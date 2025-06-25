Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Брера для детей
Путешествие в мир искусства для детей и родителей. Исследуйте шедевры Брера, узнайте секреты картин и сыграйте в увлекательную игру
«Вы пройдёте по залам галереи и рассмотрите произведения Караваджо, Беллини, Веронезе, Мантеньи и других художников»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Экскурсия в картинную галерею Брера
Начало: Италия
«В 12 веке здесь расположился монастырь, сейчас же комплекс включает академию искусств, ботанический сад, обсерваторию и знаменитую на весь мир картинную галерею»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Богемная Брера - с посещением галереи
Путешествие по кварталу Брера подарит вам уникальный взгляд на старый Милан. Узкие улочки и галерея с шедеврами великих мастеров ждут вас
«Мы исследуем сам район, а затем заглянем в Палаццо Брера (Palazzo di Brera) в галерею»
Завтра в 14:00
13 июл в 14:00
€140 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VViktor25 июня 2025Было очень интересно и познавательно,вреия пролетело незаметно. Порекамендую экскурсавода Людмилу всем приезжающим в Милан.
- ВВера28 апреля 2025Замечательная экскурсия с Людмилой! Дочка 5 лет слушала с удовольствием, вникала, отвечала на вопросы. Да и нам было интересно! Очень рекомендую эту экскурсию для похода с детьми, если хочется заинтересовать и увлечь живописью.
- ИИрина26 февраля 2025Познавательное погружение в искусство Возрождения через картины. Людмила мастер своего дела и интересный рассказчик. Спасибо за экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Галереи»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2025
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