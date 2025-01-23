читать дальше пили местное вино и узнали много тонкостей итальянской кухни. Потом была чудная прогулка на кораблике и завершили увлекательной экскурсией по городку Комо. Даже дождь был не помеха и мы отлично провели день!

Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном доме местной жительницы Деборы,