9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать историю без скучных лекций и вглядеться в детали города на насыщенной экскурсии

Ирина
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Ирина – ваш гид
Милан не ошеломляет концентрацией древних достопримечательностей, но готовым полюбить его открывает тысячи интересных деталей и сюжетов.

Я подробно, но легко расскажу об истоках и развитии города, о выдающихся людях и о местах-символах Милана.

Дуомо, замок Сфорца, Ла Скала, Санта-Мария-делле-Грацие — в программе эти и многие другие памятники.
98 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Милан для новичков
Милан для новичков

Что вас ожидает

Авторский маршрут по главным местам
Мне бы хотелось, чтобы на прогулке оставалось место открытиям, поэтому я не перечислю все удивительные памятники, которые вы увидите. Но маршрут, конечно, охватит неподражаемый собор Дуомо; замок Сфорца с живописным садом, куда можно зайти по желанию; площадь и театр Ла Скала; церкви Санта-Мария-делле-Грацие и Сан-Бабила.

Хроники Милана и город в деталях
За пару часов мы успеем «пролистать» биографию Милана: вы узнаете о рождении города Медиоланум, о династиях Висконти, Сфорца и других именитых семьях, с которыми связан Милан. При этом я не буду нагружать вас датами, поделюсь легендами и любопытными фактами. У собора Санта-Мария-делле-Грацие поговорим о жизни Леонардо да Винчи и особенностях его «Тайной вечери». В галерее Виктора Эммануила II я открою историю фресок и расскажу о гербах на полу, которые туристы не замечают. Изучая такие детали, вы развеете миф о серости Милана!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Милан для новичков
Милан для новичков
Милан для новичков
Милан для новичков
Милан для новичков
Милан для новичков
Милан для новичков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе собора Санта-Мария-делле-Грацие.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Живу в Италии 15 лет. С первого приезда влюбилась в регион Тоскана (куда и переехала), а потом и во всю Италию, которую объездила целиком. Сейчас живут в Милане. С удовольствием передам вам любовь к этой стране и познакомлю с самыми живописными местами в непринуждённой и интересной манере.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
С удовольствием прогулялись по центру Милана. Ирина отличный, опытный, знающий гид и собеседник.
7 февраля 2020
Посетили все важные места за 2,5 часа . Ирина приятная девушка , хорошо рассказывает . Помогла купить билеты на Тайную вечерю .
16 января 2020
Очень интересна экскурсия, Ирина объяснила все доступным языком. Огромное спасибо!
12 января 2020
Спасибо, все было хорошо.
29 ноября 2019
Очень интересная экскурсия. Спасибо Ирине за увлекательное и полное информации путешествие. Рекомендуем всем, кто не знаком с Миланом.
6 ноября 2019
Идеальная экскурсия для тех, кто впервые в Милане. Чудесный гид Ирина легко и изящно познакомила нас с неповторимой атмосферой Милана) Благодарю Вас!
14 октября 2019
Прекрасный гид
отличный собеседник
удобная подача информации
4 октября 2019
все супер!
23 сентября 2019
Добрый день! Нам очень понравилась гид Ирина, прогулка с ней была приятной. Рассказ о Милане был лёгкий, понятный. Спасибо большое.

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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