Сикстинская капелла Милана, дворец и ипподром императора Римской империи

Церковь Святого Маврикия является одним из ярчайших примеров живописи эпохи Возрождения.

Из моей экскурсии вы узнаете, что характерно для художников этой эпохи, познакомитесь с работами ярчайших ломбардских представителей той эпохи (Бернардино Луини, Бельтрафио, Винченцо Фоппа, учителя Караваджо Симоне Петерцано и др.).
Описание экскурсии

Путешествие в историю женского монашества в Милане

Готовьтесь к увлекательному путешествию, где я расскажу вам о захватывающей истории женского монашества в Милане. В этом городе, богатом культурой и историей, вы узнаете о мотивах, заставлявших дочерей из знатных семей выбирать путь монашества, и о чувствах, которые испытывали их родные в этот непростой момент.

Жизнь монашек в Италии

Мы погрузимся в удивительный мир жизни монашек в Италии, открывая их повседневные заботы, испытания и духовные практики. Узнайте о том, как женщины, выбравшие этот жизненный путь, создавали свои общины, и какую роль играли в обществе того времени.

Милан в эпоху Римской империи

В финале нашего экскурсионного маршрута перенесемся в эпоху, когда Милан был столицей Римской империи. Я расскажу вам о величии города в тот период, а также проведу вас по археологической зоне, где вы сможете увидеть удивительные остатки императорского дворца и ипподрома.

Посещение археологического музея

Наше путешествие будет дополнено визитом в археологический музей, расположенный во дворе церкви. Здесь вы сможете ближе познакомиться с историей и культурным наследием Милана, а также увидеть уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни горожан в древности.

Эта экскурсия позволит вам не только узнать о женском монашестве, но и ощутить дух эпох, оставивших свой след в истории Милана.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Святого Маврикия
  • Археологический музей (по желанию)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей
Место начала и завершения?
Церковь Святого Маврикия
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

