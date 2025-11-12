Научитесь готовить традиционную итальянскую пасту и тирамису у маэстро пасты в потрясающем месте в самом сердце Милана. Затем насладитесь ужином из 3-х блюд с новыми друзьями в семейной атмосфере.
Описание мастер-классаЧто вас ждёт? Войдите в гостеприимный итальянский дом, чтобы совершить незабываемое кулинарное путешествие. Станьте частью семьи, осваивая искусство приготовления свежей пасты. Создавайте равиоли, спагетти, феттучине и многое другое, рассказывая истории и смеясь, погружаясь в суть итальянской жизни. Раскройте секреты легендарного тирамису, передающиеся из поколения в поколение. Почувствуйте себя на настоящей итальянской кухне. После практических занятий насладитесь плодами своего труда за уютным итальянским ужином в сочетании с местными винами. Примите участие в оживлённой беседе и ощутите радость совместной трапезы. Вы уедете с новыми кулинарными навыками, заветными рецептами и незабываемыми воспоминаниями, которыми сможете поделиться дома. Это не просто мастер-класс — это ваш путь к подлинной итальянской жизни. Важная информация:
- Пожалуйста, сообщите нам о любых ограничениях в питании, и мы постараемся их учесть!
- Экскурсия доступна для людей на инвалидных колясках.
Что включено
- Обед или ужин из 3 блюд
- 1 бутылка вина на 2 персоны
- Практический кулинарный мастер-класс с шеф-поваром
- Необходимое оборудование для приготовления пищи
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
F5WP+5H4 Милан, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
