Что вас ждёт? С помощью местного и опытного шеф-повара вы узнаете все секреты итальянской кухни. Вы узнаете на практике, как приготовить 3 блюда, и сможете насладиться тем, что вы создали! Во время занятия мы поговорим о самых распространённых ошибках, которые можно допустить при приготовлении типичного итальянского блюда, и вы сможете задать любой вопрос об итальянской еде и традициях. Вы получите рекомендации о лучших ресторанах и рынках в этом районе, а также о лучших продуктах, которые можно купить домой. Всё это в веселой, но профессиональной обстановке, с шеф-поваром, который будет помогать вам на протяжении всего опыта! Во время кулинарного мастер-класса вы научитесь готовить свежую пасту с нуля, тирамису и ньокки. Опытный шеф-повар научит вас лучшим приёмам и будет направлять вас на протяжении всего процесса. Все блюда, которые мы приготовим, будут вегетарианскими, веганскими и безглютеновыми.

Мы начнём с тирамису, приготовим крем и соберём торт, который нужно будет поставить в холодильник на пару часов.

Вы узнаете, как приготовить пасту с нуля, как приготовить идеальный соус и как правильно готовить это блюдо.

Вы также сделаете ньокки: мы приготовим трюфельный соус и испечем ваше собственное блюдо, чтобы сырные ньокки были немного хрустящими сверху! Все это в сопровождении потрясающей дегустации вин, как с белыми, так и с красными первоклассными итальянскими винами Важная информация:.

Если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость каких-то продуктов, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее.