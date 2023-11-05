Площадь Ла Скала – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Ла Скала» в Милане на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Milan l’è un gran Milan: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое
Начало: Пл. Дуомо,1
Сегодня в 16:00
3 июля в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Милан вечерний: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Милан вечерний: обзорная прогулка
Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCO
Сегодня в 18:00
3 июля в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Трапезная Да Винчи (Тайная вечеря)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трапезная Да Винчи (Тайная вечеря)
Начало: Piazza Duomo,1
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marina
    5 ноября 2023
    Трапезная Да Винчи (Тайная вечеря)
    Спасибо Галине за экскурсию. Было интересно и познавательно. Даже дождь не сумел испортить нам впечатление о Милане. СПАСИБО!!
  • Y
    Yulia
    1 октября 2023
    Milan l’è un gran Milan: обзорная экскурсия
    Большое спасибо Галине за знакомство с Миланом. Галина- профессионал своего дела. Экскурсия была интересной, оригинальной и время прошло незаметно. Рекомендую узнавать Милан в компании Галины.
  • И
    Исаков
    15 августа 2023
    Milan l’è un gran Milan: обзорная экскурсия
    Спасибо за отличную экскурсию!
  • A
    Andrey
    15 мая 2023
    Milan l’è un gran Milan: обзорная экскурсия
    Галина очень интересно рассказывала о Милане и даже читала нам стихи, на наши вопросы отвечала подробно и с удовольствием, предлагала
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    сфотографировать нас в памятных местах, и даже был небольшой интерактив в конце экскурсии) видно, что Галина подходит к экскурсии с душой. экскурсия оставила только положительное впечатление

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Площадь Ла Скала»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Milan l’è un gran Milan: обзорная экскурсия
  2. Милан вечерний: обзорная прогулка
  3. Трапезная Да Винчи (Тайная вечеря)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Галерея Витторио Эммануэле II
  8. Парк Семпионе
  9. Пьяцца Дуомо
  10. Район Навильи
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2024
Сейчас в Милане в категории "Площадь Ла Скала" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 150. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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