
Начало: Пл. Кадорна Милан или Центральный вокзал Милана
«Мы отправимся в небольшой круиз по первому бассейну озера»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения21 марта 2024Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций, четкость организации, содержание, эмпатия!! Получила большое удовольствие!
- ТТатьяна9 марта 2024Экскурсия очень понравилась! Невероятной красоты озеро, горы, милые уютные городки, и, конечно же, замечательный гид Тиана! Очень интересная программа, великолепная организация, вкусный обед в местном ресторанчике, дегустация!!! Получили массу приятных эмоций!!!
- ММарина16 сентября 2023Очень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всего. Отличный маршрут с легким
- ВВиталий2 июня 2023Вся экскурсия прошла великолепно. Мой поезд опоздал, но меня дождались. Все было супер!) Рекомендую всем.
- ААнастасия3 сентября 2022Экскурсия очень понравилась! Чудесный неизбитый маршрут по чудесному озеру. Вокруг красота и умиротворение, мы даже смогли искупаться. Тиана чудесный рассказчик,
- ЕЕлена4 апреля 2019Круиз по райским островамОзеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 200. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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