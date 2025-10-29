Это экскурсия по месту силы Милана — Кастелло Сфорцеско.
Вы узнаете о Свадебном торте, башне Сокольничего и башне Коменданта, сходстве и различиях замка и Московского Кремля. Поймёте, почему Милан был в центре всех европейских интриг.
Последнее произведение Микеланджело Буонарроти и 20 лет жизни Леонардо да Винчи — всё это здесь, в замке Сфорца.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Площадь Кайроли с памятником Джузеппе Гарибальди — Че Геваре 19 века.
- Дворцовую площадь — на миланский лад.
- Три двора: Гарнизонный, Герцогский и Цитадель, а также пять башен и Мёртвый ров.
- «Пьету Ронданини» — последнюю работу Микеланджело и одним глазком комнату Sala delle Asse, украшенную Леонардо да Винчи.
- Парк Симпеоне — любимое место отдыха миланцев, где вам откроется другая сторона города.
- И многое другое.
Что мы обсудим:
- Как порох, артиллерия и микробы изменили жизнь средневековой Европы.
- Как некрещёный стал епископом за 7 дней.
- Кем на самом деле был Леонардо да Винчи — художником, инженером или event-менеджером.
- Какие секреты хранит шедевр Леонардо «Дама с горностаем».
- Какая башня выше — Спасская или Филарете.
- Чем похоже Миланское герцогство на Вестерос из «Игры Престолов».
Организационные детали
Вход в замок свободный. Билеты в музеи оплачиваются дополнительно: €5 — за взрослого 25–65 лет, €3 — за взрослого 18–25 лет и 65+, детям до 17 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 256 туристов
Люблю Милан давно. Переживал, что безответно, поэтому решил узнать его по-настоящему. В прошлом преподавал мировую культуру в университете. Обожаю Средневековье, страдающее и не очень. Люблю раскрывать городские тайны и загадки.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
29 окт 2025
Замечательная экскурсия. Получили огромное удовольствие от рассказа, маршрута и общения с экскурсоводом. Очень рекомендую. Спасибо огромное Артуру.
М
Максим
23 сен 2025
очень понравилась экскурсия Артура, и мы даже сходили на вторую на следующий день) рекомендую
Л
Людмила
14 авг 2025
Очень интересная экскурсия! Отличный экскурсовод! Большая благодарность Артуру за увлекательный и подробный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного!
Е
Елена
10 авг 2025
Отличная
экскурсия! Благодаря Артуру, который очень эрудированный и интересный рассказчик. Спасибо.
И
Ирина
19 июн 2025
Спасибо большое, Артур! Захватывающий рассказ об истории Миланского герцогства. Отдельная благодарность за чувство юмора!!!
Входит в следующие категории Милана
