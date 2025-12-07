Tiana проводит ещё 2 экскурсии

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Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты

Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
В этой поездке туристы смогут насладиться дивной жемчужиной из ожерелья приальпийских озер Италии. Озеро Изео связано с Джокондой и знаменитыми личностями, которые любили это место.

Прогулка по оазису самого крупного и
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высокого обитаемого острова Европы, Монте Изола, подарит незабываемые впечатления.

Участники экскурсии узнают о местных петроглифах и первой итальянской достопримечательности, внесенной в список Юнеско.

В дополнение к этому, путешественники смогут посетить знаменитые винодельни Франчакорты и насладиться вкусом итальянских вин, соперничающих с шампанским.

Прогулка вдоль побережья, кофейная пауза или ланч в одном из уютных заведений с живописными видами сделают поездку еще более приятной. В летний период возможно купание в теплых водах озера. Эта экскурсия станет незабываемым приключением для всех любителей природы, истории и вина

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи озера Изео
  • 🏰 Исторические улочки Изео
  • 🍷 Дегустация вин Франчакорты
  • 🚤 Прогулка на кораблике до Монте Изола
  • 🏝 Экологически чистый оазис Монте Изола
  • 🖼 Связь с Джокондой Леонардо

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками на свежем воздухе, а также искупаться в озере и попробовать местные вина.
Сейчас август — это идеальное время.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты

Что можно увидеть

  • Городок Изео
  • Дом-замок монахов капуцинов
  • Церковь позднеантичной эпохи
  • Остров Монте Изола
  • Винодельни Франчакорты

Описание экскурсии

Средневековый городок Изео

Мы встретимся на вокзале г. Ровато и на автомобиле отправимся в старинный городок Изео. Проезжая знаменитую винодельческую зону Франчакорта среди обширных виноградников, холмов и колоритных деревушек, вы узнаете, почему регион стал так популярен в последние десятилетия и какие вина здесь производят. Добравшись до Изео, прогуляетесь по улочкам крупнейшего исторического и туристического центра на озере. Рассмотрите характерный дом-замок монахов капуцинов и церковь, основанную еще в позднеантичную эпоху.

Гармония и красота озера Изео

Небольшое озеро между провинциями Бергамо и Брешиа выделяется среди других северных собратьев тем, что здесь расположился самый большой и высокий в Европе обитаемый остров. Вы оцените завораживающие пейзажи гор, средневековых городков, фруктовых садов, оливковых рощ и виноградников. Услышите захватывающие истории об этих местах и о мировых знаменитостях, любивших озеро. Узнаете о местных петроглифах и первой итальянской достопримечательности, которую внесли в список Юнеско. Также я расскажу, как Изео связано с Джокондой Леонардо и каким образом в 2016 году 1,2 миллиона туристов смогли прогуляться пешком по воде в центре озера.

Необыкновенный мир Монте Изола

На набережной г. Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй. Издалека вы разглядите высшую точку Монте Изола, определившую название острова. Узнаете, чем занимаются местные жители и на чем передвигаются. После вдохновляющей прогулки вдоль побережья в экологически чистом оазисе сделаем остановку на кофейную паузу или небольшой ланч в одном из приятных заведений с живописными видами. А в летний период вы сможете искупаться в теплых водах этого гостеприимного озера.

Винодельни Франчакорты (опционально)

Вернувшись в Изео, отправимся на автомобиле на ж/д станцию или дополнительно по дороге можно будет заехать на одну из знаменитых виноделен игристого вина Франчакорта — итальянского конкурента великой Шампани. Вы посетите производство, винные подвалы и, конечно, продегустируете вина в сопровождении местных деликатесов.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • До города Ровато вам нужно добраться самостоятельно, он находится в часе езды от Милана или Вероны
  • По договоренности я могу вас встретить в Милане

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены: кофе на острове и вкусный сюрприз каждому гостю
  • Дополнительные расходы: транспорт — 30-40 евро/человека (кораблик на озере и трансфер Ровато — Изео — Ровато); проезд на общественном транспорте от/до Милана/Вероны — 6-8 евро; личные траты

Обратите внимание

  • Если в группе будет больше 5 человек, я готова сделать скидку
  • Гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства: природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов

Дополнительные опции

Посещение винодельни увеличит длительность экскурсии на 2 часа и стоимость на 40 евро/человека (включая дегустацию одного вина).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д станции г. Ровато
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тиана
Тиана — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 614 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
Это была потрясающая экскурсия! Тиана-замечательный гид, у нее огромные знания истории, культуры, традиций. Отдельная благодарность за индивидуальный подход в выборе винодельни - посетили очень современную семейную винодельню с экскурсией и
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дегустацией. Тиана все переводила, ну и не могу не отметить огромные знания гида и в этой области 😄 Маршрут отличный, советую брать больше времени, потому что хочется погулять и вдоволь насладиться красотой.

Это была потрясающая экскурсия! Тиана-замечательный гид, у нее огромные знания истории, культуры, традиций. Отдельная благодарность за
Это была потрясающая экскурсия! Тиана-замечательный гид, у нее огромные знания истории, культуры, традиций. Отдельная благодарность за
Это была потрясающая экскурсия! Тиана-замечательный гид, у нее огромные знания истории, культуры, традиций. Отдельная благодарность за
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Л
Прекрасный экскурсия, превзошло все наши ожидания.
Хочется опять вернуться в эти места.
Большое спасибо, обязательно свяжемся с вами в следующий наш приезд.
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Татьяна
Это было превосходно! Это действительно не изъезженный маршрут, 7 часов пролетели незаметно, очень красиво, интересно. Успели побывать везде, озеро, винодельня.
Это было превосходно! Это действительно не изъезженный маршрут, 7 часов пролетели незаметно, очень красиво, интересно. Успели
Это было превосходно! Это действительно не изъезженный маршрут, 7 часов пролетели незаметно, очень красиво, интересно. Успели
Это было превосходно! Это действительно не изъезженный маршрут, 7 часов пролетели незаметно, очень красиво, интересно. Успели
Это было превосходно! Это действительно не изъезженный маршрут, 7 часов пролетели незаметно, очень красиво, интересно. Успели
Это было превосходно! Это действительно не изъезженный маршрут, 7 часов пролетели незаметно, очень красиво, интересно. Успели
Это было превосходно! Это действительно не изъезженный маршрут, 7 часов пролетели незаметно, очень красиво, интересно. Успели
Это было превосходно! Это действительно не изъезженный маршрут, 7 часов пролетели незаметно, очень красиво, интересно. Успели
Это было превосходно! Это действительно не изъезженный маршрут, 7 часов пролетели незаметно, очень красиво, интересно. Успели+2
Это было превосходно! Это действительно не изъезженный маршрут, 7 часов пролетели незаметно, очень красиво, интересно. Успели
Это было превосходно! Это действительно не изъезженный маршрут, 7 часов пролетели незаметно, очень красиво, интересно. Успели
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Татьяна
Экскурсия очень понравилась!
Невероятной красоты озеро, горы, милые уютные городки, и, конечно же, замечательный гид Тиана! Очень интересная программа, великолепная организация, вкусный обед в местном ресторанчике, дегустация!!!
Получили массу приятных эмоций!!!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
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Анастасия
Экскурсия очень понравилась! Чудесный неизбитый маршрут по чудесному озеру. Вокруг красота и умиротворение, мы даже смогли искупаться. Тиана чудесный рассказчик, которая прекрасно преподносит информацию, при этом не перегружая. С ней
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было комфортно и интересно общаться, что очень важно при путешествиях с гидом. Мы с мужем остались ОЧЕНЬ довольны. После озера заехали на дегустацию на винодельню, что явилось прекрасным завершением дня. Всем буду рекомендовать.

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И
Замечательный человек, много интересного и эксклюзивного расскажет и покажет на своих экскурсиях.
Благодарен за насыщенный день!
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