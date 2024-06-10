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Сложно сказать, чего в Милане больше — шедевров архитектуры или мистики. На нашей прогулке всего будет вдоволь! Мы отправимся в места, о которых слагают жутковатые легенды. Увидим иллюзии в очертаниях храма и пушечное ядро в фасаде дома. Ощутим вздохи, запечатанные в стенах старейшего госпиталя. Духи прошлого жаждут открыть свои секреты: послушайте их — если не боитесь.