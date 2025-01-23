2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На мастер-классе итальянской кухни в Пьемонте вы научитесь готовить пасту и ризотто на настоящей кухне пьемонтской остерии. Под руководством шеф-повара откроете секреты знаменитых блюд, узнаете о традициях северной итальянской кухни и приготовите аньолотти, ньокки или ризотто. Завершится мастер-класс дегустацией приготовленных блюд с пьемонтским вином. Также вас ждет прогулка по средневековой Ароне и возможность посетить статую Сан Карло

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Описание мастер-класса

Приготовить обед по-итальянски!

На мастер-классе с поваром Сабиной вы приготовите два вида первых блюд (равиоли, ньокки или ризотто) и классический итальянский десерт. В веселой и непринужденной обстановке вы научитесь замешивать и раскатывать тесто для свежей пасты, определять готовность ризотто и пасты «аль денте», быстро собирать тирамису, грамотно сочетать ингредиенты для блюд и другим кулинарным секретам Бель Паэзе. Я расскажу об истории приготовленных вами блюд, особенностях региональной кухни и гастрономических традициях северных итальянцев. А затем, конечно же, вы продегустируете все приготовленные блюда под замечательное пьемонтское вино, которое мы подберем специально к вашему меню.

Примерное меню мастер-класса (на выбор):

1. Равиоли с рикоттой и шпинатом; аньолотти с мясной начинкой; тальятеле с грибами.

2. Ризотто с горгонзолой; ньокки с соусом из 4 сыров; ньокетти с горгонзолой.

3. Тирамису; панна котта; кростата с фруктами или ягодами.

Разобраться в тонкостях итальянской кухни

Кухня северо-западных регионов Италии весьма отличается от кухни центральных областей: например, здесь реже используется оливковое масло, паста уступает пальму первенства ризотто, а в блюдах можно проследить гастрономические заимствования из других стран. Вина, сыры, колбасы, полента, ньокки и блюда из картофеля, изысканные десерты — в появлении всего этого разнообразия приняли прямое участие Франция, Швейцария и Австрия.

Прогулка по средневековой Ароне

Ресторан, где пройдет мастер-класс, расположен недалеко от знаменитого альпийского озера Маджоре. До урока или после — по вашему желанию — мы прогуляемся по средневековым улочкам прибрежного городка Арона и его набережной, любуясь видами древних замков и горных вершин. А после вы сможете забраться на одну из самых высоких статуй в Европе — статую Сан Карло — или посетить остатки крепости Рокка ди Арона.

Организационные детали