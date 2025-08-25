Мои заказы

Милан вне сцены: фотоэкскурсия по скрытым уголкам города

Почувствуйте истинный Милан: уличное искусство, укромные дворики и ароматы кофе. Откройте для себя город, который живет и дышит
Милан удивляет своими контрастами.

Групповая экскурсия предлагает уйти от популярных маршрутов и погрузиться в атмосферу настоящего города. Прогулка начинается у каналов Навильи, где утренние звуки и запахи создают особое настроение. Посещение
читать дальше

церкви Сан-Кристофоро-суль-Навильо дарит моменты тишины и покоя.

Арт-квартал Ламбрате поражает уличным искусством, а внутренние дворики открывают повседневную жизнь горожан.

Завершает день ужин в миланской семье, где можно насладиться традиционной кухней и душевными разговорами

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 🌆 Ощутите настоящий Милан вдали от туристических троп
  • 🎨 Насладитесь уличным искусством в арт-квартале Ламбрате
  • 🏞 Погрузитесь в атмосферу у каналов Навильи
  • 🕊 Найдите покой в церкви Сан-Кристофоро-суль-Навильо
  • 🍝 Попробуйте традиционную кухню в гостях у миланской семьи
Милан вне сцены: фотоэкскурсия по скрытым уголкам города© Светлана

Что можно увидеть

  • Каналы Навильи
  • Церковь Сан-Кристофоро-суль-Навильо
  • Арт-квартал Ламбрате
  • Внутренние дворики
  • Парк Семпионе

Описание фото-прогулки

Вместе мы замедлимся и зафиксируем то, что обычно ускользает: звон чашек, отражения в воде, тени на стенах, лица прохожих, запах утреннего кофе и свежего хлеба. То, что создает индивидуальную атмосферу Милана.

Итак, в нашей программе:

  • Утреннее пробуждение у каналов Навильи
  • Тишина церкви Сан-Кристофоро-суль-Навильо
  • Уличное искусство арт-квартала Ламбрате
  • Скрытая повседневная жизнь внутренних двориков города
  • Покой парка Семпионе

Обсудим:

  • Что скрыто за фасадом Милана: чем город с открытки отличается от настоящего
  • Почему нам важно видеть поэзию в бытовом. Поговорим о живой эстетике города
  • Как здесь уживаются старое и новое, хаос и порядок
  • Где проходит граница между городом и искусством: обсудим уличные рисунки, случайные композиции и неофициальные музеи
  • Как живут, ведут малый бизнес, обустраивают подъезды и торгуют на улицах горожане
  • Как выбор маршрута, точек съёмки и впечатлений отражает наше внутреннее состояние

Ужин у итальянцев (по желанию)

В завершение прогулки мы отправимся в гости к миланской семье — на домашний ужин. Это не туристическое шоу, а тёплая и искренняя встреча друзей: за большим столом, с традиционной едой, вином и живыми разговорами.

Организационные детали

  • Ограничение по возрасту — от 10 лет. Присутствие домашних животных — по согласованию
  • Снимаю на Canon 6D Mark II. Вы получите 15–20 снимков в течении 5 дней
  • Дополнительные расходы: метро или автобус (мы переедем из Навильи в Ламбрате) — €2,2, обед — €8–12, ужин в итальянской семье по желанию — €60
  • Итальянский обед только по предварительной договорённости — подробности уточняйте в переписке
  • Маршрут гибкий — мы можем изменить его из-за погоды или по желанию группы

в понедельник в 10:00 и 13:00, во вторник в 10:00 и 15:00, в среду в 10:00 и 14:00, в четверг в 08:00 и 22:00, в пятницу в 09:30 и 15:00, в субботу в 10:00 и 23:00

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 13:00, во вторник в 10:00 и 15:00, в среду в 10:00 и 14:00, в четверг в 08:00 и 22:00, в пятницу в 09:30 и 15:00, в субботу в 10:00 и 23:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Милане
Меня зовут Светлана. Я фотограф и проводник по нетуристическому Милану — городу, который раскрывается только тем, кто умеет замедлиться и смотреть внимательно. Я живу здесь и каждый день замечаю, как прекрасны
читать дальше

детали: старые двери, утренние отражения в канале, тишина во дворе с плющом. Я не провожу экскурсии в привычном смысле — я приглашаю вас прожить день в городе как местный. Спокойно, с чувством, с камерой в руках. Мой маршрут — это не чек-лист достопримечательностей, а визуальная история, которую мы создаём вместе. Я помогу вам увидеть красоту в обыденном, почувствовать атмосферу и унести с собой не просто фотографии, а настоящее впечатление.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Инесса
Инесса
25 авг 2025
Это была, действительно, увлекательная прогулка по Милану! С первой же минуты Светлана очаровала меня своей приветливостью, простотой общения и обворожительной улыбкой!
Три часа пролетели незаметно, мы также проехали на метро в
читать дальше

более отдаленный, но самый экзотичный район города. Мне повезло, я была одна, поэтому все внимание фотографа было уделено только мне. А через два дня я получила красивые фотографии. Конечно, не все фотографии получились идеально, но это абсолютно нормально.
Я получила массу удовольствия от общения со Светланой как в переписке, так и во время экскурссии.
От всей души рекомендую всем эту удивительную фотоэкскурсию!
Спасибо большое, Светлана, за вашу работу и за наше прекрасное общение!

Входит в следующие категории Милана

