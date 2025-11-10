Мои заказы

Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо

Прогулка по историческому Милану от замка Сфорцеско до площади Дуомо. Откройте для себя средневековые тайны и узнайте о герцогах и архиепископах
Экскурсия от замка Сфорцеско до площади Дуомо предлагает погружение в историю Миланского герцогства.

Путешественники увидят средневековые символы, включая замок Сфорцеско, площадь Торговцев и кафедральный собор.

Узнают о сложных отношениях между архиепископами и
герцогами, а также о строительстве замка и собора. На маршруте можно посетить знаменитый Starbucks и найти спрятанных кабаних на площади Мерканти. Все объекты осматриваются снаружи, а кофе в Starbucks - по желанию

5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнайте историю замка Сфорцеско
  • ⛪ Посетите площадь Дуомо
  • 🗺️ Исследуйте старейшую площадь Торговцев
  • 🏛️ Откройте Королевский дворец
  • ☕ Насладитесь кофе в уникальном Starbucks
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо© Артур
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо© Артур
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо© Артур

Что можно увидеть

  • Замок Сфорцеско
  • Площадь Торговцев
  • Площадь Дуомо
  • Кафедральный собор
  • Королевский дворец

Описание экскурсии

  • Замок Сфорцеско с дворами, башнями и рвами — резиденция миланских герцогов в период расцвета города
  • Площадь Торговцев — старейшая в Милане, где ремесленники, купцы, лекари и нотариусы противопоставляли себя епископам и герцогам
  • Площадь Дуомо, где расположены архитектурные доминанты
  • Кафедральный собор — шедевр пламенеющей готики
  • Королевский дворец, связанный с именами Висконти, Сфорца, Наполеона Бонапарта и королей Савойи

Вы узнаете:

  • Насколько непростые взаимоотношения связывали архиепископов, герцогов и зарождающийся средний класс
  • Как параллельно удавалось строить две главные достопримечательности города — замок и собор
  • Как на ломбардском языке звучит на халяву
  • Почему святой Амвросий Медиоланский стал Великим Учителем церкви и до сих пор влияет на повседневную жизнь миланцев
  • Откуда в стене замка Сфорцеско отверстия (подсказка — это не бойницы)

А ещё:

  • Мы увидим самый продвинутый Starbucks на свете и при желании выпьем там по чашечке кофе
  • Найдём двух спрятанных кабаних на площади Мерканти и статую Свободы, которая намного старше своей американской внучки

Организационные детали

  • Все объекты на маршруте мы осматриваем снаружи
  • Кофе в Starbucks — по желанию и не входит в стоимость — от €2,20

Артур
Артур — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 261 туриста
Люблю Милан давно. Переживал, что безответно, поэтому решил узнать его по-настоящему. В прошлом преподавал мировую культуру в университете. Обожаю Средневековье, страдающее и не очень. Люблю раскрывать городские тайны и загадки.
Пишу книгу о Милане, потому что считаю его незаслуженно недооцененным. Могу бесконечно рассказывать о городе и окрестностях, церквях и современных музеях, старинных палаццо и модерновых небоскрёбах. Также считаю, что без похода в тратторию, чашки caffè normale с бриошью в баре за углом, и, конечно, aperitivo город не узнать. Жду новых знакомств и впечатлений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо (Александра)Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо (Александра)Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо (Александра)Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо (Александра)Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо (Александра)Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо (Александра)Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо (Татьяна)Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо (Татьяна)Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо (Татьяна)Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо (Татьяна)Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо (Татьяна)Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо (Татьяна)Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо (Татьяна)
С
Светлана
10 ноя 2025
Выражаем огромную благодарность Артуру за прекрасную экскурсию и приятное общество. Прогулка прошла на одном дыхании, неподражаемая архитектура Милана, погружение в историю города от основания и до настоящего времени. Мастерство нашего
проводника приятно удивило, всего в меру в части выбора архитектурных объектов, маршрутов, исторических фактов и пр. Повествование строилось красивой литературной речью, чувствовалось глубокие и разнообразные знания истории и культуры, с тонким чувством юмора, что придавало прогулке особую прелесть. Артур дал очень ценные рекомендации по проведению плана дальнейшего пребывания в Милане. Благодарим Артура и Tripster за прекрасно проведенное время в удивительном и чудесном Милане 🙏🩷🌸🌸🌸

Выражаем огромную благодарность Артуру за прекрасную экскурсию и приятное общество. Прогулка прошла на одном дыхании, неподражаемаяВыражаем огромную благодарность Артуру за прекрасную экскурсию и приятное общество. Прогулка прошла на одном дыхании, неподражаемаяВыражаем огромную благодарность Артуру за прекрасную экскурсию и приятное общество. Прогулка прошла на одном дыхании, неподражаемаяВыражаем огромную благодарность Артуру за прекрасную экскурсию и приятное общество. Прогулка прошла на одном дыхании, неподражаемаяВыражаем огромную благодарность Артуру за прекрасную экскурсию и приятное общество. Прогулка прошла на одном дыхании, неподражаемаяВыражаем огромную благодарность Артуру за прекрасную экскурсию и приятное общество. Прогулка прошла на одном дыхании, неподражаемая
А
Анна
6 ноя 2025
Артур - великолепный гид! Прекрасно знающий свой предмет и историю, в целом. Очень интересно рассказывает, всегда отвечает на дополнительные вопросы. Если вам нужен умный, знающий, не работающий только по шаблону гид, то Артур - идеальный выбор!
АнастасияДрозд
АнастасияДрозд
4 ноя 2025
При помощи Артура у нас получилась невероятно интересная, познавательная и в то же время лёгкая прогулка. В Милане мы были впервые и понимали, что всю мощь города нам не охватить
за то короткое время, которым мы располагали. Но Ваша экскурсия, Артур, позволила нам не только очертить контуры Милана, но и погрузиться глубоко в интересные детали, о которых на напишут в учебнике истории 😊. После прогулки осталось такое приятное послевкусие, что очень захотелось когда-нибудь вернуться в этот потрясающий город контрастов.
Как сказал наш старший сын: это был высший пилотаж!
Спасибо огромное, Артур!
С уважением
Анастасия, Олег, Даниил, Александр и Петенька

А
Александра
26 окт 2025
Хочу поблагодарить Артура за наши две экскурсии в Милане и по озеру Комо! Очень хороший и отзывчивый человек! Если будем опять в Милане, обязательно обратимся вновь!
Хочу поблагодарить Артура за наши две экскурсии в Милане и по озеру Комо! Очень хороший иХочу поблагодарить Артура за наши две экскурсии в Милане и по озеру Комо! Очень хороший иХочу поблагодарить Артура за наши две экскурсии в Милане и по озеру Комо! Очень хороший иХочу поблагодарить Артура за наши две экскурсии в Милане и по озеру Комо! Очень хороший иХочу поблагодарить Артура за наши две экскурсии в Милане и по озеру Комо! Очень хороший иХочу поблагодарить Артура за наши две экскурсии в Милане и по озеру Комо! Очень хороший и
Е
Елена
16 окт 2025
В Милане уже не в первый раз, и очень люблю его. Но знакомство дочери с городом решила устроить с Артуром. О чем ничуть не пожалела. Узнала много новых интересных фактов об уже известных местах. И очень располагающая манера общения. Спасибо!
O
Olga
16 окт 2025
Спасибо большое Артуру. Нам очень понравилось. Внимателен был к нашему сыну. Поэтому мы рекомендуем Артура как отличного экскурсовода)))
А
Анастасия
11 окт 2025
Отличная экскурсия! Было очень интересно послушать о городе и просто побеседовать. Артур также порекомендовал хорошие места, куда сходить в Милане. Рекомендую!
И
Ирина
3 окт 2025
Спасибо за экскурсию! Нам было очень интересно слушать и узнавать новые факты об истории, культуре и жизни Милана. Артур умеет увлечь слушателей, в его арсенале — множество любопытных историй о зданиях, архитектуре и исторических личностях.

Экскурсия проходит в непринужденной обстановке: Артур с удовольствием отвечает на вопросы, внимательно относится к комментариям, а обсуждения носят познавательный и образовательный характер.
Marina
Marina
4 сен 2025
Экскурсия с Артуром по Милану очень понравилась, она была познавательной и насыщенной.
Артур отличный гид, он много лет живет культурой и историей Италии, обладает уникальными историческими знаниями, и что очень
важно, умеет донести до слушателя информацию в простой и понятной форме.
Маршрут экскурсии очень продуман и комфортен. Рекомендую всем.
Мы с мужем благодарны Артуру за день, наполненный красотой, за новые знания и за любовь к Милану.

Е
Екатерина
22 авг 2025
Спасибо Артуру за интересную и познавательную экскурсию! Очень комфортный и отзывчивый экскурсовод, время пролетело незаметно)
Ю
Юлия
5 авг 2025
Мы были вдвоем с дочерью 12 лет, Артур провел прекрасным маршрутом, показывая интересные здания и детали и рассказывая любопытные факты. Все вышло интересно и познавательно, даже подростку понравилось)))) Большое спасибо!
А
Армине
28 июл 2025
прекрасный гид!
Татьяна
Татьяна
27 июл 2025
Прекрасная экскурсия по главным достопримечательностям Милана! Артур - эрудированный гид и классный рассказчик 🌟 А еще он очень заботливый человек: мы не смогли по состоянию здоровья дочери посетить экскурсию в назначенный день и Артур с пониманием отнесся к ситуации, дал советы, был на связи и согласился перенести экскурсию. Мы очень признательны за всё и с радостью рекомендуем Артура👍🏻🩵 г
Прекрасная экскурсия по главным достопримечательностям Милана! Артур - эрудированный гид и классный рассказчик 🌟 А ещеПрекрасная экскурсия по главным достопримечательностям Милана! Артур - эрудированный гид и классный рассказчик 🌟 А ещеПрекрасная экскурсия по главным достопримечательностям Милана! Артур - эрудированный гид и классный рассказчик 🌟 А ещеПрекрасная экскурсия по главным достопримечательностям Милана! Артур - эрудированный гид и классный рассказчик 🌟 А ещеПрекрасная экскурсия по главным достопримечательностям Милана! Артур - эрудированный гид и классный рассказчик 🌟 А ещеПрекрасная экскурсия по главным достопримечательностям Милана! Артур - эрудированный гид и классный рассказчик 🌟 А ещеПрекрасная экскурсия по главным достопримечательностям Милана! Артур - эрудированный гид и классный рассказчик 🌟 А еще
Анна
Анна
25 июл 2025
Мы отлично провели время и узнали много нового. Экскурсия подходит для взрослых и подростков. Видно, что Артур не только знает факты о городе, но и легко ориентируется в истории. Мы однозначно рекомендуем прогулку по Милану с этим гидом.
А
Альбина
22 июл 2025
Спасибо Артуру за экскурсию!
Я поздно написала, прямо накануне, и Артур оперативно ответил и подтвердил проведение экскурсии.
Экскурсия и рассказ были интересные, охватили все знаковые места в центре! Артур рассказал разные легенды, было любопытно)
Уже после окончания экскурсии Артур отвечал на мои вопросы про места для ужина, это было очень приятно!
Спасибо большое!

