С Светлана читать дальше проводника приятно удивило, всего в меру в части выбора архитектурных объектов, маршрутов, исторических фактов и пр. Повествование строилось красивой литературной речью, чувствовалось глубокие и разнообразные знания истории и культуры, с тонким чувством юмора, что придавало прогулке особую прелесть. Артур дал очень ценные рекомендации по проведению плана дальнейшего пребывания в Милане. Благодарим Артура и Tripster за прекрасно проведенное время в удивительном и чудесном Милане 🙏🩷🌸🌸🌸 Выражаем огромную благодарность Артуру за прекрасную экскурсию и приятное общество. Прогулка прошла на одном дыхании, неподражаемая архитектура Милана, погружение в историю города от основания и до настоящего времени. Мастерство нашего

А Анна Артур - великолепный гид! Прекрасно знающий свой предмет и историю, в целом. Очень интересно рассказывает, всегда отвечает на дополнительные вопросы. Если вам нужен умный, знающий, не работающий только по шаблону гид, то Артур - идеальный выбор!

АнастасияДрозд читать дальше за то короткое время, которым мы располагали. Но Ваша экскурсия, Артур, позволила нам не только очертить контуры Милана, но и погрузиться глубоко в интересные детали, о которых на напишут в учебнике истории 😊. После прогулки осталось такое приятное послевкусие, что очень захотелось когда-нибудь вернуться в этот потрясающий город контрастов.

Как сказал наш старший сын: это был высший пилотаж!

Спасибо огромное, Артур!

С уважением

Анастасия, Олег, Даниил, Александр и Петенька При помощи Артура у нас получилась невероятно интересная, познавательная и в то же время лёгкая прогулка. В Милане мы были впервые и понимали, что всю мощь города нам не охватить

А Александра Хочу поблагодарить Артура за наши две экскурсии в Милане и по озеру Комо! Очень хороший и отзывчивый человек! Если будем опять в Милане, обязательно обратимся вновь!

Е Елена В Милане уже не в первый раз, и очень люблю его. Но знакомство дочери с городом решила устроить с Артуром. О чем ничуть не пожалела. Узнала много новых интересных фактов об уже известных местах. И очень располагающая манера общения. Спасибо!

O Olga Спасибо большое Артуру. Нам очень понравилось. Внимателен был к нашему сыну. Поэтому мы рекомендуем Артура как отличного экскурсовода)))

А Анастасия Отличная экскурсия! Было очень интересно послушать о городе и просто побеседовать. Артур также порекомендовал хорошие места, куда сходить в Милане. Рекомендую!

И Ирина Спасибо за экскурсию! Нам было очень интересно слушать и узнавать новые факты об истории, культуре и жизни Милана. Артур умеет увлечь слушателей, в его арсенале — множество любопытных историй о зданиях, архитектуре и исторических личностях.



Экскурсия проходит в непринужденной обстановке: Артур с удовольствием отвечает на вопросы, внимательно относится к комментариям, а обсуждения носят познавательный и образовательный характер.

Marina

Артур отличный гид, он много лет живет культурой и историей Италии, обладает уникальными историческими знаниями, и что очень читать дальше важно, умеет донести до слушателя информацию в простой и понятной форме.

Маршрут экскурсии очень продуман и комфортен. Рекомендую всем.

Мы с мужем благодарны Артуру за день, наполненный красотой, за новые знания и за любовь к Милану. Экскурсия с Артуром по Милану очень понравилась, она была познавательной и насыщенной.Артур отличный гид, он много лет живет культурой и историей Италии, обладает уникальными историческими знаниями, и что очень

Е Екатерина Спасибо Артуру за интересную и познавательную экскурсию! Очень комфортный и отзывчивый экскурсовод, время пролетело незаметно)

Ю Юлия Мы были вдвоем с дочерью 12 лет, Артур провел прекрасным маршрутом, показывая интересные здания и детали и рассказывая любопытные факты. Все вышло интересно и познавательно, даже подростку понравилось)))) Большое спасибо!

А Армине прекрасный гид!

Татьяна Прекрасная экскурсия по главным достопримечательностям Милана! Артур - эрудированный гид и классный рассказчик 🌟 А еще он очень заботливый человек: мы не смогли по состоянию здоровья дочери посетить экскурсию в назначенный день и Артур с пониманием отнесся к ситуации, дал советы, был на связи и согласился перенести экскурсию. Мы очень признательны за всё и с радостью рекомендуем Артура👍🏻🩵 г

Анна Мы отлично провели время и узнали много нового. Экскурсия подходит для взрослых и подростков. Видно, что Артур не только знает факты о городе, но и легко ориентируется в истории. Мы однозначно рекомендуем прогулку по Милану с этим гидом.