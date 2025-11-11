Закажите удобный трансфер из Милана в аэропорт Мальпенса или в обратную сторону. Путешествуйте с комфортом на автомобиле с кондиционером и профессиональным водителем.
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🕒 Своевременная доставка
- 👨✈️ Профессиональные водители
- 🧳 Достаточно места для багажа
- 🌍 Многоязычное обслуживание
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание трансферЧто вас ждёт? Мы предлагаем только профессиональных, квалифицированных и тактичных водителей, которые смогут с максимальным комфортом сопровождать вас до места назначения, чтобы вы могли прибыть вовремя на свои мероприятия. Вас встретит один из наших водителей с табличкой с вашим именем. Если вы путешествуете по делам, для удовольствия, развлечения или отдыха, этот трансфер предлагает надежный сервис. Наши водители говорят на нескольких языках, все они высококвалифицированные и опытные: они знают, как доставить вас к месту назначения, а вы со всем спокойствием и осмотрительностью сможете совершать деловые звонки, готовить встречу или согласовывать повестку дня. Варианты билетов • Из аэропорта Мальпенса в Милан: Mercedes E-Klass (Седан) — частный трансфер из аэропорта в город Милан на Mercedes E Class. 4 маленьких багажа или 2 больших и 2 маленьких.
- Из аэропорта Мальпенса в Милан: Mercedes V-Klass (Минивэн) — частный трансфер из аэропорта в город Милан на минивэне Mercedes V-Klass. 5 больших и 2 маленьких багажа или 7 маленьких.
- Из Милана в аэропорт Мальпенса: Mercedes E-Klass (Седан) — частный трансфер из города Милана в аэропорт на Mercedes E-Klass. 4 маленьких багажа или 2 больших и 2 маленьких.
- Из Милана в аэропорт Мальпенса: Mercedes V-Klass (Минивэн) — частный трансфер из города Милана в аэропорт на микроавтобусе Mercedes V-Klass. 5 больших и 2 маленьких багажа или 7 маленьких.
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер в одну сторону
- 60-минутное время ожидания
- Встреча у вашего отеля
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: JPJG+26C Ферно, Варезе, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
