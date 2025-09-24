Описание экскурсии
Что вас ждёт? Открою ещё одну достопримечательность Милана, театр Ла Скала — один из лучших в мире оперных театров. Подробно расскажу историю строительства с пикантными деталями и уникальными чертами театра — сердца родины оперы. А если повезёт, то можно увидеть репетицию и услышать знаменитый оркестр! Важная информация:
Важно: экскурсия проводится при наборе группы от 2-х человек!
Ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 16:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ла Скала
- Здание театра: фойе, зри тельный зал, сцена, декорации, музей
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Стоимость входного билета - €14
- Транспорт
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед театром на противоположной стороне
Завершение: Площадь Ла Скала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Важно: экскурсия проводится при наборе группы от 2-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
