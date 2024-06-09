Людмила — ваш гид в Милане

Провела экскурсии для 860 туристов

читать дальше всем — от 3 до 75 лет. Мои экскурсии пересекаются с жизнью, бытом, особенностями миланцев. Я цитирую стихи, анекдоты, высказывания знаменитых людей о городе. Очень люблю мою работу гида, люблю город Милан, а также мне очень нравится общаться с людьми. Я немного артистка, и аплодисменты частенько бывают кстати… Хотя самое большое удовольствие для меня — дать возможность людям посмотреть, понять и полюбить Милан.

Здравствуйте, я профессиональный гид Милана с 12-летним стажем работы, а ещё — наш советский учитель с многолетним опытом работы с детьми дошкольного возраста, школьниками и их родителями. Со мной интересно