При дождливой погоде или просто по причине стоптанных ног почему бы не расслабиться и не познакомиться с Миланом на автомобиле? Милан хорош в любом ракурсе, при любой погоде, при любом освещении. Самый современный и динамичный город Италии, история которого уходит глубоко корнями в прошлое. Мы уверены в том, что он удивит как бывалого, так и начинающего туриста.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Мы предлагаем 3 вида маршрутов:
- По историческому центру города (Дуомо, Ла скала, музей Бреры и Польди Пеццоли, Золотой квадрат моды, Королевская Резиденция, городские сады, улица магазинов, Монументальное кладбище, Район Небоскрёбов, Центральный Вокзал, Городской Замок и Парк Семпьоне, Санта Мария делле Грацие, Музей Науки и Техники, Сант Амброджио, колонны Лоренца, и при открытом проезде — Навильи).
- По всему городу (включая стадион Сан Сиро, ипподром, выставочный павильон, Дом Верди, Миланскую Чертозу, Навильи и т. д.).
- Знакомство с городом и его окрестностями (озёра, Павия, Монца — на выбор). При желании возможно выйти из машины и ознакомиться поближе с любым из вышеперечисленных мест.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В зависимости от маршрута:
- Дуомо
- Ла скала
- Музей Бреры и Польди Пеццоли
- Золотой квадрат моды
- Королевская Резиденция
- Городские сады
- Улица магазинов
- Монументальное кладбище
- Район Небоскрёбов
- Центральный Вокзал
- Городской Замок
- Парк Семпьоне
- Санта Мария делле Грацие
- Музей Науки и Техники
- Сант Амброджио
- Колонны Лоренца
- Навильи
- Стадион Сан Сиро
- Ипподром
- Выставочный павильон
- Дом Верди
- Миланская Чертоза
- Павия
- Монца
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Входит в следующие категории Милана
