Почему именно в Милане зародился самый знаменитый в мире оперный театр? Где известные художники и артисты собирались по вечерам в квартале Брера? Ответы на все эти вопросы вы узнаете на экскурсии.
Мы посетим музей и зрительные залы легендарного театра Ла Скала, а после отправимся на прогулку по богемному району Брера.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииLa Scala, ты сердцу даришь трепет вдохновенья! Пожалуй, ни один театр в Европе не был так связан с жизнью самого города, в котором он находится, как театр Ла Скала. Он и Милан неразрывно связаны между собой. Не только оперные спектакли, но и решение многих политических проблем происходило именно в этих стенах. Историю театра и его самых успешных постановок можно узнать посетив музей театра. В нем собраны ценные документы, партитуры. Личные вещи композиторов, портреты тех удивительных талантливых исполнителей, которые стали легендой в мире любителей «bel canto» (красивого пения). Об этом мы и поговорим в ложе театра, увидим его зрительный зал и другие залы. Важная информация: Рекомендую делать заказ экскурсии после обеда — в 13:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театра Ла Скала
- Квартал Брера
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты: 12 евро/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ла Скала
Завершение: Брера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Рекомендую делать заказ экскурсии после обеда - в 13:30
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
T
Tatiana
6 мая 2025
В
Виктория
15 апр 2025
Очень интересная и хорошо структурированная экскурсия! Информация подавалась легко, без лишних деталей. Рассказ гида был ярким, что легко представлялось всё услышанное. Мы узнали много нового, но при этом не чувствовали усталости. Галина – прекрасный гид: грамотная, ответственная и увлеченная. Рекомендуем!
М
Мария
13 фев 2025
Галина прекрасный знаток истории театра и Милана! Очень приятный и эрудированный собеседник! Мы полностью погрузились в экскурсию. Очень довольная, спасибо огромное Галине! Буду рекомендовать всем знакомым!
G
Galina
30 дек 2024
Галина замечательный экскурсовод, провела очень увлекательную и познавательную экскурсию в Ла Скала! Человек влюбленный в оперу, знающий очень много интересных фактов и историй об театре Ла Скала и о Милане! Очень рекомендуем, спасибо, Галина!
