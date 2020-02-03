10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

О семье и близких

Мы пройдем по местам, связанным с жизнью Леонардо. Начнем у памятника гению да Винчи. Вы узнаете, почему художник оказался в Милане, услышите о его семье и горячо любимой матери. Поговорим об Академии художеств, которую Леонардо открыл в нашем городе, и ученике, ставшим наследником своего покровителя.

Не только художник

Прогуляемся к Дому Ателлании увидим виноградники — мастер интересовался не только творчеством и наукой, среди его увлечений, помимо виноградарства, есть даже организация свадеб! А у стен замка Сфорца расскажем о герцоге, двору которого служил Леонардо около 20 лет, и об отношениях художника с легендарной «Дамой с горностаем».

Тайны «Тайной вечери» и других полотен

От места к месту всё больше будет раскрываться личность гения. Мы поделимся секретами о творческой и научной деятельности Леонардо. Вы увидите церковь Санта-Мария-делле-Грацие, где находится фреска «Тайная вечеря» — и узнаете, почему один и тот же человек стал моделью для Христа и Иуды. После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить трапезную церкви и увидеть одну из лучших работ художника — или же отправиться в Музей науки и техники Леонардо да Винчи.