На экскурсии у вас есть возможность выбрать подходящий вам вариант: хотите неспешно прогуляться 2 часа по городу? Или увеличить время и посмотреть чуть больше дворцов и церквей? А может быть, вам интересна судьба композитора Джузеппе Верди или вы давно хотели побывать в пинакотеке Амброзиана? Отправляйтесь в путешествие вместе с гидом и получите незабываемые впечатления!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Двухчасовая экскурсия • Посещение крипты Св. Карла Борромео в кафедральном соборе.
- Знакомство с Палаццо Марино на площади Ла Скала.
- Церковь Сан Франческо да Паола — пример архитектуры Барокко.
- Городские стены и ворота.
- Палаццо дельи Оменони — дворец, получивший свое название благодаря 8 атлантам украшающим фасад здания. Львы также являются постоянной темой украшений здания (здесь жил архитектор по фамилии Леоне «лев». Под карнизом изображены два льва, раздирающие сатира на куски.
- Церковь Сан Феделе — пример архитектуры контрреформы.
- Посещение крипты Св. Карла Борромео в кафедральном соборе.
- Знакомство с Палаццо Марино, размещающим городскую администрацию, на площади Ла Скала.
- Церковь Сан Франческо да Паола — пример архитектуры Барокко • Городские стены и ворота.
- Палаццо дельи Оменони — дворец, получивший свое название благодаря 8 атлантам украшающим фасад здания. Львы также являются постоянной темой украшений здания (здесь жил архитектор по фамилии Леоне «лев». Под карнизом изображены два льва, раздирающие сатира на куски.
- Церковь Сан Феделе — пример архитектуры контрреформы.
- Здание старого суда, сопровождаемое жутким рассказом о палачах эпохи • Костехранилище (зрелище не для слабонервных, но и оно является детищем эпохи барокко).
- Ворота в семинарий архиепископа.
- Здание городской библиотеки (Дворец Сормани).
- Дворец Дурини.
• Церковь Санта Мария делла Пассионе. Вариант 2 (осуществляется при заказе экскурсии в пинакотеке Амброзиана):
- Посещение крипты Св. Карла Борромео в кафедральном соборе.
- Знакомство с Палаццо Марино на площади Ла Скала.
- Церковь Сан Франческо да Паола — пример архитектуры Барокко.
- Городские стены и ворота.
- Палаццо дельи Оменони.
- Церковь Сан Феделе.
- Здание старого суда, сопровождаемое жутким рассказом о палачах эпохи.
- Костехранилище.
- Церковь Святого Себастьяна, построенная Карло Борромео, чтобы почтить память жертв чумы 1576 года. Название церкви выбрано не случайно — святой Себастьян является защитником от моровых болезней.
- Церковь Святого Александра — прекрасный образец архитектуры XVII в. Строительство церкви с двумя боковыми колокольнями началось в 1601 году. Фасад храма богато украшен барельефами. Кафедра в центральном зале, с которой читают проповеди, украшена драгоценными камнями. В храме находятся известные картины и фрески художников Камилло Прокаччини и Даниэле Креспи, конец XVI-начало XVII веков. Совет: экскурсию желательно дополнить экскурсией в пинакотеку Амброзиана, учрежденную Федерико Борромео, ставшим епископом Милана сразу же после Сан Карло Борромео. Федерико — племянник Карло Борромео был самым образованным и начитанным человеком своей эпохи. Он был страстным коллекционером книг и картин. Именно его коллекция и положила основу пинакотеке, ставшей знаментой по всему миру. В пинакотеке находится картины Караваджо — самого яркого представителя живописи той эпохи. Музей открыт со вторника по воскресенье. Экскурсия по музею длится 2 часа. Почасовой тариф за человека 20 евро. Экскурсия включит в себя осмотр площади Борромео, которая находится в непосредственной близости к зданию Пинакотеки. На площадь выходят несколько зданий, принадлежавших семье Борромео.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крипта Св. Карла Борромео в кафедральном соборе
- Палаццо Марино на площади Ла Скала
- Церковь Сан Франческо да Паола
- Городские стены и ворота
- Палаццо дельи Оменони
- Церковь Сан Феделе
- Здание старого суда
- Костехранилище
- Ворота в семинарий архиепископа
- Здание городской библиотеки (Дворец Сормани)
- Дворец Дурини
- Церковь Санта Мария делла Пассионе
- Церковь Святого Себастьяна
- Церковь Святого Александра
- Пинакотека Амброзиана (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
