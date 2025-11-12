На кулинарном мастер-классе в Милане участники научатся готовить три классических итальянских блюда: трюфельные ньокки, равиоли и тирамису.
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍝 Узнайте секреты итальянской кухни
- 👨🍳 Обучение от опытного шеф-повара
- 🍷 Дегустация итальянских вин
- 🥗 Вегетарианские и безглютеновые блюда
- 📍 Советы по лучшим ресторанам Милана
Описание мастер-класса
Что вас ждёт? С помощью местного и опытного шеф-повара вы узнаете все секреты итальянской кухни. Вы узнаете на практике, как приготовить 3 блюда, и сможете насладиться тем, что вы создали! Во время занятия мы поговорим о самых распространённых ошибках, которые можно допустить при приготовлении типичного итальянского блюда, и вы сможете задать любой вопрос об итальянской еде и традициях. Вы получите рекомендации о лучших ресторанах и рынках в этом районе, а также о лучших продуктах, которые можно купить домой. Всё это в веселой, но профессиональной обстановке, с шеф-поваром, который будет помогать вам на протяжении всего опыта! Во время кулинарного мастер-класса вы научитесь готовить свежую пасту с нуля, тирамису и ньокки. Опытный шеф-повар научит вас лучшим приёмам и будет направлять вас на протяжении всего процесса. Все блюда, которые мы приготовим, будут вегетарианскими, веганскими и безглютеновыми.
- Мы начнём с тирамису, приготовим крем и соберём торт, который нужно будет поставить в холодильник на пару часов.
- Вы узнаете, как приготовить пасту с нуля, как приготовить идеальный соус и как правильно готовить это блюдо.
Вы также сделаете ньокки: мы приготовим трюфельный соус и испечем ваше собственное блюдо, чтобы сырные ньокки были немного хрустящими сверху! Все это в сопровождении потрясающей дегустации вин, как с белыми, так и с красными первоклассными итальянскими винами Важная информация:.
Если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость каких-то продуктов, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Ужин с равиоли, ньокки и тирамису
- Дегустация вин
- Занятие с профессиональным шеф-поваром в небольшой группе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
F6G2+JW4 Милан, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость каких-то продуктов
- Пожалуйста
- Сообщите нам об этом заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
