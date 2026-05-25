Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Милане
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Завтра в 00:00
19 июл в 00:00
от €163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в парки развлечений
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный трансфер в Милан - комфорт и удобство в пути
Начало: Милан
«Трансфер подойдёт как для семей, так и для небольших групп — до 6 человек»
€280
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Частный трансфер из Милана в аэропорт Мальпенса или обратно
Начало: Ваш отель
«Если вы путешествуете по делам, для удовольствия, развлечения или отдыха, этот трансфер предлагает надежный сервис»
Расписание: См. календарь
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Турину (с трансфером из Милана)
Начало: Милан, Турин
Расписание: В зависимости от выбранной экскурсии (см. описание)
€250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Водитель был очень приветливый и особенно хорошо относился к детям. В салоне довольно просторно и удобно, кондиционер отлично справлялся со
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А
Водитель был пунктуальный и вежливый, проявлял много внимания и заботы. Несмотря на долгую дорогу, поездка прошла приятно и без проблем. Большое спасибо за такой сервис. Машина была чистая, а вождение аккуратным.
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К
Спасибо огромное водителю, с ним поездка прошла здорово, время в дороге пролетело незаметно. Машина была очень удобная и просторная. Всем советую, отличный опыт!
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П
Очень понравилось обслуживание! Хоть рейс и задержали надолго, водитель все равно подождал и довез нас с комфортом просто отличный Было приятно Не пожалела что выбрала этот вариант!
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Р
Водитель оказался очень внимательным и точным по времени. Машина была чистая, внутри была вода, зарядка для телефона и вайфай. В целом все оставило только хорошие впечатления. Двигались спокойно и удобно.
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Всего 5 отзывов в Милане в категории "Трансфер"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Трансфер»
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