Экскурсии по Милану на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Милане на русском языке, цены от €380. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальный день на Комо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
19 июня в 08:30
21 июня в 08:30
380 за всё до 4 чел.
Из Милана - в идиллический Сирмионе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Милана в Сирмионе: путешествие по средневековым улочкам и термам
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе: от средневекового замка до античных гротов. Экскурсия на автомобиле с персональным гидом
Начало: У метро Sesto Rondo или Bignami
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
430 за всё до 3 чел.
Из Милана - к озеру Комо
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: по месту проживания в Милане
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
505 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кайрат
    25 мая 2024
    Идеальный день на Комо
    23 мая отлично провели экскурсию с гидом Ириной Идеальный день на Комо, несмотря на дождливую погоду до обеда. Ирина все
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    досконально рассказала всю историю Варенны, Белладжио. Отлично организована маршрут, забота туристов, предоставляя зонт для нас, слушать ее рассказы нам было очень интересно и полезно. Спасибо большое Ирина за проведенную экскурсию, видно что вы профессионал своего дела.

  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Из Милана - в идиллический Сирмионе
    Провели два чудесных дня с Ириной на озере Комо и Гарда. Экскурсии прекрасно организованы, поездка в комфортных условиях, самые интересные
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    факты и видовые площадки. С полном восторге от увиденного, масса фотографий и впечатлений. Очень частно пользуется услугами частных гидов, но Ирине хочется поставить самую высокую оценку. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Идеальный день на Комо
    Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое Вам спасибо за прекрасно организованное путешествие!
    Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое
  • И
    Илья
    15 апреля 2024
    Из Милана - к озеру Комо
    Прекрасная экскурсия в компании с Таисией! Поддержка на всех этапах путешествия, много интересной информации и восхитительных видов!
  • И
    Илья
    15 апреля 2024
    Из Милана - в идиллический Сирмионе
    Интересно, красиво и очень душевно! очень понравилось! Спасибо, Ирине!
  • В
    Вероника
    14 апреля 2024
    Идеальный день на Комо
    Спасибо большое Ирине за организацию поездки на озеро Комо! Прекрасная погода, красивейшие пейзажи и интересные рассказы нашего гида сделали этот день незабываемым! Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода! Общение с Ириной было очень комфортным и приятным!
  • П
    Павел
    27 ноября 2023
    Из Милана - в идиллический Сирмионе
    Сермион прекрасен, гид хороший, нам все понравилось!
  • И
    Ирина
    1 октября 2019
    Три жемчужины озера Комо на автомобиле
    Алексей - замечательный гид! Алексей - замечательный гид, профессионал своего дела, очень доброжелательный и позитивный человек! С учетом наших пожеланий организовал для нас две увлекательные экскурсии - одну по Милану, а вторую -на озеро Комо. Мы остались очень довольны! Рекомендуем!
  • A
    Aleksandra,
    24 сентября 2019
    Три жемчужины озера Комо на автомобиле
    Хочется отметить и сказать большое спасибо Алексею за интереснейший день проведенный в окрестностях озера Комо 7го мая! Конечно гид, который
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    является дипломированным регионоведом (конкретно по Италии) – это большая удача. Очень советуем обратить на данный момент внимание. Маршрут был составлен очень качественно и интересно, заранее был предложен и оговорен еще до начала самой поездки. Алексей честно говорил, что по времени успеем посмотреть, а что нет, всегда учитывал дорогу, но вместе с тем не стеснял во времени и не торопил (т е не было ощущения, что опаздываем), давал возможность все рассмотреть, сделать фотографии, всегда находил интересные исторические факты о том или ином месте, шутил, отвечал на вопросы не общими фразами, а действительно со знанием и собственной увлеченностью предметом рассказа. Так же хочется добавить, что наш самолет прилетал в Милан вечером и мы боялись, что не сможем легко добраться до центра, попросили Алексея нас встретить, он не только согласился, но и подождал нас и наш на порядок задержавшийся рейс. Потрясающий эрудированный гид и позитивный человек, с хорошим чувством юмора. Рекомендуем!

  • Л
    Лилия
    23 сентября 2019
    Три жемчужины озера Комо на автомобиле
    Рекомендую путешествовать с Алексеем. При выборе гида очень рекомендую свой выбор сделать в пользу Алексея. Мы с коллегой предварительно тщательно
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    выбирали гида и остановили свой выбор на предложении Алексея. И убедились, что правильно выбрали. Эксрурсии были 21-22 июня 2019 г, мы выбрали Бергамо, Верону, озеро Гарда и второй день озеро Комо, красивые города вдоль озера, переправу на пароме,город Комо и посещение города Лугано. Качество предложенных экскурсий было заявлено высокого уровня при прочих равных предложениях, что привлекло при выборе и чем понравилось по факту? Знание давней истории и владение информацией о сегодняшней Италии, особенности городов, прекрасное знание мест и истории, фактов, событий, грамотная речь, живость ума и активность, живой интерес к клиентам и их запросам, комфортное и быстрое перемещение, по запросу о временных и финансовых возможностях Алексей учел все моменты. Мы остались довольны своими поездками по городам и озерам возле Милана.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На машине»

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  3. Из Милана - к озеру Комо
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  6. Миланский собор Дуомо
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  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 505. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на машине, 26 ⭐ отзывов, цены от €380. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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