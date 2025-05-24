Индивидуальная
до 2 чел.
Атмосферная фотопрогулка по улицам Милана
Начало: Площадь Дуомо
Расписание: Ежедневно в 8:00 и в 11:00
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Начало: Площадь Ла Скала
Расписание: Экскурсия проводится каждый день после 10.00 и до 17.00 Начало экскурсии не позднее 15.00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Милану: главное за 2 часа
Начало: Площадь Пиацца Дуомо, около памятника королю
Расписание: ежедневно
€250 за человека
Индивидуальная
Альтернативный Милан
Начало: Италия
€335 за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Наташа настоящий профессионал, от начала общения до предоставления фотографий. Имеет собственный фото стиль, в общении с ней легко, просто и весело.
Мы с женой, стараемся, как можно чаще фотографироваться в поездках, и поверьте повидали много фотографов. Наташа точно лучшая.
Мы с женой, стараемся, как можно чаще фотографироваться в поездках, и поверьте повидали много фотографов. Наташа точно лучшая.
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T
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А
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В
Очень интересная и хорошо структурированная экскурсия! Информация подавалась легко, без лишних деталей. Рассказ гида был ярким, что легко представлялось всё услышанное. Мы узнали много нового, но при этом не чувствовали усталости. Галина – прекрасный гид: грамотная, ответственная и увлеченная. Рекомендуем!
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М
Галина прекрасный знаток истории театра и Милана! Очень приятный и эрудированный собеседник! Мы полностью погрузились в экскурсию. Очень довольная, спасибо огромное Галине! Буду рекомендовать всем знакомым!
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G
Галина замечательный экскурсовод, провела очень увлекательную и познавательную экскурсию в Ла Скала! Человек влюбленный в оперу, знающий очень много интересных фактов и историй об театре Ла Скала и о Милане! Очень рекомендуем, спасибо, Галина!
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В
Отличная обзорная экскурсия по центру Милана. Интересный рассказ об истории города. Хорошие советы про места, где можно купить вещи и отведать местной еды. Рекомендую эту экскурсию с Алексеем.
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O
Просто 10 из 10! Наталья очень приятный в общении человек, а также профессионал своего дела! Даёт рекомендации, старается и не жалеет времени ради эстетике фотографии!
От экскурсии осталось исключительно положительное впечатление!!!
От экскурсии осталось исключительно положительное впечатление!!!
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О
Просто 10 из 10! Наталья очень приятный в общении человек, а также профессионал своего дела! Даёт рекомендации, старается и не жалеет времени ради эстетике фотографии!
От экскурсии осталось исключительно положительное впечатление!!!
От экскурсии осталось исключительно положительное впечатление!!!
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M
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Всего 11 отзывов в Милане в категории "Улица Брера"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Улица Брера»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Улица Брера" можно забронировать 4 экскурсии от 135 до 335. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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