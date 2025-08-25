Милан вне сцены: фотоэкскурсия по скрытым уголкам города

Милан удивляет своими контрастами.
Групповая экскурсия предлагает уйти от популярных маршрутов и погрузиться в атмосферу настоящего города. Прогулка начинается у каналов Навильи, где утренние звуки и запахи создают особое настроение. Посещение
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 🌆 Ощутите настоящий Милан вдали от туристических троп
- 🎨 Насладитесь уличным искусством в арт-квартале Ламбрате
- 🏞 Погрузитесь в атмосферу у каналов Навильи
- 🕊 Найдите покой в церкви Сан-Кристофоро-суль-Навильо
- 🍝 Попробуйте традиционную кухню в гостях у миланской семьи
Что можно увидеть
- Каналы Навильи
- Церковь Сан-Кристофоро-суль-Навильо
- Арт-квартал Ламбрате
- Внутренние дворики
- Парк Семпионе
Описание фото-прогулки
Вместе мы замедлимся и зафиксируем то, что обычно ускользает: звон чашек, отражения в воде, тени на стенах, лица прохожих, запах утреннего кофе и свежего хлеба. То, что создает индивидуальную атмосферу Милана.
Итак, в нашей программе:
- Утреннее пробуждение у каналов Навильи
- Тишина церкви Сан-Кристофоро-суль-Навильо
- Уличное искусство арт-квартала Ламбрате
- Скрытая повседневная жизнь внутренних двориков города
- Покой парка Семпионе
Обсудим:
- Что скрыто за фасадом Милана: чем город с открытки отличается от настоящего
- Почему нам важно видеть поэзию в бытовом. Поговорим о живой эстетике города
- Как здесь уживаются старое и новое, хаос и порядок
- Где проходит граница между городом и искусством: обсудим уличные рисунки, случайные композиции и неофициальные музеи
- Как живут, ведут малый бизнес, обустраивают подъезды и торгуют на улицах горожане
- Как выбор маршрута, точек съёмки и впечатлений отражает наше внутреннее состояние
Ужин у итальянцев (по желанию)
В завершение прогулки мы отправимся в гости к миланской семье — на домашний ужин. Это не туристическое шоу, а тёплая и искренняя встреча друзей: за большим столом, с традиционной едой, вином и живыми разговорами.
Организационные детали
- Ограничение по возрасту — от 10 лет. Присутствие домашних животных — по согласованию
- Снимаю на Canon 6D Mark II. Вы получите 15–20 снимков в течении 5 дней
- Дополнительные расходы: метро или автобус (мы переедем из Навильи в Ламбрате) — €2,2, обед — €8–12, ужин в итальянской семье по желанию — €60
- Итальянский обед только по предварительной договорённости — подробности уточняйте в переписке
- Маршрут гибкий — мы можем изменить его из-за погоды или по желанию группы
в понедельник в 10:00 и 13:00, во вторник в 10:00 и 15:00, в среду в 10:00 и 14:00, в четверг в 08:00 и 22:00, в пятницу в 09:30 и 15:00, в субботу в 10:00 и 23:00
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 13:00, во вторник в 10:00 и 15:00, в среду в 10:00 и 14:00, в четверг в 08:00 и 22:00, в пятницу в 09:30 и 15:00, в субботу в 10:00 и 23:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Милане
Меня зовут Светлана. Я фотограф и проводник по нетуристическому Милану — городу, который раскрывается только тем, кто умеет замедлиться и смотреть внимательно. Я живу здесь и каждый день замечаю, как прекрасны
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Инесса
25 авг 2025
Это была, действительно, увлекательная прогулка по Милану! С первой же минуты Светлана очаровала меня своей приветливостью, простотой общения и обворожительной улыбкой!
Три часа пролетели незаметно, мы также проехали на метро в
