9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Авторский маршрут по главным местам

Мне бы хотелось, чтобы на прогулке оставалось место открытиям, поэтому я не перечислю все удивительные памятники, которые вы увидите. Но маршрут, конечно, охватит неподражаемый собор Дуомо; замок Сфорца с живописным садом, куда можно зайти по желанию; площадь и театр Ла Скала; церкви Санта-Мария-делле-Грацие и Сан-Бабила.

Хроники Милана и город в деталях

За пару часов мы успеем «пролистать» биографию Милана: вы узнаете о рождении города Медиоланум, о династиях Висконти, Сфорца и других именитых семьях, с которыми связан Милан. При этом я не буду нагружать вас датами, поделюсь легендами и любопытными фактами. У собора Санта-Мария-делле-Грацие поговорим о жизни Леонардо да Винчи и особенностях его «Тайной вечери». В галерее Виктора Эммануила II я открою историю фресок и расскажу о гербах на полу, которые туристы не замечают. Изучая такие детали, вы развеете миф о серости Милана!