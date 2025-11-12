Практическое занятие по итальянской кулинарии в лофте шеф-повара в Милане предлагает освоить приготовление свежей пасты и тирамису.
Участники изучат выбор ингредиентов, попробуют лучшие оливковые масла и уксусы, а также научатся готовить два традиционных соуса. Завершите мастер-класс семейным обедом с итальянским вином. Это уникальная возможность насладиться культурой и кухней Италии в уютной атмосфере
6 причин купить этот мастер-класс
- 🍝 Освоение приготовления пасты с нуля
- 🍷 Дегустация итальянских вин
- 🥖 Попробуйте ремесленный хлеб
- 🍰 Приготовление тирамису
- 🏠 Уютная атмосфера в лофте
- 👨🍳 Обучение от профессионального шеф-повара
Что можно увидеть
- Историческое миланское здание
Описание мастер-классаЧто вас ждёт? Погрузитесь в искусство настоящей итальянской кухни, посетив мастер-класс в самом сердце Милана. Научитесь готовить свежую пасту, классические соусы и тирамису, наслаждаясь уникальным культурным опытом. Начните занятия в историческом миланском здании, где ваш профессиональный шеф-повар проведёт вас через выбор первоклассных ингредиентов. Попробуйте итальянские оливковые масла высшего качества, бальзамический уксус и ремесленный хлеб, исследуя вкусы Италии. Освойте мастерство приготовления свежей пасты с нуля с помощью яиц, муки и паста-машины. Приготовьте два традиционных соуса — насыщенный томатный соус и сливочный соус на основе пармезана. Узнайте историю и технику приготовления культового итальянского десерта — тирамису — и приготовьте его в совершенстве. В завершение мастер-класса насладитесь своими творениями во время семейного обеда в паре с итальянским вином высшего качества. Важная информация:
- Этот кулинарный урок проходит в лофте шеф-повара, расположенном в частном доме, а не в ресторане или школе. Это создает уютную интимную атмосферу.
- Укажите точную контактную информацию, чтобы мы могли легко связаться с вами для уточнения деталей и эффективно разрешить любые непредвиденные ситуации.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги англоговорящего шеф-повара
- Кулинарный мастер-класс
- Дегустация итальянских продуктов (оливковое масло и бальзамический уксус с ремесленным хлебом)
- 2 блюда из пасты и тирамису
- Бутылка итальянского вина (белого или красного)
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
F52W+4V2 Милан, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
