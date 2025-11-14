При упоминании Пьемонта сразу вспоминается вино, сыр и колбасы. Бароло - это деревня в Италии, известная своим вином.
Здесь производят больше сыров, чем во Франции! Туристы смогут посетить трёх производителей вин с дегустацией, прогуляться по Бароло, заглянуть в замок маркизов и музеи. В завершение - ужин в семейном ресторанчике. Варианты размещения в Турине и составление индивидуальной программы также доступны
Здесь производят больше сыров, чем во Франции! Туристы смогут посетить трёх производителей вин с дегустацией, прогуляться по Бароло, заглянуть в замок маркизов и музеи. В завершение - ужин в семейном ресторанчике. Варианты размещения в Турине и составление индивидуальной программы также доступны
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация вин и местных деликатесов
- 🏰 Посещение замка маркизов Бароло
- 🖼️ Уникальные музеи вина и штопоров
- 🍽️ Знакомство с кухней Пьемонта
- 🏡 Возможность размещения в Турине
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Замок маркизов Бароло
- Музей вина
- Музей штопоров
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Мы предлагаем совершить путешествие в Бароло. Это деревня в Пьемонте в Италии, знаменитая на весь мир великим вином Бароло, которое производится в этой зоне. Вы познакомитесь с историей виноделия, окунётесь в атмосферу, в которой жили маркизы Бароло и за символическую плату попробуете винтажные образцы прославленного вина. Мы предлагаем:
- Посетить трёх производителей вин с дегустацией вин, колбас и сыров.
- Совершить пешеходную прогулку пo Бароло, посетить замок макизов Бароло, музей вина и музей штопоров (в музее собрано около 500 штопоров со всего мира).
• И затем в Бароло попробовать знаменитую кухню Пьемонта в маленьком семейном ресторанчике. Важная информация:
- Возможно размещение в одной из квартир в городе Турин на ночь.
- Возможно составление индивидуальной многодневной программы.
По согласованию с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Бароло
- Замок макизов Бароло
- Музей вина и музей штопоров
Что включено
- Обслуживание группы из 1-4 человек
Что не входит в цену
- Дегустация вин
- Обед
- Входной билет в музей вина (8 евро/чел.)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Возможно размещение в одной из квартир в городе Турин на ночь
- Возможно составление индивидуальной многодневной программы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
14 ноя в 12:30
15 ноя в 12:30
€50 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Погрузитесь в атмосферу Милана: музей Ла Скала и квартал Брера ждут вас. Узнайте о великих постановках и насладитесь ломбардскими винами
Начало: На площади della Scala
Завтра в 13:00
13 ноя в 13:00
€119
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
25 ноя в 09:30
26 ноя в 09:30
от €200 за всё до 7 чел.