Описание экскурсииПозвольте себе увидеть Милан с другой стороны — не спеша, с комфортом и в компании профессионального гида, который знает город так же хорошо, как свой дом. Мы заберём вас из отеля или любой удобной точки, и вы сразу отправитесь в путешествие по столице моды, стиля и великих имен. Во время экскурсии вы проедете мимо Собора Дуомо, театра Ла Скала, замка Сфорца и через роскошные улицы «золотого квадрата» моды. Гид расскажет о том, где творил Леонардо да Винчи, как Милан стал одним из самых богатых городов Италии и какие тайны хранят его старинные кварталы. На автомобиле вы сможете увидеть больше, чем на обычных прогулках: элегантные жилые районы, современный квартал Porta Nuova, район Navigli с живописными каналами, смотровые площадки и малоизвестные жемчужины, скрытые от потоков туристов. По вашему желанию возможны остановки — для фото, кофе, обеда в аутентичном итальянском ресторане или небольшого шопинга в дизайнерских бутиках. Комфорт автомобиля создаст идеальные условия для долгой экскурсии: просторный салон, кондиционер, удобные кресла и прохладная питьевая вода. Гид сделает поездку лёгкой, увлекательной и познавательной — вы услышите легенды, факты и истории, которые невозможно найти в путеводителях. Экскурсия подойдёт как для семей и групп друзей, так и для тех, кто любит путешествовать в роскошном и расслабленном формате. Формат рассчитан на компании до 10 человек, что делает его отличным вариантом для больших семей или мини-групп. Подарите себе день, наполненный атмосферой Милана, его характером, стилем и энергией. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний вашего путешествия.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Индивидуальная автомобильная экскурсия продолжительностью 8 часов
- Подача автомобиля в отель или к удобной точке в Милане
- Комфортабельный авто с кондиционером и просторным салоном
- Профессиональный гид, сопровождающий весь маршрут
- Питьевая вода в автомобиле
- Полностью персональный маршрут с учётом ваших интересов
- Остановки для фотографий, кофе, обеда или шоппинга
- Поддержка и связь до начала поездки
Что не входит в цену
- Обед и личные расходы
- Входные билеты в музеи, галереи, соборы (по желанию)
- Покупки во время шоппинга
- Услуги фотографа (можно добавить отдельно)
- Дополнительные часы сверх программы
Место начала и завершения?
Милан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
