Сложно сказать, чего в Милане больше — шедевров архитектуры или мистики. На нашей прогулке всего будет вдоволь! Мы отправимся в места, о которых слагают жутковатые легенды. Увидим иллюзии в очертаниях храма и пушечное ядро в фасаде дома. Ощутим вздохи, запечатанные в стенах старейшего госпиталя. Духи прошлого жаждут открыть свои секреты: послушайте их — если не боитесь.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Костница Святого Бернардино и лагетто — место, где веками разгружали мрамор для собора Дуомо. Ощутим энергию древних камней и поговорим, зачем строили церковь на костях.
- Старейший госпиталь Ка Гранде, в котором тайны прошлого пронизывают каждый уголок и жаждут быть раскрытыми.
- Церковь Святого Антонио Абате (внешний осмотр), окруженная мистической атмосферой. Духи старины бродят среди архитектурных деталей, и потому мы будем их рассматривать особенно внимательно.
- Район Миссори, а в нём — проклятый дом. По легенде, здесь обитал сам дьявол. В фасаде дома застряло пушечное ядро — оно стало символом вечной борьбы между светом и тьмой.
- Площадь Святого Александра, где вы насладитесь прогулкой и великолепной фокачча, выпекаемой по столетним рецептам.
- Церковь с оптическим обманом в архитектуре, над которой работал знаменитый Браманте.
- Кондитерская с 200-летней историей и самый первый супермаркет в городе, где тесно переплетены история, современность и мистика.
- Раскопки императорского дворца и терм императора
- Миланская Сикстинская капелла, в которой работал Бернардино Луини. Когда-то она была церковью при монастыре для девочек.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 3478 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 г. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в 2022,Задать вопрос
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