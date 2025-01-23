2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приготовьте пасту и ризотто на мастер-классе с шеф-поваром в Милане. Узнайте секреты итальянской кухни и насладитесь дегустацией приготовленных блюд
На мастер-классе итальянской кухни в Пьемонте вы научитесь готовить пасту и ризотто на настоящей кухне пьемонтской остерии.
Под руководством шеф-повара откроете секреты знаменитых блюд, узнаете о традициях северной итальянской кухни и приготовите аньолотти, ньокки или ризотто. Завершится мастер-класс дегустацией приготовленных блюд с пьемонтским вином. Также вас ждет прогулка по средневековой Ароне и возможность посетить статую Сан Карло
На мастер-классе с поваром Сабиной вы приготовите два вида первых блюд (равиоли, ньокки или ризотто) и классический итальянский десерт. В веселой и непринужденной обстановке вы научитесь замешивать и раскатывать тесто для свежей пасты, определять готовность ризотто и пасты «аль денте», быстро собирать тирамису, грамотно сочетать ингредиенты для блюд и другим кулинарным секретам Бель Паэзе. Я расскажу об истории приготовленных вами блюд, особенностях региональной кухни и гастрономических традициях северных итальянцев. А затем, конечно же, вы продегустируете все приготовленные блюда под замечательное пьемонтское вино, которое мы подберем специально к вашему меню.
Примерное меню мастер-класса (на выбор): 1. Равиоли с рикоттой и шпинатом; аньолотти с мясной начинкой; тальятеле с грибами. 2. Ризотто с горгонзолой; ньокки с соусом из 4 сыров; ньокетти с горгонзолой. 3. Тирамису; панна котта; кростата с фруктами или ягодами.
Разобраться в тонкостях итальянской кухни
Кухня северо-западных регионов Италии весьма отличается от кухни центральных областей: например, здесь реже используется оливковое масло, паста уступает пальму первенства ризотто, а в блюдах можно проследить гастрономические заимствования из других стран. Вина, сыры, колбасы, полента, ньокки и блюда из картофеля, изысканные десерты — в появлении всего этого разнообразия приняли прямое участие Франция, Швейцария и Австрия.
Прогулка по средневековой Ароне
Ресторан, где пройдет мастер-класс, расположен недалеко от знаменитого альпийского озера Маджоре. До урока или после — по вашему желанию — мы прогуляемся по средневековым улочкам прибрежного городка Арона и его набережной, любуясь видами древних замков и горных вершин. А после вы сможете забраться на одну из самых высоких статуй в Европе — статую Сан Карло — или посетить остатки крепости Рокка ди Арона.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается на ж/д станции Арона: проезд от Милано Чентрале или Милано Порта Гарибальди 60 мин (стоимость 6,10 евро); или на ж/д станции Новара — проезд от Турино Порта Нуова 70 мин (стоимость 8,70 евро).
Продолжительность мастер-класса — 2 часа. Экскурсия по Ароне — 1,5 часа. Начало мастер классов по расписанию в 9.00 и в 16.00.
В стоимость не входят входные билеты на статую Сан Карло (по желанию) — 6 евро/чел. (дети до 5 лет допускаются только на террасу и бесплатно, внутрь статуи не допускаются).
Мастер-классы проводятся с сентября по июнь. День и время экскурсии необходимо заранее согласовывать с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ж/д станция Арона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тиана — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 614 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном доме местной жительницы Деборы, пили местное вино и узнали много тонкостей итальянской кухни. Потом была чудная прогулка на кораблике и завершили увлекательной экскурсией по городку Комо. Даже дождь был не помеха и мы отлично провели день!
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Нина
Мы с подругой во время нашего путешествия по Италии, остановились в Милане и выбрали поездку в Пьемонт и не прогадали! Мы попали на живописное озеро Марджоре и в чудный городок читать дальшеуменьшить
Арона. Нас встретила Тиана и как гостеприимная хозяйка поделилась с нами теплом этих мест. Места действительно живописные, после массивного Милана, это был отдых для глаз и для души. Но Тиана этим не ограничилась, она привезла нас в чудесный, милый ресторанчик, к не менее гостеприимной хозяйке и шеф-повару Сабине. Мы провели чудесный вечер, мы узнали кучу тонкостей пьемонтской! кухни. Мы как заправские хозяйки, месили тесто, лепили равиоли, а уж с каким удовольствием ели! И не только равиоли, ещё и необыкновенное ризотто, а уж как его готовит Сабина, это целое представление! Театр одного актера! И кростата с мармеладом нам удалась, ещё и с собой дали, два дня наслаждались. Тиана нас сытых и довольных даже загрузила в поезд. Мы очень благодарны Тиане за ее любовь и уважение к этому краю, которым она поделилась с нами. Рекомендуем эту познавательную и вкусную экскурсию всем путешествующим по северу Италии.
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Ю
Юлия
Отличная экскурсия! Мы в восторге от кулинарного мастер-класса! Вместе с Татьяной мы побывали на кухне ресторана и приготовили блюда вместе с шеф-поваром, а потом съели результаты наших трудов за ужином в приватной зоне ресторана. Татьяна - замечательный гид. Всегда очень интересно пообщаться с человеком из местных. И ещё отдельное спасибо за рекомендации по нашему дальнейшему маршруту!
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Адия
Классный мастер класс в итальянском ресторане 👍! Тиана все хорошо организовала, объяснила как приехать с Милана! Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek
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Жукова
Самый лучший кулинарный мастер-класс в моей жизни! Уютно, по-итальянски вкусно, семейно, тепло и душевно. Но самое главное-ВКУСНО! Очень рекомендую.
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