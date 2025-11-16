Брера — это не просто уютный квартал, а культурное сердце Милана.
Здесь находится одна из лучших галерей Европы с полотнами Караваджо, Тициано, Рембрандта и других великих мастеров.
Гид — выпускница Академии Брера — поможет увидеть в картинах больше, чем просто искусство: историю, характеры и сам дух города. Прогулка, которая вдохновляет и раскрывает Милан с новой стороны.
Описание экскурсииУдивительный уголок Милана квартал Брера. В 12 веке здесь расположился монастырь, сейчас же комплекс включает академию искусств, ботанический сад, обсерваторию и знаменитую на весь мир картинную галерею. Картинная галерея Брера, где можно увидеть знаменитейшие работы Тициано, Рубенса, Ван Дика, Рембрандта, Лонги, Тиеполо, Каналетто, Беллини, Мантенья, Модильяни, Караваджо и многих других художников. Я закончила академию искусств Брера в 2009 году и поводить экскурсии в картинной галерее для меня приятно вдвойне. Благодаря картинам узнаешь очень много о городе, истории и удивительных персонажах, которые изображены на них.
