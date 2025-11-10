Экскурсия от замка Сфорцеско до площади Дуомо предлагает погружение в историю Миланского герцогства.
Путешественники увидят средневековые символы, включая замок Сфорцеско, площадь Торговцев и кафедральный собор.
Узнают о сложных отношениях между архиепископами и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнайте историю замка Сфорцеско
- ⛪ Посетите площадь Дуомо
- 🗺️ Исследуйте старейшую площадь Торговцев
- 🏛️ Откройте Королевский дворец
- ☕ Насладитесь кофе в уникальном Starbucks
Что можно увидеть
- Замок Сфорцеско
- Площадь Торговцев
- Площадь Дуомо
- Кафедральный собор
- Королевский дворец
Описание экскурсии
- Замок Сфорцеско с дворами, башнями и рвами — резиденция миланских герцогов в период расцвета города
- Площадь Торговцев — старейшая в Милане, где ремесленники, купцы, лекари и нотариусы противопоставляли себя епископам и герцогам
- Площадь Дуомо, где расположены архитектурные доминанты
- Кафедральный собор — шедевр пламенеющей готики
- Королевский дворец, связанный с именами Висконти, Сфорца, Наполеона Бонапарта и королей Савойи
Вы узнаете:
- Насколько непростые взаимоотношения связывали архиепископов, герцогов и зарождающийся средний класс
- Как параллельно удавалось строить две главные достопримечательности города — замок и собор
- Как на ломбардском языке звучит на халяву
- Почему святой Амвросий Медиоланский стал Великим Учителем церкви и до сих пор влияет на повседневную жизнь миланцев
- Откуда в стене замка Сфорцеско отверстия (подсказка — это не бойницы)
А ещё:
- Мы увидим самый продвинутый Starbucks на свете и при желании выпьем там по чашечке кофе
- Найдём двух спрятанных кабаних на площади Мерканти и статую Свободы, которая намного старше своей американской внучки
Организационные детали
- Все объекты на маршруте мы осматриваем снаружи
- Кофе в Starbucks — по желанию и не входит в стоимость — от €2,20
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро San Babila
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 261 туриста
Люблю Милан давно. Переживал, что безответно, поэтому решил узнать его по-настоящему. В прошлом преподавал мировую культуру в университете. Обожаю Средневековье, страдающее и не очень. Люблю раскрывать городские тайны и загадки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
10 ноя 2025
Выражаем огромную благодарность Артуру за прекрасную экскурсию и приятное общество. Прогулка прошла на одном дыхании, неподражаемая архитектура Милана, погружение в историю города от основания и до настоящего времени. Мастерство нашего
А
Анна
6 ноя 2025
Артур - великолепный гид! Прекрасно знающий свой предмет и историю, в целом. Очень интересно рассказывает, всегда отвечает на дополнительные вопросы. Если вам нужен умный, знающий, не работающий только по шаблону гид, то Артур - идеальный выбор!
АнастасияДрозд
4 ноя 2025
При помощи Артура у нас получилась невероятно интересная, познавательная и в то же время лёгкая прогулка. В Милане мы были впервые и понимали, что всю мощь города нам не охватить
А
Александра
26 окт 2025
Хочу поблагодарить Артура за наши две экскурсии в Милане и по озеру Комо! Очень хороший и отзывчивый человек! Если будем опять в Милане, обязательно обратимся вновь!
Е
Елена
16 окт 2025
В Милане уже не в первый раз, и очень люблю его. Но знакомство дочери с городом решила устроить с Артуром. О чем ничуть не пожалела. Узнала много новых интересных фактов об уже известных местах. И очень располагающая манера общения. Спасибо!
O
Olga
16 окт 2025
Спасибо большое Артуру. Нам очень понравилось. Внимателен был к нашему сыну. Поэтому мы рекомендуем Артура как отличного экскурсовода)))
А
Анастасия
11 окт 2025
Отличная экскурсия! Было очень интересно послушать о городе и просто побеседовать. Артур также порекомендовал хорошие места, куда сходить в Милане. Рекомендую!
И
Ирина
3 окт 2025
Спасибо за экскурсию! Нам было очень интересно слушать и узнавать новые факты об истории, культуре и жизни Милана. Артур умеет увлечь слушателей, в его арсенале — множество любопытных историй о зданиях, архитектуре и исторических личностях.
Экскурсия проходит в непринужденной обстановке: Артур с удовольствием отвечает на вопросы, внимательно относится к комментариям, а обсуждения носят познавательный и образовательный характер.
Marina
4 сен 2025
Экскурсия с Артуром по Милану очень понравилась, она была познавательной и насыщенной.
Артур отличный гид, он много лет живет культурой и историей Италии, обладает уникальными историческими знаниями, и что очень
Е
Екатерина
22 авг 2025
Спасибо Артуру за интересную и познавательную экскурсию! Очень комфортный и отзывчивый экскурсовод, время пролетело незаметно)
Ю
Юлия
5 авг 2025
Мы были вдвоем с дочерью 12 лет, Артур провел прекрасным маршрутом, показывая интересные здания и детали и рассказывая любопытные факты. Все вышло интересно и познавательно, даже подростку понравилось)))) Большое спасибо!
А
Армине
28 июл 2025
прекрасный гид!
Татьяна
27 июл 2025
Прекрасная экскурсия по главным достопримечательностям Милана! Артур - эрудированный гид и классный рассказчик 🌟 А еще он очень заботливый человек: мы не смогли по состоянию здоровья дочери посетить экскурсию в назначенный день и Артур с пониманием отнесся к ситуации, дал советы, был на связи и согласился перенести экскурсию. Мы очень признательны за всё и с радостью рекомендуем Артура👍🏻 г
Анна
25 июл 2025
Мы отлично провели время и узнали много нового. Экскурсия подходит для взрослых и подростков. Видно, что Артур не только знает факты о городе, но и легко ориентируется в истории. Мы однозначно рекомендуем прогулку по Милану с этим гидом.
А
Альбина
22 июл 2025
Спасибо Артуру за экскурсию!
Я поздно написала, прямо накануне, и Артур оперативно ответил и подтвердил проведение экскурсии.
Экскурсия и рассказ были интересные, охватили все знаковые места в центре! Артур рассказал разные легенды, было любопытно)
Уже после окончания экскурсии Артур отвечал на мои вопросы про места для ужина, это было очень приятно!
Спасибо большое!
Входит в следующие категории Милана
