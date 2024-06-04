Э Эля Какой он, Милан? Супер все понравилось

И Инна Гастро-историческая прогулка по Милану читать дальше вопросам! Поначала у меня была тревога,так как первый раз в Италии,но с появлением Таисии волнение пропали и остались только самые лучшие воспоминания о встрече!!! Спасибо большое за уделенное время(кстати,оно было дольше,чем положено)💕 Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по экскурсии,так и по личным

Р Роза Гастро-историческая прогулка по Милану С Таисиией очень комфортно, в темпе, вкусно! Красиво! И интересно! Рекомендуем! Советуем с утра, чтобы совместить интересное, с вкусным кофе и итальянскими" пирожками!

Л Лилия Какой он, Милан? Замечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромную благодарность нашему профессиональному гиду Людмиле, за очень интересную и познавательную экскурсию. Людмила, была очень внимательна к нашим пожеланиям. Очень рекомендуем гида Людмилу.

Н Наталья Какой он, Милан? Всё сложилось прекрасно, встреча, день, погода….. и Милан!) Знакомство с городом, интересные места, сопровождение и материал был преподнесен легко и понятно. Была и история, и современная жизнь Милана! Минимальные остановки на фото. Благодарность Людмиле, и до новых встреч!

А Адия Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте Классный мастер класс в итальянском ресторане 👍! Тиана все хорошо организовала, объяснила как приехать с Милана! Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek

Ж Жукова Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте Самый лучший кулинарный мастер-класс в моей жизни! Уютно, по-итальянски вкусно, семейно, тепло и душевно. Но самое главное-ВКУСНО! Очень рекомендую.