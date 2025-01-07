Галерея Брера – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Галерея Брера» в Милане на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
«Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
Пешая
76 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 17:00
30 янв в 17:00
35 за человека
Брэра. Картинная галерея и богемный Милан
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Брэра. Картинная галерея и богемный Милан
Начало: Вход в Галерею Брэра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 3 чел.
Погружение в мир искусства с экспертом: экскурсия по Пинакотеке Брера
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Погружение в мир искусства с экспертом: экскурсия по Пинакотеке Брера
Начало: Pinacoteca Brera
30 янв в 14:00
1 фев в 10:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    7 января 2025
    «Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
    Были на экскурсии с ребёнком 10 лет. Моросивший дождь не стал помехой ребёнку быть вовлечённым в экскурсию. Интересный и увлекательный рассказ. .
  • A
    Alexander
    29 декабря 2024
    «Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
    Татьяна очень профессиональный гид, очень много рассказала про историю Милана и ответила на все вопросы. Александр, Одесса.
  • А
    Алена
    19 декабря 2024
    «Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
    Сегодняшняя экскурсия вечерний Милан была замечательная. Наташа прекрасный экскурсовод! Видели много красивых мест в Рождественском Милане, Получили массу интересной информации! Даже дождик не испортил! Особенно рекомендую в первые дни прибывания в Милане! Спасибо Наташе! Ждем завтра продолжения! ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Галерея Брера»

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  3. Погружение в мир искусства с экспертом: экскурсия по Пинакотеке Брера
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Сколько стоит экскурсия по Милану в январе 2025
Сейчас в Милане в категории "Галерея Брера" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 110. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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