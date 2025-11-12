Погрузитесь в атмосферу итальянской кухни в Милане! Участники научатся готовить свежую пасту и джелато под руководством опытного шеф-повара.
На мастер-классе вы замесите тесто для тальятелле и равиоли, создадите собственный соус и
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍝 Изучение традиционных рецептов пасты
- 🍦 Создание собственного вкуса джелато
- 🍷 Неограниченное вино на протяжении занятия
- 📚 Сертификат и книга рецептов в подарок
- 🎉 Веселая и дружелюбная атмосфера
Что можно увидеть
- Кулинарная школа в центре Милана
Описание мастер-классаЧто вас ждёт? Мечтаете на один день стать итальянским шеф-поваром? Посетите нашу оживлённую кулинарную школу в центре Милана и испытайте волшебство самых любимых кулинарных традиций Италии: пасты и мороженого. Этот практический мастер-класс — идеальный рецепт веселья, вкуса и незабываемых воспоминаний. Под руководством нашего увлечённого и веселого местного шеф-повара вы начнёте с изучения искусства приготовления свежей пасты. Закатайте рукава и замесите, сформируйте и приготовьте настоящие тальятелле и равиоли с начинкой с нуля, используя традиционные итальянские техники. Затем вы приготовите свой любимый соус — например, кремовый карбонара, ароматный песто или классический томатный — чтобы завершить свой шедевр. Но на этом путешествие не заканчивается. Далее вас ждёт самая сладкая часть: итальянское джелато! Узнайте, как готовится этот всемирно известный десерт: от выбора высококачественных ингредиентов до достижения идеальной кремообразной текстуры. Вы сможете создать свой собственный вкус джелато, понаблюдать, как он превращается в совершенство, и, конечно же, попробовать его! На протяжении всего урока вы будете наслаждаться неограниченным количеством вина, тщательно подобранного к вашим блюдам. Вас ждут смех, рассказы, кулинарные советы и множество моментов, достойных того, чтобы запечатлеть их на фото. В конце урока вы получите сертификат об окончании курса, цифровую книгу рецептов и полный живот счастья. Важная информация:
- Экскурсия не подходит для людей с непереносимостью глютена.
- Домашние животные запрещены.
- Мастер-класс не рекомендуется для лиц с целиакией.
- Дети/подростки до 18-ти лет должны всегда находиться в сопровождении хотя бы одного взрослого. Если это требование не выполняется, мы оставляем за собой право исключить несовершеннолетнего участника, возврат средств не производится.
См. календарь
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональный местный англоговорящий шеф-повар
- Практический мастер-класс по приготовлению пасты
- Демонстрация приготовления джелато
- Все ингредиенты для приготовления пасты и джелато
- Фартук и кухонные принадлежности
- Блюда с вином и безалкогольными напитками для детей
- Неограниченное количество вина во время еды
- Цифровой буклет с рецептами
- Сертификат об окончании курса
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
F6P3+MCX Милан, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия не подходит для людей с непереносимостью глютена
- Домашние животные запрещены
- Мастер-класс не рекомендуется для лиц с целиакией
- Дети/подростки до 18-ти лет должны всегда находиться в сопровождении хотя бы одного взрослого. Если это требование не выполняется, мы оставляем за собой право исключить несовершеннолетнего участника, возврат средств не производится
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
