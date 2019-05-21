2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Милан
  3. Экскурсии

  4. Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте

Приготовить ризотто, равиоли, ньокки и панна котту с профессиональным шеф-поваром!

Tiana
Задать вопрос
Tiana – ваш гид
Научиться готовить пасту и ризотто на настоящей кухне пьемонтской остерии в сердце уютного городка? Легко! На мастер-классе с шеф-поваром вы откроете секреты знаменитых блюд, узнаете о тонкостях и традициях северной итальянской кухни и убедитесь, что приготовить аньолотти, ньокки или ризотто — задача, которая под силу каждому.

А после продегустируете собственноручно приготовленные блюда в сопровождении пьемонтского вина.
От 180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте

Что вас ожидает

Приготовить обед по-итальянски!
На мастер-классе с поваром Сабиной вы приготовите два вида первых блюд (равиоли, ньокки или ризотто) и классический итальянский десерт. В веселой и непринужденной обстановке вы научитесь замешивать и раскатывать тесто для свежей пасты, определять готовность ризотто и пасты «аль денте», быстро собирать тирамису, грамотно сочетать ингредиенты для блюд и другим кулинарным секретам Бель Паэзе. Я расскажу об истории приготовленных вами блюд, особенностях региональной кухни и гастрономических традициях северных итальянцев. А затем, конечно же, вы продегустируете все приготовленные блюда под замечательное пьемонтское вино, которое мы подберем специально к вашему меню.

Примерное меню мастер-класса (на выбор):
1. Равиоли с рикоттой и шпинатом; аньолотти с мясной начинкой; тальятеле с грибами.
2. Ризотто с горгонзолой; ньокки с соусом из 4 сыров; ньокетти с горгонзолой.
3. Тирамису; панна котта; кростата с фруктами или ягодами.

Разобраться в тонкостях итальянской кухни
Кухня северо-западных регионов Италии весьма отличается от кухни центральных областей: например, здесь реже используется оливковое масло, паста уступает пальму первенства ризотто, а в блюдах можно проследить гастрономические заимствования из других стран. Вина, сыры, колбасы, полента, ньокки и блюда из картофеля, изысканные десерты — в появлении всего этого разнообразия приняли прямое участие Франция, Швейцария и Австрия.

Прогулка по средневековой Ароне
Ресторан, где пройдет мастер-класс, расположен недалеко от знаменитого альпийского озера Маджоре. До урока или после — по вашему желанию — мы прогуляемся по средневековым улочкам прибрежного городка Арона и его набережной, любуясь видами древних замков и горных вершин. А после вы сможете забраться на одну из самых высоких статуй в Европе — статую Сан Карло — или посетить остатки крепости Рокка ди Арона.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается на ж/д станции Арона: проезд от Милано Чентрале или Милано Порта Гарибальди 60 мин (стоимость 6,10 евро); или на ж/д станции Новара — проезд от Турино Порта Нуова 70 мин (стоимость 8,70 евро).
  • Возможно совмещение мастер класса с прогулкой по Орте (экскурсия «Путешествие в Орта Сан Джулио» ). При заказе двух экскурсий в один день действует скидка 10 евро/чел.
  • Продолжительность мастер-класса — 2 часа. Экскурсия по Ароне — 1,5 часа.
    Начало мастер классов по расписанию в 9.00 и в 16.00.
  • В стоимость не входят входные билеты на статую Сан Карло (по желанию) — 6 евро/чел. (дети до 5 лет допускаются только на террасу и бесплатно, внутрь статуи не допускаются).
  • Мастер-классы проводятся с сентября по июнь. День и время экскурсии необходимо заранее согласовывать с гидом.
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tiana
Tiana
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 мая 2019
Отличная экскурсия! Мы в восторге от кулинарного мастер-класса! Вместе с Татьяной мы побывали на кухне ресторана и приготовили блюда вместе с шеф-поваром, а потом съели результаты наших трудов за ужином в приватной зоне ресторана. Татьяна - замечательный гид. Всегда очень интересно пообщаться с человеком из местных. И ещё отдельное спасибо за рекомендации по нашему дальнейшему маршруту!
Нина
12 января 2019
Мы с подругой во время нашего путешествия по Италии, остановились в Милане и выбрали поездку в Пьемонт и не прогадали! Мы попали на живописное озеро Марджоре и в чудный городок Арона. Нас встретила Тиана и как гостеприимная хозяйка поделилась с нами теплом этих мест. Места действительно живописные, после массивного Милана, это был отдых для глаз и для души. Но Тиана этим не ограничилась, она привезла нас в чудесный, милый ресторанчик, к не менее гостеприимной хозяйке и шеф-повару Сабине. Мы провели чудесный вечер, мы узнали кучу тонкостей пьемонтской! кухни. Мы как заправские хозяйки, месили тесто, лепили равиоли, а уж с каким удовольствием ели! И не только равиоли, ещё и необыкновенное ризотто, а уж как его готовит Сабина, это целое представление! Театр одного актера! И кростата с мармеладом нам удалась, ещё и с собой дали, два дня наслаждались. Тиана нас сытых и довольных даже загрузила в поезд. Мы очень благодарны Тиане за ее любовь и уважение к этому краю, которым она поделилась с нами. Рекомендуем эту познавательную и вкусную экскурсию всем путешествующим по северу Италии.

Tiana проводит ещё 5 экскурсий

Из Милана на озеро КомоИз Милана на озеро КомоИз Милана на озеро Комо
От 180 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
Волшебное путешествие на самое знаменитое итальянское озеро в компании профессионального гида
Вы посетите не только столичный Комо, но и незаслуженно забытые городки «левого рукава»: Черноббио и Торно. Они поразят вас непосредственностью, спокойствием, роскошными виллами, садами и церквями. А я поделюсь секретами местной жизни и сделаю все, чтобы наше путешествие прошло комфортно, интересно и легко!
Путешествие в Орта Сан ДжулиоПутешествие в Орта Сан ДжулиоПутешествие в Орта Сан Джулио
От 120 за экскурсию
4 часа
31 отзыв
Легендарный остров драконов, средневековые улочки и капеллы Сакро Монте Ди Орта
Загадочный и умиротворенный Орта Сан Джулио, который входит в список красивейших малых городов Италии, спрятался на берегу маленького озера Орта. Вы прогуляетесь по мощеным улочкам, утопающим в зелени и цветах, рассмотрите сотни фресок в капеллах Сакро Монте Ди Орта, попробуете пьемонтские деликатесы и полюбуетесь панорамами драконьего острова, возвышающего среди темных волн.
Озеро Изео, Монте Изола и вина ФранчакортыОзеро Изео, Монте Изола и вина ФранчакортыОзеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
От 160 за экскурсию
5 часов
Побывать в мире идиллических пейзажей, захватывающих легенд, архитектурных памятников и игристых вин
В поездке вы откроете дивную жемчужину из ожерелья приальпийских озер Италии, узнаете как Изео связано с Джокондой и какие знаменитые люди любили это место. А также прогуляетесь по оазису самого крупного и высокого обитаемого острова Европы и познакомитесь с итальянским соперником Шампани.
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские островаИз Милана на озеро Маджоре и Борромейские островаИз Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
60 за человека
3 часа
3 отзыва
Насладиться изумительными пейзажами аристократичного городка Стреза и уютного острова Пескаторе
Вы погуляете по живописной Стрезе, которая из небольшой рыбацкой деревни уже в XVIII веке превратилась в фешенебельный курорт для аристократов и монархов, а также излюбленное место отдыха музыкантов, художников и писателей со всего света. Вас впечатлят роскошные виллы и отели в стиле либерти, размеренность местной жизни и вид на озеро Маджоре с высоты. На пароме вы попадете из Стрезы на остров Пескаторе, пройдетесь по его очаровательным узким улочкам и узнаете, как живут местные рыбаки.
Красота Лепонтинских АльпКрасота Лепонтинских АльпКрасота Лепонтинских Альп
От 350 за экскурсию
8 часов
3 отзыва
Поездка на озеро Мораско и водопад Точе
Совсем недалеко от Милана посреди альпийских гор раскинулась живописная долина с бирюзовым озером, и шумно встречает путников водопад... Эта экскурсия перенесёт вас в такую сказочную картину. Вы прогуляетесь вдоль озера Мораско, узнаете о местном северо-итальянском народе, полюбуетесь водами Cascata del Toce и попробуете вкуснейший сыр. И конечно, насладитесь фантастическими панорамами и ароматами высокогорных трав.

Гастрономические экскурсии в Милане

Вкусный МиланВкусный МиланВкусный Милан
145 за экскурсию
2.5 часа
37 отзывов
Гастрономическая экскурсия в компании профессионального сомелье
В самом центре Милана вы совершите настоящее кулинарное путешествие по регионам Италии. Будем гулять по красивым улицам и историческим районам города, знакомиться с архитектурой и делать остановки в лучших точках Милана, где вы попробуете традиционные блюда местной кухни, продегустируете лучшие сорта вин и получите ценные советы от сомелье.
Милан с ароматом эспрессоМилан с ароматом эспрессоМилан с ароматом эспрессо
77 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Погрузиться в мир итальянского кофе на фоне главных достопримечательностей города
Кофе в Милане — это утренний ритуал и важная часть городской культуры: недаром именно здесь изобрели первую эспрессо-машину. На прогулке мы будем любоваться главными архитектурными доминантами Милана, говорить о кофейных традициях итальянцев, пробовать лучший эспрессо и открывать культовые кофейни города.
Из Милана — к винодельням ФранчакортыИз Милана — к винодельням ФранчакортыИз Милана — к винодельням Франчакорты
От 259 за экскурсию
4 часа
Вдохновиться красотой итальянской Шампани и продегустировать игристые вина
Винодельческий регион Франчакорта — обязательное к посещению место, если вы оказались на севере Италии. На уютной, но уже прославленной винодельне вы продегустируете утонченные игристые вина, откроете секреты их особенного аромата и полюбуетесь пышными виноградниками и идиллическим панорамами региона.
Милан от капучино до КампариМилан от капучино до КампариМилан от капучино до Кампари
130 за экскурсию
4 часа
5 отзывов
Прогулка по городу с дегустацией в легендарных заведениях
Чтобы оценить красоту и обаяние итальянского образа жизни, почувствовать себя ненадолго настоящим миланцем и взглянуть на город без налета туристической спешки, стоит отправиться на дружескую прогулку по Милану с коренным жителем, заходя в аутентичные заведения и дегустируя местную еду и напитки.

Выбирайте и другие экскурсии в Милане

История и архитектураГастрономическиеЛеонардо да ВинчиВечерниеОбзорныеЗамок СфорцаМода и винтажНа автомобилеОзеро КомоНа корабликеБазилика святого АмвросияРайон НавильиМузеи и искусствоГрупповыеНа велосипедеКвестыЗа городомФотосессииВеронаОзеро ЛуганоПинакотека БрераПарк СемпионеГалерея Виктора Эммануила IIОзеро МаджореВсеПешкомМастер-классыНеобычные маршрутыВ другой городСобор ДуомоМонументальное кладбищеСо скидкойНа мотоциклеИндивидуальные