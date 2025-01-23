Интересные программы мастер-классы Милана

Найдено 6 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Милане на русском языке, цены от €79. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Узнайте секреты итальянской кухни на мастер-классе в Пьемонте
Приготовьте пасту и ризотто на мастер-классе с шеф-поваром в Милане. Узнайте секреты итальянской кухни и насладитесь дегустацией приготовленных блюд
Начало: Ж/д станция Арона
30 мая в 09:00
4 июн в 09:00
от €280 за всё до 7 чел.
Мастер-класс по приготовлению традиционной пасты и тирамису
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по приготовлению традиционной пасты и тирамису
Начало: F5WP+5H4 Милан, Италия
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
€89 за человека
Мастер-класс по приготовлению пасты и тирамису с премиум-продуктами
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по приготовлению пасты и тирамису с премиум-продуктами
Начало: F52W+4V2 Милан, Италия
Расписание: См. календарь
€85 за человека
Мастер-класс с вином по приготовлению пасты и мороженого
Пешая
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс с вином по приготовлению пасты и мороженого
Начало: F6P3+MCX Милан, Италия
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
€79 за человека
Кулинарный мастер-класс по приготовлению пасты, ньокки и тирамису с вином
Пешая
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению пасты, ньокки и тирамису с вином
Начало: F6G2+JW4 Милан, Италия
Расписание: См. календарь
€109 за человека
Мастер-класс по приготовлению пиццы и тирамису с дегустацией вин
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по приготовлению пиццы и тирамису с дегустацией вин
Начало: F6G2+JW4 Милан, Италия
Расписание: См. календарь
Завтра в 14:30
30 мая в 14:30
€99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    23 января 2025
    Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
    Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном доме местной жительницы Деборы,
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    пили местное вино и узнали много тонкостей итальянской кухни. Потом была чудная прогулка на кораблике и завершили увлекательной экскурсией по городку Комо. Даже дождь был не помеха и мы отлично провели день!

    Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудномСпасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудномСпасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудномСпасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудномСпасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудномСпасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудномСпасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудномСпасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном
  • А
    Адия
    17 марта 2023
    Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
    Классный мастер класс в итальянском ресторане 👍! Тиана все хорошо организовала, объяснила как приехать с Милана! Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek
  • Ж
    Жукова
    9 января 2023
    Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
    Самый лучший кулинарный мастер-класс в моей жизни! Уютно, по-итальянски вкусно, семейно, тепло и душевно. Но самое главное-ВКУСНО! Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Мастер-классы»

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  3. Мастер-класс по приготовлению пасты и тирамису с премиум-продуктами
  4. Мастер-класс с вином по приготовлению пасты и мороженого
  5. Кулинарный мастер-класс по приготовлению пасты, ньокки и тирамису с вином
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  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Королевский дворец
  9. Музей современного искусства
  10. Район Навильи
Сколько стоит экскурсия по Милану в мае 2025
Сейчас в Милане в категории "Мастер-классы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 79 до 280. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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