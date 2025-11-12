Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

При дождливой погоде или просто по причине стоптанных ног почему бы не расслабиться и не познакомиться с Миланом на автомобиле? Милан хорош в любом ракурсе, при любой погоде, при любом освещении. Самый современный и динамичный город Италии, история которого уходит глубоко корнями в прошлое. Мы уверены в том, что он удивит как бывалого, так и начинающего туриста.