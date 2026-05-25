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своей задачей. Машина сделана с элементами, которые создают ощущение роскоши. Там еще был телевизор и два мягких диванчика, на которых после долгого перелета было здорово вытянуть ноги. За окном открывались красивые виды, что тоже добавляло приятных впечатлений. Мы без проблем доехали до нужного места — водитель сам выходил, чтобы уточнить дорогу у местных, в итоге все нашли быстро. Большое спасибо!