Двухчасовая экскурсия • Посещение крипты Св. Карла Борромео в кафедральном соборе.

Знакомство с Палаццо Марино на площади Ла Скала.

Церковь Сан Франческо да Паола — пример архитектуры Барокко.

Городские стены и ворота.

Палаццо дельи Оменони — дворец, получивший свое название благодаря 8 атлантам украшающим фасад здания. Львы также являются постоянной темой украшений здания (здесь жил архитектор по фамилии Леоне «лев». Под карнизом изображены два льва, раздирающие сатира на куски.

Церковь Сан Феделе — пример архитектуры контрреформы.

Здание старого суда, сопровождаемое жутким рассказом о палачах эпохи • Костехранилище (зрелище не для слабонервных! Но и оно является детищем эпохи барокко). Трёхчасовая экскурсия Вариант 1 (рекомендуется для любителей музыки, так как маршрут заканчивается в консерватории, где учился Джузеппе Верди):.

Здание старого суда, сопровождаемое жутким рассказом о палачах эпохи • Костехранилище (зрелище не для слабонервных! Но и оно является детищем эпохи барокко). Трёхчасовая экскурсия Вариант 1 (рекомендуется для любителей музыки, так как маршрут заканчивается в консерватории, где учился Джузеппе Верди):.

• Здание старого суда, сопровождаемое жутким рассказом о палачах эпохи • Костехранилище (зрелище не для слабонервных! Но и оно является детищем эпохи барокко). Трёхчасовая экскурсия Вариант 1 (рекомендуется для любителей музыки, так как маршрут заканчивается в консерватории, где учился Джузеппе Верди):

Посещение крипты Св. Карла Борромео в кафедральном соборе.

Знакомство с Палаццо Марино, размещающим городскую администрацию, на площади Ла Скала.

Церковь Сан Франческо да Паола — пример архитектуры Барокко • Городские стены и ворота.

Палаццо дельи Оменони — дворец, получивший свое название благодаря 8 атлантам украшающим фасад здания. Львы также являются постоянной темой украшений здания (здесь жил архитектор по фамилии Леоне «лев». Под карнизом изображены два льва, раздирающие сатира на куски.

Церковь Сан Феделе — пример архитектуры контрреформы.

Здание старого суда, сопровождаемое жутким рассказом о палачах эпохи • Костехранилище (зрелище не для слабонервных, но и оно является детищем эпохи барокко).

Ворота в семинарий архиепископа.

Здание городской библиотеки (Дворец Сормани).

Дворец Дурини.

• Церковь Санта Мария делла Пассионе. Вариант 2 (осуществляется при заказе экскурсии в пинакотеке Амброзиана):