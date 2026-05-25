Мои заказы

Трансфер в Милане

Найдено 5 экскурсий в категории «Трансфер» в Милане на русском языке, цены от €160, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Выгодный трансфер в Милане
На машине
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Милане
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Завтра в 00:00
19 июл в 00:00
от €163 за всё до 3 чел.
Трансфер в парки развлечений
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в парки развлечений
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер в Милан - комфорт и удобство в пути
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный трансфер в Милан - комфорт и удобство в пути
Начало: Милан
«Трансфер подойдёт как для семей, так и для небольших групп — до 6 человек»
€280€350 за всё до 6 чел.
Частный трансфер из Милана в аэропорт Мальпенса или обратно
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Частный трансфер из Милана в аэропорт Мальпенса или обратно
Начало: Ваш отель
«Если вы путешествуете по делам, для удовольствия, развлечения или отдыха, этот трансфер предлагает надежный сервис»
Расписание: См. календарь
€160 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Турину (с трансфером из Милана)
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Турину (с трансфером из Милана)
Начало: Милан, Турин
Расписание: В зависимости от выбранной экскурсии (см. описание)
€250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Выгодный трансфер в Милане
Водитель был очень приветливый и особенно хорошо относился к детям. В салоне довольно просторно и удобно, кондиционер отлично справлялся со
читать дальшеуменьшить

своей задачей. Машина сделана с элементами, которые создают ощущение роскоши. Там еще был телевизор и два мягких диванчика, на которых после долгого перелета было здорово вытянуть ноги. За окном открывались красивые виды, что тоже добавляло приятных впечатлений. Мы без проблем доехали до нужного места — водитель сам выходил, чтобы уточнить дорогу у местных, в итоге все нашли быстро. Большое спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Выгодный трансфер в Милане
Водитель был пунктуальный и вежливый, проявлял много внимания и заботы. Несмотря на долгую дорогу, поездка прошла приятно и без проблем. Большое спасибо за такой сервис. Машина была чистая, а вождение аккуратным.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Выгодный трансфер в Милане
Спасибо огромное водителю, с ним поездка прошла здорово, время в дороге пролетело незаметно. Машина была очень удобная и просторная. Всем советую, отличный опыт!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Выгодный трансфер в Милане
Очень понравилось обслуживание! Хоть рейс и задержали надолго, водитель все равно подождал и довез нас с комфортом просто отличный Было приятно Не пожалела что выбрала этот вариант!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Выгодный трансфер в Милане
Водитель оказался очень внимательным и точным по времени. Машина была чистая, внутри была вода, зарядка для телефона и вайфай. В целом все оставило только хорошие впечатления. Двигались спокойно и удобно.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 5 отзывов в Милане в категории "Трансфер"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Выгодный трансфер в Милане;
  2. Трансфер в парки развлечений;
  3. Индивидуальный трансфер в Милан - комфорт и удобство в пути;
  4. Частный трансфер из Милана в аэропорт Мальпенса или обратно;
  5. Обзорная экскурсия по Турину (с трансфером из Милана).
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Трансфер" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 160 до 280 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Трансфер», 5 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь