Индивидуальная
до 1 чел.
Милан: древний и современный - эксклюзивная обзорная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Милана с экспертом по истории, открывая секреты древних улиц и зданий
Начало: Площадь Дуомо,1
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов.
16 апр в 09:00
18 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ваш уникальный маршрут по Милану - столице моды, искусства и истории
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Погружение в мир искусства с экспертом: экскурсия по Пинакотеке Брера
Начало: Pinacoteca Brera
Завтра в 10:00
17 апр в 14:00
€60 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены)
Начало: Milano Centrale
Расписание: Ежедневно. Время отправления из Милана 07:15 или 07:35.
Завтра в 07:15
16 апр в 07:15
€450 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия15 декабря 2024Спасибо, экскурсия очень понравилась. Познавательно, очень неравнодушный гид. Рекомендуем!
- РРоман19 сентября 2024Были 14 сентября с девушкой, на Экскурсии по Милану с Замечательным Гидом Галиной! Мне кажется должен посетить каждый, отличный человек
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Музей современного искусства»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в апреле 2025
Сейчас в Милане в категории "Музей современного искусства" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 450. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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