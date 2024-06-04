Гастрономические экскурсии Милана

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Милане на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Какой он, Милан?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Экскурсия «Какой он, Милан?»: путешествие по сердцу Италии
Погрузитесь в мир Милана: история, культура и гастрономия ждут вас на уникальной экскурсии
«Во время этой экскурсии вы сможете насладиться атмосферой большого и благородного города, почувствовать его ритм и пульс, узнать его историю и открыть для себя гастрономические секреты, такие разные и всегда неизменно замечательные»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
185 за всё до 6 чел.
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Узнайте секреты итальянской кухни на мастер-классе в Пьемонте
Приготовьте пасту и ризотто на мастер-классе с шеф-поваром в Милане. Узнайте секреты итальянской кухни и насладитесь дегустацией приготовленных блюд
Начало: Ж/д станция Арона
«Я расскажу об истории приготовленных вами блюд, особенностях региональной кухни и гастрономических традициях северных итальянцев»
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
от 280 за всё до 7 чел.
Гастро-историческая прогулка по Милану
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Гастро-историческая прогулка по Милану: путешествие через вкус
Погрузитесь в атмосферу Милана, открывая его исторические районы, уникальные вкусы и традиции итальянской кухни
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
«А ещё вас ждут лучший гастрономический магазин города, вкуснейшая пицца и римские рисовые колобки «супли», дегустация итальянских вин и знаменитое итальянское джелато»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
200 за всё до 5 чел.
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Проникнуть в культурный код миланцев: поговорить об оперном искусстве, богеме и винах Ломбардии
Начало: На площади della Scala
«Мы можем продолжить эту традицию: пройдёмся по кварталу Брера, зайдём в одну из энотек недалеко от театра и закончим прогулку дегустацией ломбардских вин»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
90 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эля
    4 июня 2024
    Какой он, Милан?
    Супер все понравилось
  • И
    Инна
    6 мая 2024
    Гастро-историческая прогулка по Милану
    Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по экскурсии,так и по личным
    читать дальше

    вопросам! Поначала у меня была тревога,так как первый раз в Италии,но с появлением Таисии волнение пропали и остались только самые лучшие воспоминания о встрече!!! Спасибо большое за уделенное время(кстати,оно было дольше,чем положено)💕

    Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как поСегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как поСегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как поСегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как поСегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по
  • Р
    Роза
    29 апреля 2024
    Гастро-историческая прогулка по Милану
    С Таисиией очень комфортно, в темпе, вкусно! Красиво! И интересно! Рекомендуем! Советуем с утра, чтобы совместить интересное, с вкусным кофе и итальянскими" пирожками!
  • Л
    Лилия
    21 августа 2023
    Какой он, Милан?
    Замечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромную благодарность нашему профессиональному гиду Людмиле, за очень интересную и познавательную экскурсию. Людмила, была очень внимательна к нашим пожеланиям. Очень рекомендуем гида Людмилу.
    Замечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромнуюЗамечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромнуюЗамечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромнуюЗамечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромнуюЗамечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромнуюЗамечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромную
  • Н
    Наталья
    19 марта 2023
    Какой он, Милан?
    Всё сложилось прекрасно, встреча, день, погода….. и Милан!) Знакомство с городом, интересные места, сопровождение и материал был преподнесен легко и понятно. Была и история, и современная жизнь Милана! Минимальные остановки на фото. Благодарность Людмиле, и до новых встреч!
    Всё сложилось прекрасно, встреча, день, погода….. и Милан!) Знакомство с городом, интересные места, сопровождение и материалВсё сложилось прекрасно, встреча, день, погода….. и Милан!) Знакомство с городом, интересные места, сопровождение и материалВсё сложилось прекрасно, встреча, день, погода….. и Милан!) Знакомство с городом, интересные места, сопровождение и материал
  • А
    Адия
    17 марта 2023
    Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
    Классный мастер класс в итальянском ресторане 👍! Тиана все хорошо организовала, объяснила как приехать с Милана! Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek
  • Ж
    Жукова
    9 января 2023
    Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
    Самый лучший кулинарный мастер-класс в моей жизни! Уютно, по-итальянски вкусно, семейно, тепло и душевно. Но самое главное-ВКУСНО! Очень рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2019
    Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
    Отличная экскурсия! Мы в восторге от кулинарного мастер-класса! Вместе с Татьяной мы побывали на кухне ресторана и приготовили блюда вместе
    читать дальше

    с шеф-поваром, а потом съели результаты наших трудов за ужином в приватной зоне ресторана. Татьяна - замечательный гид. Всегда очень интересно пообщаться с человеком из местных. И ещё отдельное спасибо за рекомендации по нашему дальнейшему маршруту!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Какой он, Милан?
  2. Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
  3. Гастро-историческая прогулка по Милану
  4. Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 280. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Милана, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам