Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Почему именно в Милане зародился самый знаменитый в мире оперный театр? Где известные художники и артисты собирались по вечерам в квартале Брера? Ответы на все эти вопросы вы узнаете на экскурсии.



Мы посетим музей и зрительные залы легендарного театра Ла Скала, а после отправимся на прогулку по богемному району Брера. 5 4 отзыва

Galina Ваш гид в Милане Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 4 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1 час Размер группы 1-3 человека Как проходит Пешком €140 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии La Scala, ты сердцу даришь трепет вдохновенья! Пожалуй, ни один театр в Европе не был так связан с жизнью самого города, в котором он находится, как театр Ла Скала. Он и Милан неразрывно связаны между собой. Не только оперные спектакли, но и решение многих политических проблем происходило именно в этих стенах. Историю театра и его самых успешных постановок можно узнать посетив музей театра. В нем собраны ценные документы, партитуры. Личные вещи композиторов, портреты тех удивительных талантливых исполнителей, которые стали легендой в мире любителей «bel canto» (красивого пения). Об этом мы и поговорим в ложе театра, увидим его зрительный зал и другие залы. Важная информация: Рекомендую делать заказ экскурсии после обеда — в 13:30.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Театра Ла Скала

Квартал Брера Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты: 12 евро/чел. Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Ла Скала Завершение: Брера Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Важная информация Рекомендую делать заказ экскурсии после обеда - в 13:30 Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.