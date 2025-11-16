Замок Сфорцеско — не только крепость, но и сокровищница искусства.
Мы прогуляемся по залам с древними скульптурами, живописью XIV–XV веков, гобеленами Тривульцио и изысканной мебелью. Увидим мавзолей Висконти и редкие коллекции
Описание экскурсииС 1896 г. замок Сфорцеско служит пристанищем для городских музеев, фонды которого располагают одной из самых значительных коллекций произведений искусства в Милане. В залах, выходящих на герцогский двор вас ждет встреча с творениями древнего искусства, тут же в боковом проходе скульптура IV–VI веков. Зал № 2 раскроет перед вами работы скульпторов школы Кампионе, среди которых выделяется «Мавзолей Бернабо Вискоти»: саркофаг композиции украшают «сцены из Страстей Христовых», а на верху между Мудростью и Стойкостью возвышается конная статуя герцога. Поднявшись на второй этаж вы окунетесь в мир итальянской живописи XIV—XV вв., познакомитесь с великолепными образцами мебели XV—XVIII вв. Бальная зала подарит вам возможность полюбоваться восхитительными гобеленами Тривульцио, сотканных по эскизам Брамантино и изображающих знаки зодиака и аллегории месяцев. Третий этаж наполнен собраниями диковинных вещиц из стекла, керамики, майолики и тончайшего фарфора. Но и это еще не все. В полной мере, насладившись предметами живописи, ваятельного и декоративно-прикладного искусства, вы можете перейти к осмотру экспозиции Археологического музея, увидеть собрание Акилле Бертарелли, состоящую из 700.000 книг и гравюр, коллекцию марок и Библиотеку Тривульциана.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Милана
