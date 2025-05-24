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Улица Брера – экскурсии в Милане

Найдено 4 экскурсии в категории «Улица Брера» в Милане на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Атмосферная фотопрогулка по улицам Милана
Пешая
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Атмосферная фотопрогулка по улицам Милана
Начало: Площадь Дуомо
Расписание: Ежедневно в 8:00 и в 11:00
€250 за всё до 2 чел.
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Пешая
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Начало: Площадь Ла Скала
Расписание: Экскурсия проводится каждый день после 10.00 и до 17.00 Начало экскурсии не позднее 15.00
€135 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Милану: главное за 2 часа
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Экскурсия по Милану: главное за 2 часа
Начало: Площадь Пиацца Дуомо, около памятника королю
Расписание: ежедневно
€250 за человека
Альтернативный Милан
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Альтернативный Милан
Начало: Италия
€335 за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Атмосферная фотопрогулка по улицам Милана
Наташа настоящий профессионал, от начала общения до предоставления фотографий. Имеет собственный фото стиль, в общении с ней легко, просто и весело.
Мы с женой, стараемся, как можно чаще фотографироваться в поездках, и поверьте повидали много фотографов. Наташа точно лучшая.
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T
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
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А
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
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В
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Очень интересная и хорошо структурированная экскурсия! Информация подавалась легко, без лишних деталей. Рассказ гида был ярким, что легко представлялось всё услышанное. Мы узнали много нового, но при этом не чувствовали усталости. Галина – прекрасный гид: грамотная, ответственная и увлеченная. Рекомендуем!
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М
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Галина прекрасный знаток истории театра и Милана! Очень приятный и эрудированный собеседник! Мы полностью погрузились в экскурсию. Очень довольная, спасибо огромное Галине! Буду рекомендовать всем знакомым!
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G
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Галина замечательный экскурсовод, провела очень увлекательную и познавательную экскурсию в Ла Скала! Человек влюбленный в оперу, знающий очень много интересных фактов и историй об театре Ла Скала и о Милане! Очень рекомендуем, спасибо, Галина!
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В
Экскурсия по Милану: главное за 2 часа
Отличная обзорная экскурсия по центру Милана. Интересный рассказ об истории города. Хорошие советы про места, где можно купить вещи и отведать местной еды. Рекомендую эту экскурсию с Алексеем.
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O
Атмосферная фотопрогулка по улицам Милана
Просто 10 из 10! Наталья очень приятный в общении человек, а также профессионал своего дела! Даёт рекомендации, старается и не жалеет времени ради эстетике фотографии!
От экскурсии осталось исключительно положительное впечатление!!!
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О
Атмосферная фотопрогулка по улицам Милана
Просто 10 из 10! Наталья очень приятный в общении человек, а также профессионал своего дела! Даёт рекомендации, старается и не жалеет времени ради эстетике фотографии!
От экскурсии осталось исключительно положительное впечатление!!!
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M
Экскурсия по Милану: главное за 2 часа
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Всего 11 отзывов в Милане в категории "Улица Брера"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Улица Брера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Атмосферная фотопрогулка по улицам Милана;
  2. Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра;
  3. Экскурсия по Милану: главное за 2 часа;
  4. Альтернативный Милан.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Улица Брера" можно забронировать 4 экскурсии от 135 до 335. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Улица Брера», 11 ⭐ отзывов, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь