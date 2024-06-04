1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Какой он, Милан?»: путешествие по сердцу Италии
Погрузитесь в мир Милана: история, культура и гастрономия ждут вас на уникальной экскурсии
«Во время этой экскурсии вы сможете насладиться атмосферой большого и благородного города, почувствовать его ритм и пульс, узнать его историю и открыть для себя гастрономические секреты, такие разные и всегда неизменно замечательные»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Узнайте секреты итальянской кухни на мастер-классе в Пьемонте
Приготовьте пасту и ризотто на мастер-классе с шеф-поваром в Милане. Узнайте секреты итальянской кухни и насладитесь дегустацией приготовленных блюд
Начало: Ж/д станция Арона
«Я расскажу об истории приготовленных вами блюд, особенностях региональной кухни и гастрономических традициях северных итальянцев»
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
от €280 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастро-историческая прогулка по Милану: путешествие через вкус
Погрузитесь в атмосферу Милана, открывая его исторические районы, уникальные вкусы и традиции итальянской кухни
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
«А ещё вас ждут лучший гастрономический магазин города, вкуснейшая пицца и римские рисовые колобки «супли», дегустация итальянских вин и знаменитое итальянское джелато»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Проникнуть в культурный код миланцев: поговорить об оперном искусстве, богеме и винах Ломбардии
Начало: На площади della Scala
«Мы можем продолжить эту традицию: пройдёмся по кварталу Брера, зайдём в одну из энотек недалеко от театра и закончим прогулку дегустацией ломбардских вин»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
€90 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭля4 июня 2024Супер все понравилось
- ИИнна6 мая 2024Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по экскурсии,так и по личным
- РРоза29 апреля 2024С Таисиией очень комфортно, в темпе, вкусно! Красиво! И интересно! Рекомендуем! Советуем с утра, чтобы совместить интересное, с вкусным кофе и итальянскими" пирожками!
- ЛЛилия21 августа 2023Замечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромную благодарность нашему профессиональному гиду Людмиле, за очень интересную и познавательную экскурсию. Людмила, была очень внимательна к нашим пожеланиям. Очень рекомендуем гида Людмилу.
- ННаталья19 марта 2023Всё сложилось прекрасно, встреча, день, погода….. и Милан!) Знакомство с городом, интересные места, сопровождение и материал был преподнесен легко и понятно. Была и история, и современная жизнь Милана! Минимальные остановки на фото. Благодарность Людмиле, и до новых встреч!
- ААдия17 марта 2023Классный мастер класс в итальянском ресторане 👍! Тиана все хорошо организовала, объяснила как приехать с Милана! Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek
- ЖЖукова9 января 2023Самый лучший кулинарный мастер-класс в моей жизни! Уютно, по-итальянски вкусно, семейно, тепло и душевно. Но самое главное-ВКУСНО! Очень рекомендую.
- ЮЮлия21 мая 2019Отличная экскурсия! Мы в восторге от кулинарного мастер-класса! Вместе с Татьяной мы побывали на кухне ресторана и приготовили блюда вместе
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 280. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Милана, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024