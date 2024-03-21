Экскурсии по воде в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Милане на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
«Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй»
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от 180 за всё до 7 чел.
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Мини-группа
4 часа
15 отзывов
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Погрузитесь в атмосферу аристократического курорта Стреза и очаровательного рыбацкого острова Пескаторе на озере Маджоре
Начало: На ж/д вокзале в Стрезе
«На кораблике вы попадете на Пескаторе — один из Борромейских островов»
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
90 за человека
Милан - Комо. Круиз Комо-Мольтразио
🚶 Пешая
Круиз
4 часа
Круговой Круиз Комо - Мольтразио: путешествие из Милана
Погрузитесь в атмосферу древнего Комо и насладитесь красотами озера, совершая круговой круиз с остановками
Начало: Пл. Кадорна Милан или Центральный вокзал Милана
«Мы отправимся в небольшой круиз по первому бассейну озера»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    21 марта 2024
    Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
    Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций, четкость организации, содержание, эмпатия!! Получила большое удовольствие!
  • Т
    Татьяна
    9 марта 2024
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Экскурсия очень понравилась! Невероятной красоты озеро, горы, милые уютные городки, и, конечно же, замечательный гид Тиана! Очень интересная программа, великолепная организация, вкусный обед в местном ресторанчике, дегустация!!! Получили массу приятных эмоций!!!
  • М
    Марина
    16 сентября 2023
    Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
    Очень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всего. Отличный маршрут с легким
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    преподнесением истории и интересных фактов,приятно непринужденно и комфортно. Чудесные рекомендации для фототочек и много удачных фото,которые останутся на память об этом чудесном месте

    Очень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всегоОчень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всегоОчень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всегоОчень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всегоОчень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всего
  • В
    Виталий
    2 июня 2023
    Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
    Вся экскурсия прошла великолепно. Мой поезд опоздал, но меня дождались. Все было супер!) Рекомендую всем.
  • А
    Анастасия
    3 сентября 2022
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Экскурсия очень понравилась! Чудесный неизбитый маршрут по чудесному озеру. Вокруг красота и умиротворение, мы даже смогли искупаться. Тиана чудесный рассказчик,
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    которая прекрасно преподносит информацию, при этом не перегружая. С ней было комфортно и интересно общаться, что очень важно при путешествиях с гидом. Мы с мужем остались ОЧЕНЬ довольны. После озера заехали на дегустацию на винодельню, что явилось прекрасным завершением дня. Всем буду рекомендовать.

  • Е
    Елена
    4 апреля 2019
    Круиз по райским островам
    Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
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  3. Милан - Комо. Круиз Комо-Мольтразио
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  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 200. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные экскурсии в Милане на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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