Из моей экскурсии вы узнаете, что характерно для художников этой эпохи, познакомитесь с работами ярчайших ломбардских представителей той эпохи (Бернардино Луини, Бельтрафио, Винченцо Фоппа, учителя Караваджо Симоне Петерцано и др.).
Описание экскурсии
Путешествие в историю женского монашества в Милане
Готовьтесь к увлекательному путешествию, где я расскажу вам о захватывающей истории женского монашества в Милане. В этом городе, богатом культурой и историей, вы узнаете о мотивах, заставлявших дочерей из знатных семей выбирать путь монашества, и о чувствах, которые испытывали их родные в этот непростой момент.
Жизнь монашек в Италии
Мы погрузимся в удивительный мир жизни монашек в Италии, открывая их повседневные заботы, испытания и духовные практики. Узнайте о том, как женщины, выбравшие этот жизненный путь, создавали свои общины, и какую роль играли в обществе того времени.
Милан в эпоху Римской империи
В финале нашего экскурсионного маршрута перенесемся в эпоху, когда Милан был столицей Римской империи. Я расскажу вам о величии города в тот период, а также проведу вас по археологической зоне, где вы сможете увидеть удивительные остатки императорского дворца и ипподрома.
Посещение археологического музея
Наше путешествие будет дополнено визитом в археологический музей, расположенный во дворе церкви. Здесь вы сможете ближе познакомиться с историей и культурным наследием Милана, а также увидеть уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни горожан в древности.
Эта экскурсия позволит вам не только узнать о женском монашестве, но и ощутить дух эпох, оставивших свой след в истории Милана.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Святого Маврикия
- Археологический музей (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей