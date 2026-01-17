4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Секретный Милан

Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Представляем вашему вниманию экскурсию «Секретный Милан», где вы познакомитесь с историческими загадками и скрытыми сокровищами города.

Милан - не только столица моды, но и хранитель уникальных историй, которые оживут в рассказах
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вашего гида.

Погрузитесь в атмосферу древних улочек, исследуйте древние церкви и живописные дворики, расположенные в шаговой доступности от главных артерий города. Вы узнаете о том, как живут современные миланцы, их традициях и культуре. Эта экскурсия изменит ваше восприятие Милана, позволив увидеть его совершенно с другой стороны. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе раскрыть секреты Милана, о которых не напишут в путеводителях

5
48 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальные места, скрытые от глаз туристов
  • 🏛 Исторические артефакты и древние мозаики
  • 📜 Легенды и истории от опытного гида
  • 🏰 Посещение древних церквей и дворцов
  • 🧭 Индивидуальный маршрут по вашим интересам
  • 🍦 Рекомендации лучших мест для аперитива и мороженого
Секретный Милан
Секретный Милан
Секретный Милан

Что можно увидеть

  • Императорский дворец
  • Церковь апостола Варнавы
  • Двор церкви с каменными зверями
  • Церковь с фреской ученика Леонардо
  • Башня, построенная 2000 лет назад
  • Миланский собор
  • Замок Сфорца

Описание экскурсии

По следам древних и великих

Вы увидите, где в древнем Милане жили римские императоры и куда они ходили смотреть скачки на квадригах. Обнаружите под ногами мозаику 4 века из императорского дворца. Побываете там, где апостол Варнава крестил древних кельтов 2000 лет назад. Откроете место, которое Леонардо да Винчи называл сердцем Милана, и выясните, прав ли был гений — я расскажу, что обнаружили здесь археологи. Найдёте каменных зверей из Средневековья в незабываемом дворе церкви, основанной в 4 веке. Там же увидите знак ордена тамплиеров и узнаете, как современные тамплиеры связаны с масонами. А зайдя внутрь, рассмотрите редкую портретную мозаику.

Неизведанные и любопытные детали

Вы посетите единственную церковь в мире, у которой на куполе не крест, а звезда. Услышите, как связан с этим местом Фридрих Барбаросса и почему миланцы так смешно отомстили ему и его жене. Заглянете в живописный дворик «секретного музея» и рассмотрите некоторые из его сокровищ. Узнаете, почему чихающим людям стали говорить «Будь здоров!», и как это связано с фреской ученика Леонардо в церкви древнего монастыря, которую называют «Сикстинской капеллой Милана». А также познакомитесь с историей создания неприличной скульптуры напротив знакового здания эпохи фашизма и со старым секретом здания Биржи.

Кроме того

В абсолютно неожиданном месте вы обнаружите вход в башню, построенную 2000 лет назад, побываете в ней и узнаете, почему Милан — это город на воде, что вообще означает «Милан» и как это связано с водой и книгами Толкина. Куда делись все миланские реки, почему Муссолини закопал каналы в центре Милана, и где ещё можно по ним прогуляться. И, конечно, не обойдем вниманием адреса лучших сырных лавок, мест для аперитива и мороженого.

По желанию можно также увеличить время экскурсии и заглянуть:

  • B секретный архитектурный шедевр, построенный для банкира семьи Медичи, с интереснейшими фресками и редкой готической скульптурой. Вы узнаете, кто такая рогатая Мадонна и девушка с тремя лицами.
  • В подземную церковь, где вы пройдете пройдете по мраморным плитам, по которым ходили Юлий Цезарь и император Константин.
  • В древнюю капеллу с мозаиками 4 века, из которой вы спуститесь в подземелье и неожиданно обнаружите руины амфитеатра.

Дружеские советы от гида

Я обожаю придумывать индивидуальные маршруты, поэтому могу составить прогулку, исходя из ваших интересов. Милан — огромный город, и секретов хватит на всех! Кроме того, я поделюсь с вами адресами, куда вы сможете пойти в следующий раз: расскажу, как попасть на рынок антиквариата, где в центре Милана живут розовые фламинго, где растёт бамбуковый лес, куда сходить на лучшие выставки современного искусства. Я сделаю все, чтобы вы влюбились в Милан и захотели сюда вернуться, зная, что у вас теперь есть друг, к которому всегда можно обратиться за советом. Приготовьтесь много ходить и делать захватывающие фотографии!

Организационные детали

Возможно расширить программу и добавить:
— Шедевр эпохи Возрождения с рогатой Мадонной и радужным потолком, входной билет — €6 за чел., гиду билет не нужен
— Подземную церковь удивительной красоты с мраморным полом, по которому ходил Юлий Цезарь — €8 за чел., гиду билет не нужен
— Капеллу с мозаиками 4 века и подземельем с руинами амфитеатра — €2 за чел., включая гида

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 18 лет€50
Стандартный€70
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 560 туристов
В Милане есть места, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни — выйти за рамки туристических шаблонов и протоптанных дорожек. Окунуться в атмосферу подлинного Милана, в который влюбляешься до
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глубины души. Я художник и историк искусств, родилась в Москве, работала в МГУ и в центре Помпиду. Долго жила в Риме, там я придумала свои первые прогулки по секретным местам города. Здесь я закончила с отличием курсы по истории и культуре Ломбардии, и, благодаря дружбе с коренными миланцами и врождённой любви к приключениям, знаю Милан, скрытый от глаз туристических толп. Присоединяйтесь к моим прогулкам, и этот удивительный город приоткроет для вас секретные дверцы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
3
3
2
1
Анастасия
Благодарим Алису за прекрасно проведенный день! Интересная, объемная экскурсия! Мы остались под впечатлением от этого замечательного пешего путешествия по Милану!
Благодарим Алису за прекрасно проведенный день! Интересная, объемная экскурсия! Мы остались под впечатлением от этого замечательного
Благодарим Алису за прекрасно проведенный день! Интересная, объемная экскурсия! Мы остались под впечатлением от этого замечательного
Благодарим Алису за прекрасно проведенный день! Интересная, объемная экскурсия! Мы остались под впечатлением от этого замечательного
Благодарим Алису за прекрасно проведенный день! Интересная, объемная экскурсия! Мы остались под впечатлением от этого замечательного
Благодарим Алису за прекрасно проведенный день! Интересная, объемная экскурсия! Мы остались под впечатлением от этого замечательного
Благодарим Алису за прекрасно проведенный день! Интересная, объемная экскурсия! Мы остались под впечатлением от этого замечательного
Благодарим Алису за прекрасно проведенный день! Интересная, объемная экскурсия! Мы остались под впечатлением от этого замечательного
Благодарим Алису за прекрасно проведенный день! Интересная, объемная экскурсия! Мы остались под впечатлением от этого замечательного+2
Благодарим Алису за прекрасно проведенный день! Интересная, объемная экскурсия! Мы остались под впечатлением от этого замечательного
Благодарим Алису за прекрасно проведенный день! Интересная, объемная экскурсия! Мы остались под впечатлением от этого замечательного
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И
Милан - город моды, бутиков и известных брендов скажете вы, и что там можно посмотреть кроме Дуомо, а вот и нет, посетив экскурсию "Секретный Милан" с Алисой, Милан заиграет для
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вас новыми, яркими красками. Алиса — прекрасный экскурсовод, искусствовед, любит Италию, прекрасно знает историю Милана, очень интересно и ненавязчиво рассказывает, легко подстроится под все ваши пожелания. Алиса водила меня по улочкам Милана, куда обычный турист вряд ли заглянет. Также с Алисой я посетила Рinacoteca Ambrosiana, где находятся картины известных итальянских художников, всем очень советую это место, Алиса знает историю каждой картины и с воодушевлением рассказывает про художников, про сами картины. Будете в Милане, обязательно посетите экскурсию "Секретный Милан" с Алисой, получите массу удовольствия от общения. Выражаю огромную благодарность Алисе за проведённое время и за шикарную экскурсию ❤️🔥 ❤️🔥

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А
Огромное спасибо Алисе за прекрасно организованную и проведённую необычную экскурсию по Милану! Всё было очень интересно, познавательно и отлично продумано. Мы получили массу положительных впечатлений и остались очень довольны. С удовольствием рекомендуем всем и обязательно сами воспользуемся услугами Алисы еще раз.
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А
Потрясающая экскурсия и потрясающая Алиса, спасибо ей за то, что так украсила поездку и дала стоооолько интересной информации, не поверхностной, а более глубокой! Вообщем, всем буду рекомендовать! ♥️♥️♥️
Потрясающая экскурсия и потрясающая Алиса, спасибо ей за то, что так украсила поездку и дала стоооолько
Потрясающая экскурсия и потрясающая Алиса, спасибо ей за то, что так украсила поездку и дала стоооолько
Потрясающая экскурсия и потрясающая Алиса, спасибо ей за то, что так украсила поездку и дала стоооолько
Потрясающая экскурсия и потрясающая Алиса, спасибо ей за то, что так украсила поездку и дала стоооолько
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Ирина
Мы в Милане 2 раз! Но только с Алисой мы влюбились в него 🇮🇹💯она показала настолько интересные места, что уже хотим вернуться! ♥️💯🇮🇹
Мы в Милане 2 раз! Но только с Алисой мы влюбились в него 🇮🇹💯она показала настолько интересные места, что уже хотим вернуться! ♥️💯🇮🇹
Мы в Милане 2 раз! Но только с Алисой мы влюбились в него 🇮🇹💯она показала настолько интересные места, что уже хотим вернуться! ♥️💯🇮🇹
Мы в Милане 2 раз! Но только с Алисой мы влюбились в него 🇮🇹💯она показала настолько интересные места, что уже хотим вернуться! ♥️💯🇮🇹
Мы в Милане 2 раз! Но только с Алисой мы влюбились в него 🇮🇹💯она показала настолько интересные места, что уже хотим вернуться! ♥️💯🇮🇹
Мы в Милане 2 раз! Но только с Алисой мы влюбились в него 🇮🇹💯она показала настолько интересные места, что уже хотим вернуться! ♥️💯🇮🇹
Мы в Милане 2 раз! Но только с Алисой мы влюбились в него 🇮🇹💯она показала настолько интересные места, что уже хотим вернуться! ♥️💯🇮🇹
Мы в Милане 2 раз! Но только с Алисой мы влюбились в него 🇮🇹💯она показала настолько интересные места, что уже хотим вернуться! ♥️💯🇮🇹
Мы в Милане 2 раз! Но только с Алисой мы влюбились в него 🇮🇹💯она показала настолько интересные места, что уже хотим вернуться! ♥️💯🇮🇹+2
Мы в Милане 2 раз! Но только с Алисой мы влюбились в него 🇮🇹💯она показала настолько интересные места, что уже хотим вернуться! ♥️💯🇮🇹
Мы в Милане 2 раз! Но только с Алисой мы влюбились в него 🇮🇹💯она показала настолько интересные места, что уже хотим вернуться! ♥️💯🇮🇹
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Екатерина
Прогулка с Алисой по секретным местам Милана произвела на нас незабываемое впечатление, мы отошли немного в сторону от классических туристических маршрутов и смогли увидеть жемчужины, скрытые от глаз туристов. Алиса-
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очень интересный, доброжелательный и тактичный собеседник, влюблённый в искусство и щедро делящийся своими знаниями. Мы в восторге от экскурсии и совершенно точно обратимся к Алисе в следующий наш приезд в Милан, от души рекомендуем её в качестве вашего проводника по городу❤️🥰.

Прогулка с Алисой по секретным местам Милана произвела на нас незабываемое впечатление, мы отошли немного в
Прогулка с Алисой по секретным местам Милана произвела на нас незабываемое впечатление, мы отошли немного в
Прогулка с Алисой по секретным местам Милана произвела на нас незабываемое впечатление, мы отошли немного в
Прогулка с Алисой по секретным местам Милана произвела на нас незабываемое впечатление, мы отошли немного в
Прогулка с Алисой по секретным местам Милана произвела на нас незабываемое впечатление, мы отошли немного в
Прогулка с Алисой по секретным местам Милана произвела на нас незабываемое впечатление, мы отошли немного в
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