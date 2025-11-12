Выберите один из вариантов экскурсий: посещение города и осмотр его достопримечательностей или поход по музеям Турина.
Прогуливаясь по улочкам, вы увидите площади и роскошные дворцы, а при желании сможете попробовать местную кухню с необычными названиями.
Описание экскурсии
Посещение города предусматривает один из следующих маршрутов по вашему желанию. Однодневное посещение города без музеев Выезд из вашего отеля из Милана в 09:00 утра. Во время обзорной экскурсии по Турину мы познакомим вас с самыми яркими достопримечательностями города. Мы увидим:
- исторический центр города.
- собор Иоанна Крестителя, хранящего главную христианскую реликвию-Туринскую Плащаницу.
- церковь Святого Лаврентия.
- Королевский дворец.
- дворец Мадама.
- площадь Карла Aльбepта.
- дворец Каpинианo.
- галереи Субауда и Субальпина.
- церковь Сан Филиппо Нери — самую большую в Турине.
- цитадель.
- ворота в город Августа Тауринорум 29 г. до н. э. Porta — Palatina, • башню Моле-Антонеллиана, символ Турина и один из самых любопытных музеев Кино.
- площадь Bиктора Bенето.
- собор Гран Мадре ди Дио.
площадь Св. Карла и многие другие достопримечательности. Вы услышите легенды, мифы, тайны города Торина. После экскурсии, следуя советам гида, вы сможете продегустировать традиционные блюда и напитки Туринской кухни, такие как:.
- вителло тоннато • аньолотти • боллито или язык в зелёном соусе • напиток Бичерин или Вермут • амаретти, баччи ди дама или савоярди • в конце отведать наивкуснейшие джандуйотти Однодневное посещение музеев Турина Выезд из вашего отеля из Милана в 08:30 утра. Исторический центр с посещением Египетского музея, дворца «Мадама», автомобильного музея (который находится в списке лучших музеев мира). Возможна организации дегустаций вин Пьемонта. Турин — родина автомобилей FIAT. Турин — промышленный город, здесь находятся предприятия автомобильной и аэрокосмической индустрии. Автомобильный музей является самым крупным автомузеем в Европе. Насчитывает около 200 транспортных средств, около двух десятков двигателей и 80 различных моделей со всего мира. Британская газета «The Times» включила этот объект в Турине в список лучших музеев мира. Дворец «Мадама» с одной стороны выглядит как средневековая крепость, с другой — имеет классический стиль барокко. С 1934 года здесь был организован музей древнего искусства и является одним из богатейших представителей всего мира. Египетский музей в Турине второй по значимости после Каирского и является одним из самых посещаемых в мире. Важная информация:.
- Откройте для себя все возможности для посещения достопримечательностей и мероприятия, на которые можно попасть с помощью Torino + Piemonte Card во время вашего пребывания в Пьемонте.
В зависимости от выбранной экскурсии (см. описание)
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд (примерно 75 евро/чел. туда и обратно)
Место начала и завершения?
Милан, Турин
Когда и сколько длится?
Когда: В зависимости от выбранной экскурсии (см. описание)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Откройте для себя все возможности для посещения достопримечательностей и мероприятия
- На которые можно попасть с помощью Torino + Piemonte Card во время вашего пребывания в Пьемонте
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
