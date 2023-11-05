1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое
Начало: Пл. Дуомо,1
Сегодня в 16:00
3 июля в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Милан вечерний: обзорная прогулка
Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCO
Сегодня в 18:00
3 июля в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трапезная Да Винчи (Тайная вечеря)
Начало: Piazza Duomo,1
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina5 ноября 2023Спасибо Галине за экскурсию. Было интересно и познавательно. Даже дождь не сумел испортить нам впечатление о Милане. СПАСИБО!!
- YYulia1 октября 2023Большое спасибо Галине за знакомство с Миланом. Галина- профессионал своего дела. Экскурсия была интересной, оригинальной и время прошло незаметно. Рекомендую узнавать Милан в компании Галины.
- ИИсаков15 августа 2023Спасибо за отличную экскурсию!
- AAndrey15 мая 2023Галина очень интересно рассказывала о Милане и даже читала нам стихи, на наши вопросы отвечала подробно и с удовольствием, предлагала
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Площадь Ла Скала»
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