В компании дипломированного критика и историка вы откроете для себя сокровищницу итальянского искусства — Пинакотеку Брера.
Узнаете секреты шедевров, от эмоциональной глубины полотен Рафаэля и Караваджо до изысканной символики работ Беллини и Тициана. А еще ощутите дыхание эпохи и откроете скрытые смыслы.
Описание экскурсииПинакотека Брера — это не просто музей, а кладезь шедевров, которые раскрывают многогранность итальянского искусства. На экскурсии мы осмотрим ключевые локации и экспонаты, которые сделают ваш визит незабываемым:
- Зал Рафаэля. «Обручение Марии» (1504) — знаменитый шедевр Рафаэля демонстрирует мастерство перспективы и выразительности. Гид объяснит, как молодой художник вдохнул жизнь в классику эпохи Возрождения, и как символика картины отражает философию времени. Вы узнаете, почему Рафаэль стал иконой Возрождения.
- Зал Караваджо. «Вечеря в Эммаусе» (1606). Гид расскажет, как Караваджо с помощью драматической игры света создает эмоциональную глубину, меняющую восприятие пространства и времени.
- Зал Тициана и Веронезе. «Пир в доме Левия» Веронезе и портреты Тициана — эти работы раскрывают атмосферу венецианского Возрождения: роскошь, великолепие и тонкость эмоциональной выразительности.
- Алтарь Пьеро делла Франческа. «Мадонна с младенцем и святыми» — уникальный образец раннего Возрождения, в котором геометрия и духовность соединяются в единое целое. Гид объяснит, как художник создавал эффект перспективы, вдохновленный математикой и архитектурой.
- Двор Брера. Прежде чем попасть в галерею, вы пройдете по историческому двору Брера с его монументальной статуей Наполеона в образе бога Марса. Гид расскажет о роли Брера как центра искусства, науки и образования.
- Скульптуры Антонио Канова. Гид покажет, как Канова возвращает античные идеалы в искусство эпохи неоклассицизма, передавая нежность и чувственность через мрамор.
- Современные экспонаты. Пинакотека также хранит работы современных художников, таких как Модильяни и Мордиглиани. Это позволяет увидеть эволюцию итальянского искусства и его связь с прошлым. Важная информация: Билеты в стоимость не включены. Покупать заранее их не обязательно, можно на месте с гидом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет
Место начала и завершения?
Pinacoteca Brera
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Билеты в стоимость не включены. Покупать заранее их не обязательно
- Можно на месте с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
