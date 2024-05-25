1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
19 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Милана в Сирмионе: путешествие по средневековым улочкам и термам
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе: от средневекового замка до античных гротов. Экскурсия на автомобиле с персональным гидом
Начало: У метро Sesto Rondo или Bignami
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€430 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: по месту проживания в Милане
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
€505 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККайрат25 мая 202423 мая отлично провели экскурсию с гидом Ириной Идеальный день на Комо, несмотря на дождливую погоду до обеда. Ирина все
- ЕЕлена9 мая 2024Провели два чудесных дня с Ириной на озере Комо и Гарда. Экскурсии прекрасно организованы, поездка в комфортных условиях, самые интересные
- ААлексей2 мая 2024Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое Вам спасибо за прекрасно организованное путешествие!
- ИИлья15 апреля 2024Прекрасная экскурсия в компании с Таисией! Поддержка на всех этапах путешествия, много интересной информации и восхитительных видов!
- ИИлья15 апреля 2024Интересно, красиво и очень душевно! очень понравилось! Спасибо, Ирине!
- ВВероника14 апреля 2024Спасибо большое Ирине за организацию поездки на озеро Комо! Прекрасная погода, красивейшие пейзажи и интересные рассказы нашего гида сделали этот день незабываемым! Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода! Общение с Ириной было очень комфортным и приятным!
- ППавел27 ноября 2023Сермион прекрасен, гид хороший, нам все понравилось!
- ИИрина1 октября 2019Три жемчужины озера Комо на автомобилеАлексей - замечательный гид! Алексей - замечательный гид, профессионал своего дела, очень доброжелательный и позитивный человек! С учетом наших пожеланий организовал для нас две увлекательные экскурсии - одну по Милану, а вторую -на озеро Комо. Мы остались очень довольны! Рекомендуем!
- AAleksandra,24 сентября 2019Три жемчужины озера Комо на автомобилеХочется отметить и сказать большое спасибо Алексею за интереснейший день проведенный в окрестностях озера Комо 7го мая! Конечно гид, который
- ЛЛилия23 сентября 2019Три жемчужины озера Комо на автомобилеРекомендую путешествовать с Алексеем. При выборе гида очень рекомендую свой выбор сделать в пользу Алексея. Мы с коллегой предварительно тщательно
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 505. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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