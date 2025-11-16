Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Мы прогуляемся по залам с древними скульптурами, живописью XIV–XV веков, гобеленами Тривульцио и изысканной мебелью. Увидим мавзолей Висконти и редкие коллекции читать дальше из стекла, фарфора и керамики. А затем — книги, гравюры, марки и целая библиотека с тысячами редких экспонатов.



Это экскурсия для тех, кто хочет глубже узнать Милан — не через улицы, а через его культурное сердце. Замок Сфорцеско — не только крепость, но и сокровищница искусства.Мы прогуляемся по залам с древними скульптурами, живописью XIV–XV веков, гобеленами Тривульцио и изысканной мебелью. Увидим мавзолей Висконти и редкие коллекции

Оксана Ваш гид в Милане Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Как проходит Пешком €100 за экскурсию Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии С 1896 г. замок Сфорцеско служит пристанищем для городских музеев, фонды которого располагают одной из самых значительных коллекций произведений искусства в Милане. В залах, выходящих на герцогский двор вас ждет встреча с творениями древнего искусства, тут же в боковом проходе скульптура IV–VI веков. Зал № 2 раскроет перед вами работы скульпторов школы Кампионе, среди которых выделяется «Мавзолей Бернабо Вискоти»: саркофаг композиции украшают «сцены из Страстей Христовых», а на верху между Мудростью и Стойкостью возвышается конная статуя герцога. Поднявшись на второй этаж вы окунетесь в мир итальянской живописи XIV—XV вв., познакомитесь с великолепными образцами мебели XV—XVIII вв. Бальная зала подарит вам возможность полюбоваться восхитительными гобеленами Тривульцио, сотканных по эскизам Брамантино и изображающих знаки зодиака и аллегории месяцев. Третий этаж наполнен собраниями диковинных вещиц из стекла, керамики, майолики и тончайшего фарфора. Но и это еще не все. В полной мере, насладившись предметами живописи, ваятельного и декоративно-прикладного искусства, вы можете перейти к осмотру экспозиции Археологического музея, увидеть собрание Акилле Бертарелли, состоящую из 700.000 книг и гравюр, коллекцию марок и Библиотеку Тривульциана.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату