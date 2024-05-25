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является дипломированным регионоведом (конкретно по Италии) – это большая удача. Очень советуем обратить на данный момент внимание. Маршрут был составлен очень качественно и интересно, заранее был предложен и оговорен еще до начала самой поездки. Алексей честно говорил, что по времени успеем посмотреть, а что нет, всегда учитывал дорогу, но вместе с тем не стеснял во времени и не торопил (т е не было ощущения, что опаздываем), давал возможность все рассмотреть, сделать фотографии, всегда находил интересные исторические факты о том или ином месте, шутил, отвечал на вопросы не общими фразами, а действительно со знанием и собственной увлеченностью предметом рассказа. Так же хочется добавить, что наш самолет прилетал в Милан вечером и мы боялись, что не сможем легко добраться до центра, попросили Алексея нас встретить, он не только согласился, но и подождал нас и наш на порядок задержавшийся рейс. Потрясающий эрудированный гид и позитивный человек, с хорошим чувством юмора. Рекомендуем!