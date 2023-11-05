читать дальше сфотографировать нас в памятных местах, и даже был небольшой интерактив в конце экскурсии) видно, что Галина подходит к экскурсии с душой. экскурсия оставила только положительное впечатление

Галина очень интересно рассказывала о Милане и даже читала нам стихи, на наши вопросы отвечала подробно и с удовольствием, предлагала