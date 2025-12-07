Tiana проводит ещё 2 экскурсии

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками на свежем воздухе, а также искупаться в озере и попробовать местные вина.

В этой поездке туристы смогут насладиться дивной жемчужиной из ожерелья приальпийских озер Италии. Озеро Изео связано с Джокондой и знаменитыми личностями, которые любили это место.Прогулка по оазису самого крупного и

высокого обитаемого острова Европы, Монте Изола, подарит незабываемые впечатления. Участники экскурсии узнают о местных петроглифах и первой итальянской достопримечательности, внесенной в список Юнеско. В дополнение к этому, путешественники смогут посетить знаменитые винодельни Франчакорты и насладиться вкусом итальянских вин, соперничающих с шампанским. Прогулка вдоль побережья, кофейная пауза или ланч в одном из уютных заведений с живописными видами сделают поездку еще более приятной. В летний период возможно купание в теплых водах озера. Эта экскурсия станет незабываемым приключением для всех любителей природы, истории и вина

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Средневековый городок Изео

Мы встретимся на вокзале г. Ровато и на автомобиле отправимся в старинный городок Изео. Проезжая знаменитую винодельческую зону Франчакорта среди обширных виноградников, холмов и колоритных деревушек, вы узнаете, почему регион стал так популярен в последние десятилетия и какие вина здесь производят. Добравшись до Изео, прогуляетесь по улочкам крупнейшего исторического и туристического центра на озере. Рассмотрите характерный дом-замок монахов капуцинов и церковь, основанную еще в позднеантичную эпоху.

Гармония и красота озера Изео

Небольшое озеро между провинциями Бергамо и Брешиа выделяется среди других северных собратьев тем, что здесь расположился самый большой и высокий в Европе обитаемый остров. Вы оцените завораживающие пейзажи гор, средневековых городков, фруктовых садов, оливковых рощ и виноградников. Услышите захватывающие истории об этих местах и о мировых знаменитостях, любивших озеро. Узнаете о местных петроглифах и первой итальянской достопримечательности, которую внесли в список Юнеско. Также я расскажу, как Изео связано с Джокондой Леонардо и каким образом в 2016 году 1,2 миллиона туристов смогли прогуляться пешком по воде в центре озера.

Необыкновенный мир Монте Изола

На набережной г. Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй. Издалека вы разглядите высшую точку Монте Изола, определившую название острова. Узнаете, чем занимаются местные жители и на чем передвигаются. После вдохновляющей прогулки вдоль побережья в экологически чистом оазисе сделаем остановку на кофейную паузу или небольшой ланч в одном из приятных заведений с живописными видами. А в летний период вы сможете искупаться в теплых водах этого гостеприимного озера.

Винодельни Франчакорты (опционально)

Вернувшись в Изео, отправимся на автомобиле на ж/д станцию или дополнительно по дороге можно будет заехать на одну из знаменитых виноделен игристого вина Франчакорта — итальянского конкурента великой Шампани. Вы посетите производство, винные подвалы и, конечно, продегустируете вина в сопровождении местных деликатесов.

Организационные детали

Вопросы трансфера

До города Ровато вам нужно добраться самостоятельно, он находится в часе езды от Милана или Вероны

По договоренности я могу вас встретить в Милане

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включены: кофе на острове и вкусный сюрприз каждому гостю

Дополнительные расходы: транспорт — 30-40 евро/человека (кораблик на озере и трансфер Ровато — Изео — Ровато); проезд на общественном транспорте от/до Милана/Вероны — 6-8 евро; личные траты

Обратите внимание

Если в группе будет больше 5 человек, я готова сделать скидку

Гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства: природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов

Дополнительные опции

Посещение винодельни увеличит длительность экскурсии на 2 часа и стоимость на 40 евро/человека (включая дегустацию одного вина).