Tiana проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты

Побывать в мире идиллических пейзажей, захватывающих легенд, архитектурных памятников и игристых вин

Tiana
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Tiana – ваш гид
В поездке вы откроете дивную жемчужину из ожерелья приальпийских озер Италии, узнаете как Изео связано с Джокондой и какие знаменитые люди любили это место.

А также прогуляетесь по оазису самого крупного и высокого обитаемого острова Европы и познакомитесь с итальянским соперником Шампани.
От 160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На кораблике
Продолжительность 5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д станции г. Ровато
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Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты

Что вас ожидает

Средневековый городок Изео
Мы встретимся на вокзале г. Ровато и на автомобиле отправимся в старинный городок Изео. Проезжая знаменитую винодельческую зону Франчакорта среди обширных виноградников, холмов и колоритных деревушек, вы узнаете, почему регион стал так популярен в последние десятилетия и какие вина здесь производят. Добравшись до Изео, прогуляетесь по улочкам крупнейшего исторического и туристического центра на озере. Рассмотрите характерный дом-замок монахов капуцинов и церковь, основанную еще в позднеантичную эпоху.

Гармония и красота озера Изео
Небольшое озеро между провинциями Бергамо и Брешиа выделяется среди других северных собратьев тем, что здесь расположился самый большой и высокий в Европе обитаемый остров. Вы оцените завораживающие пейзажи гор, средневековых городков, фруктовых садов, оливковых рощ и виноградников. Услышите захватывающие истории об этих местах и о мировых знаменитостях, любивших озеро. Узнаете о местных петроглифах и первой итальянской достопримечательности, которую внесли в список Юнеско. Также я расскажу, как Изео связано с Джокондой Леонардо и каким образом в 2016 году 1,2 миллиона туристов смогли прогуляться пешком по воде в центре озера.

Необыкновенный мир Монте Изола
На набережной г. Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй. Издалека вы разглядите высшую точку Монте Изола, определившую название острова. Узнаете, чем занимаются местные жители и на чем передвигаются. После вдохновляющей прогулки вдоль побережья в экологически чистом оазисе сделаем остановку на кофейную паузу или небольшой ланч в одном из приятных заведений с живописными видами. А в летний период вы сможете искупаться в теплых водах этого гостеприимного озера.

Винодельни Франчакорты (опционально)
Вернувшись в Изео, отправимся на автомобиле на ж/д станцию или дополнительно по дороге можно будет заехать на одну из знаменитых виноделен игристого вина Франчакорта — итальянского конкурента великой Шампани. Вы посетите производство, винные подвалы и, конечно, продегустируете вина в сопровождении местных деликатесов.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • До города Ровато вам нужно добраться самостоятельно, он находится в часе езды от Милана или Вероны
  • По договоренности я могу вас встретить в Милане

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены: кофе на острове и вкусный сюрприз каждому гостю
  • Дополнительные расходы: транспорт — 30-40 евро/человека (кораблик на озере и трансфер Ровато — Изео — Ровато); проезд на общественном транспорте от/до Милана/Вероны — 6-8 евро; личные траты

Обратите внимание

  • Если в группе будет больше 5 человек, я готова сделать скидку
  • Гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства: природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов

Дополнительные опции
Посещение винодельни увеличит длительность экскурсии на 2 часа и стоимость на 40 евро/человека (включая дегустацию одного вина).

Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д станции г. Ровато.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tiana
Tiana
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!
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