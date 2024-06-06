Групповые экскурсии Милана

Найдено 10 экскурсий в категории «Групповые» в Милане на русском языке, цены от €32, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Променад по Милану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
205 отзывов
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35 за человека
Гений Леонардо
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
3532 за человека
Милан, каким вы его не видели
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
40 за человека
Главное в Милане за 1 день
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
75 за человека
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Мини-группа
4 часа
15 отзывов
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Погрузитесь в атмосферу аристократического курорта Стреза и очаровательного рыбацкого острова Пескаторе на озере Маджоре
Начало: На ж/д вокзале в Стрезе
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
90 за человека
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
47 отзывов
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35 за человека
По следам Леонардо да Винчи
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
49 отзывов
Групповая экскурсия в Милане: По следам Леонардо да Винчи
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи с экскурсией по Милану. От памятника до музея - каждый шаг раскрывает гения
Начало: Piazza La Scala
Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
35 за человека
Обзорная по неизвестному Милану
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
437 отзывов
Обзорная по неизвестному Милану
Начало: Metro Cadorna
Расписание: пт, сб, вскр 13:00
Завтра в 13:00
14 июня в 13:00
40 за человека
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
66 отзывов
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
35 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
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    которых я бы сама не дошла, почти все время в движении, но при этом без спешки. Очень правильно, на мой взгляд, что включили посещение и экскурсию в соборе Дуомо, это экономит туристам время за счёт отсутствия очередей на покупку билетов и вход и даёт много интересной информации про собор. Экскурсовод Наталья много знающий и увлечённый человек. К тому же очень чутко относится к запросам туристов, а в случае необходимости помогает решать их проблемы. Большое спасибо и очень рекомендую!

  • Э
    Элла
    5 июня 2024
    Променад по Милану
    Мы в Милане впервые. Наш экскурсовод Наталья не только показала нам жемчужины города, но и дала очень дельные и полезные
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    советы, на что еще нужно обратить внимание и что (и как лучше!) можно еще посетить. Она так же поделилась инсайдерской информацией по поводу приобретения входных билетов в музеи, проездных, рассказала о своих предпочтениях в плане кафешек, ресторанов, шопинга. Экскурсия прошла на одном дыхании так, что даже мы,"возрастные" туристы, не успели устать. Рекомендуем всем. Скучно точно не будет. Спасибо, Наталья!

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Променад по Милану
    Очень благодарны команде Трипстера,нашему экскурсоводу Наталье за сегодняшний день! Экскурсия планировалась в группе до 10 человек и хотя нас было
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    только двое, экскурсия состоялась,Наталья провела её на одном дыхании! Прилетели сегодня, уже к вечеру узнали самое главное о Милане,завтра будем гулять по городу, руководствуясь рекомендациями экскурсовода.

  • Я
    Ян
    29 мая 2024
    Милан, каким вы его не видели
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей. Спасибо! Рекомендую всем.
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей
  • А
    Анжелика
    28 мая 2024
    Променад по Милану
    Отличная экскурсия. Гид Наталья - молодец. Человек на своем месте. Все емко, понятно, интересно. Всем рекомендую
  • A
    Aljona
    21 мая 2024
    Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
    Прекрасная экскурсия! Подходит для первого знакомства с городом. Гид Наталья интересно подавала информацию, была легка и доброжелательна. Искренне рекомендую!
  • Е
    Есения
    17 мая 2024
    Гений Леонардо
    Отличная экскурсия, люблю такое: академические знания поданы простым языком, история города через призму жизни гения, фишечки от местного жителя😘, закоулки
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    и ракурсы, которых не только нет в путеводителях, думаю и не все местные это знают и замечают! Спасибо, Наталье за отличное, полезное, запоминающееся время!

  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Милану
    Интересная экскурсия! Длинный маршрут: увидели замок Сфорца, прошлись по миланским улочкам, исследовали акустику на торговой площади. Взглянули на Дуомо. Приятно повели вечер, для первого знакомства - отличная экскурсия. В мае мы успели все посмотреть засветло. Спасибо Елизавете!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для
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    нас с другой, исторической стороны, помимо центра моды. Сам Собор Duomo, особенно его архитектура, оставил неизгладимое впечатление, вид сверху просто завораживал. Наш гид Наталья большой профессионал своего дела, с грамотной речью, которая очень любит свое дело и при этом очень милый человек. Спасибо огромное Наталье и туристическому агентству за проведение экскурсий высокого качества. До следующей встречи в Милане!

  • Л
    Людмила
    14 мая 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Экскурсия организована продумана, место встречи возле станции метро, легко можно найти, гид рассказала об истории замка Сфорца, посещение замка внутри
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    не предусмотрено, осмотрели дворы, увидели парк вокруг замка, арку мира, в замке располагаются 5 музеев, которые можно посетить отдельно, далее по маршруту кафедральный собор Дуомо,, с посещением собора. По пути гид рассказывала об истории Милана, показывала знаковые места: старую рыночную площадь, памятник среднему пальцу, здания первоначальной и новой финансовых бирж. Билеты в собор приобретает гид, поэтому не пришлось долго стоять в очереди на посещение собора. Экскурсия длится 3 часа, это оптимальное время для проведения такой экскурсии. Гид Наталья отвечала на все интересующие вопросы, она хорошо знает историю Италии и Милана. Рекомендую эту экскурсию для посещения.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Групповые»

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  5. Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
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  2. Самое главное
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  4. Галерея Виктора Эммануила II
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  6. Миланский собор Дуомо
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  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Групповые" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 32 до 90 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 883 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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