Я покажу вам и вашим детям главные достопримечательности Милана — собор Дуомо, театр Ла Скала, замок Сфорца, галерею Виктора Эммануила II и другие.
Вы полюбуетесь красивой архитектурой и улицами, а я расскажу, когда зданиям разворачивают фасады, кто спас Гарибальди, могла ли квадратная площадь быть прямоугольной и нравится ли миланцам памятник Леонардо да Винчи.
Вы полюбуетесь красивой архитектурой и улицами, а я расскажу, когда зданиям разворачивают фасады, кто спас Гарибальди, могла ли квадратная площадь быть прямоугольной и нравится ли миланцам памятник Леонардо да Винчи.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогуливаясь по центру Милана, вы узнаете:
- Какие придворные интриги плелись в замке Сфорца
- Почему театр Ла Скала выглядит не очень снаружи
- Какие цвета есть в мраморе собора Дуомо
- В каком месте нужно загадывать желания, а в каком — петь
- Как подсчитать 500-летние затраты миланцев
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия будет интересна детям от 3 лет и их родителям.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ла Скала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 860 туристов
Здравствуйте, я профессиональный гид Милана с 12-летним стажем работы, а ещё — наш советский учитель с многолетним опытом работы с детьми дошкольного возраста, школьниками и их родителями. Со мной интересноЗадать вопрос
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