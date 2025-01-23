Индивидуальная
до 7 чел.
Узнайте секреты итальянской кухни на мастер-классе в Пьемонте
Приготовьте пасту и ризотто на мастер-классе с шеф-поваром в Милане. Узнайте секреты итальянской кухни и насладитесь дегустацией приготовленных блюд
Начало: Ж/д станция Арона
30 мая в 09:00
4 июн в 09:00
от €280 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по приготовлению традиционной пасты и тирамису
Начало: F5WP+5H4 Милан, Италия
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
€89 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по приготовлению пасты и тирамису с премиум-продуктами
Начало: F52W+4V2 Милан, Италия
Расписание: См. календарь
€85 за человека
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс с вином по приготовлению пасты и мороженого
Начало: F6P3+MCX Милан, Италия
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
€79 за человека
Групповая
до 20 чел.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению пасты, ньокки и тирамису с вином
Начало: F6G2+JW4 Милан, Италия
Расписание: См. календарь
€109 за человека
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по приготовлению пиццы и тирамису с дегустацией вин
Начало: F6G2+JW4 Милан, Италия
Расписание: См. календарь
Завтра в 14:30
30 мая в 14:30
€99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия23 января 2025Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном доме местной жительницы Деборы,
- ААдия17 марта 2023Классный мастер класс в итальянском ресторане 👍! Тиана все хорошо организовала, объяснила как приехать с Милана! Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek
- ЖЖукова9 января 2023Самый лучший кулинарный мастер-класс в моей жизни! Уютно, по-итальянски вкусно, семейно, тепло и душевно. Но самое главное-ВКУСНО! Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Мастер-классы»
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