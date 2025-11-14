Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

При упоминании Пьемонта сразу вспоминается вино, сыр и колбасы. Бароло - это деревня в Италии, известная своим вином.



Здесь производят больше сыров, чем во Франции! Туристы смогут посетить трёх производителей вин с дегустацией, прогуляться по Бароло, заглянуть в замок маркизов и музеи. В завершение - ужин в семейном ресторанчике. Варианты размещения в Турине и составление индивидуальной программы также доступны