10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по следам да Винчи в городе, услышать о его жизни и раскрыть секреты лучших работ

Алина
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Алина – представитель гидов
Художник, ученый, изобретатель — перечислять все профессии Леонардо можно долго.

А тайн и легенд, которыми окутана его личность, еще больше! На экскурсии по центру Милана вы познакомитесь с жизнью и творчеством мастера, услышите любопытные факты о нем и его работах и побываете там, где трудился великий гений.
30 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Леонардо да Винчи
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У этой экскурсии10 отзывов
4.8
Гений Леонардо
Гений Леонардо

Что вас ожидает

О семье и близких
Мы пройдем по местам, связанным с жизнью Леонардо. Начнем у памятника гению да Винчи. Вы узнаете, почему художник оказался в Милане, услышите о его семье и горячо любимой матери. Поговорим об Академии художеств, которую Леонардо открыл в нашем городе, и ученике, ставшим наследником своего покровителя.

Не только художник
Прогуляемся к Дому Ателлании увидим виноградники — мастер интересовался не только творчеством и наукой, среди его увлечений, помимо виноградарства, есть даже организация свадеб! А у стен замка Сфорца расскажем о герцоге, двору которого служил Леонардо около 20 лет, и об отношениях художника с легендарной «Дамой с горностаем».

Тайны «Тайной вечери» и других полотен
От места к месту всё больше будет раскрываться личность гения. Мы поделимся секретами о творческой и научной деятельности Леонардо. Вы увидите церковь Санта-Мария-делле-Грацие, где находится фреска «Тайная вечеря» — и узнаете, почему один и тот же человек стал моделью для Христа и Иуды. После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить трапезную церкви и увидеть одну из лучших работ художника — или же отправиться в Музей науки и техники Леонардо да Винчи.

Организационные детали

  • Дополнительных трат не предвидится
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Гений Леонардо
Гений Леонардо
Гений Леонардо
Гений Леонардо

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Леонардо да Винчи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алина
Алина
Ciao! Меня зовут Алина. Я работаю в туризме с 2013 года и, как вы, устала от скучных, перенасыщенных фактами и датами экскурсий. Поэтому нашла единомышленников (гидов, волонтеров, блогеров), с которыми мы создали для вас легкие и увлекательные прогулки в Милане, Венеции и Флоренции на любой вкус и кошелек. A presto!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Прекрасная экскурсия с гидом Светлана прошла на одном дыхании. Материал подавался интересно и легко. Узнала много нового про деятельность Леонардо. Однозначно к посещению рекомендую!
21 января 2020
Спасибо Светлане за интересную экскурсию. Все было просто замечательно- маршрут, содержание, дополнительная информация.
14 января 2020
Отличная экскурсия с гидом Александрой: хороший темп, комфортные перемещения и помимо темы много дополнительной информации о городе и жителях. Отдельное спасибо за церковь Сан-Маурицио!
25 декабря 2019
Наташа спасибо за интересную содержательную экскурсию
21 декабря 2019
Получили много полезной информации. Александра ответила на все наши вопросы и дала практические рекомендации.
Александра прекрасный рассказчик
19 декабря 2019
Просто здорово пролетели 2 часа, многоногого и интересного узнали. Причём экскурсовод замечательная просто,очень интересно рассказывала. Я потом слышала рядом как группам рассказывали про достопримечательности -скучно,а у нас все очень интересно было!!!
19 ноября 2019
Экскурсия очень интересная. Прилетели в воскресенье. А в понедельник побывали на 2 экскурсиях. В в 10 ч. Гений Леонардо, а в 15:15 Обзорная по Милану. Маршрут на 60% повторялся, но гиды давали информацию по своему и практически не повторялись. Устали сильно, но зато уже на следующий день понял, что без навигатора хорошо ориентируюсь в Милане. Гид Александра провела экскурсию только для нас двоих. Подробно ответила на все вопросы, подсказала адреса магазинов и ресторанов. Гид Светлана увидев, что мы на второй экскурсии не выдеорживаем быстрый темп, терпеливо нас ждала. В итоге экскурсия быда не 2, а 3 часа. После окончания экскурсии проводила нас почти до отеля.
17 ноября 2019
Добрый день! Экскурсию проводила Александра. Нас было всего двое, но не смотря на это, экскурсия состоялась. Александра интересный собеседник, приятный в общении человек. Видно сразу, что она знает то, о чем говорит. Дала полезные рекомендации. Спасибо, рекомендую!
30 октября 2019
Отличный рассказчик, продуманный маршрут.Не заметили как пробежала время! Отлично!
17 сентября 2019
Экскурсию нам проводила Саша. Что было очень приятно мы оказались с подругой вдвоём , получилась индивидуальная экскурсия! Мы были у неё после обзорной экскурсии, она это учла. Узнали много интересного о его жизни. После экскурсии дала советы что ещё посетить . Экскурсией остались довольны)))))

Алина проводит ещё 3 экскурсии

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