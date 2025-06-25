Было очень интересно и познавательно,вреия пролетело незаметно. Порекамендую экскурсавода Людмилу всем приезжающим в Милан.

В Вера

Замечательная экскурсия с Людмилой! Дочка 5 лет слушала с удовольствием, вникала, отвечала на вопросы. Да и нам было интересно! Очень рекомендую эту экскурсию для похода с детьми, если хочется заинтересовать и увлечь живописью.