4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть удивительные детали в самых интересных уголках города и перевернуть представление о Милане

Alisa
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Alisa – ваш гид
В программе я собрала потаенные места, которые почти невозможно отыскать самостоятельно.

В лабиринтах улочек, древних церквях и живописных двориках в двух шагах от главных артерий вы услышите истории, легенды и факты из жизни современных миланцев, после которых Милан уже никогда не будет прежним.
188 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Секретный Милан
Секретный Милан

Что вас ожидает

По следам древних и великих
Вы увидите, где в древнем Милане жили римские императоры и куда они ходили смотреть скачки на квадригах. Обнаружите под ногами мозаику 4 века из императорского дворца. Побываете там, где апостол Варнава крестил древних кельтов 2000 лет назад. Откроете место, которое Леонардо да Винчи называл сердцем Милана, и выясните, прав ли был гений — я расскажу, что обнаружили здесь археологи. Найдёте каменных зверей из Средневековья в незабываемом дворе церкви, основанной в 4 веке. Там же увидите знак ордена тамплиеров и узнаете, как современные тамплиеры связаны с масонами. А зайдя внутрь, рассмотрите редкую портретную мозаику 4 века.

Неизведанные и любопытные детали
Вы посетите единственную церковь в мире, у которой на куполе не крест, а звезда. Услышите, как связан с этим местом Фридрих Барбаросса и почему миланцы так смешно отомстили ему и его жене. Заглянете в живописный дворик «секретного музея» и рассмотрите некоторые из его сокровищ. Узнаете, почему чихающим людям стали говорить «Будь здоров!», и как это связано с ренессансной фреской в самой живописной церкви Милана. А также познакомитесь с историей создания неприличной скульптуры напротив знакового здания эпохи фашизма и старом секрете здания Биржи.

Кроме того,
Вы пройдёте по самой узкой улице города, где орудовал самый страшный маньяк в его истории (для детей, беременных женщин и впечатлительных людей эта часть прогулки проводиться не будет). Узнаете, почему Милан — это город на воде, что вообще означает «Милан» и как это связано с водой и книгами Толкина. Куда делись все миланские реки и каналы, и где ещё можно по ним прогуляться. И, конечно, не обойдем вниманием адреса лучших сырных лавок, мест для аперитива и мороженого.

По желанию можно также увеличить время экскурсии и заглянуть:

  • секретный архитектурный шедевр, построенный для банкира семьи Медичи, с интереснейшими фресками и редкой готической скульптурой. Вы узнаете, кто такая рогатая Мадонна и девушка с тремя лицами. А также спуститесь в подземелья церкви с античными гробницами.
  • В дом, где находится виноградник, когда-то принадлежавший Леонардо Да Винчи и из-за которого он сильно ругался со своими слугами. Это место связано и с другими великими художниками и коллекционерами — одним словом, сказка эпохи Возрождения в центре Милана.
  • В археологический музей с уникальной коллекцией всего, что нашли в подземном Милане. Здесь я расскажу захватывающие истории про самые интересные экспонаты, и ваше представление о Милане никогда не будет прежним.
  • Кроме того, вы сможете подняться на башню, построенную почти 2000 лет назад, и увидите буквально, на чем стоит Милан.
  • Если вы первый раз в Милане, то в течение прогулки сможете узнать и секреты его самых известных достопримечательностей. Например, прочитаете послание, которое строители Миланского собора зашифровали в его архитектуре 600 лет назад, и откроете тайны замка Сфорца (осмотр собора снаружи без захода внутрь).

Дружеские советы от гида
Я обожаю придумывать индивидуальные маршруты, поэтому могу составить прогулку, исходя из ваших интересов. Милан — огромный город, и секретов хватит на всех! Кроме того, я поделюсь с вами адресами, куда вы сможете пойти в следующий раз: расскажу, как попасть на рынок антиквариата, где в центре Милана живут розовые фламинго, где растёт бамбуковый лес, куда сходить на лучшие выставки современного искусства. Я сделаю все, чтобы вы влюбились в Милан и захотели сюда вернуться, зная, что у вас теперь есть друг, к которому всегда можно обратиться за советом.

Приготовьтесь много ходить и делать захватывающие фотографии!

Организационные детали

Подробности по расширенной программе (дополнительные траты и время)

  • Подземелье с античными гробницами — 6 евро/человека.
  • Дом Леонардо да Винчи — 10 евро/человека, гиду билет не нужен. Посещение займет еще 1 час, либо можно заменить им одно из мест основной программы.
  • Археологический музей с подъёмом на башню — 5 евро/человека, гиду билет не нужен.
  • Подъем на башню — 5 евро/человека, гиду билет не нужен.
  • Осмотр Миланского собора и замка Сфорца займет еще 1 час, либо можно заменить ими одно из мест основной программы (без захода внутрь).
Секретный Милан
Секретный Милан
Секретный Милан
Секретный Милан
Секретный Милан
Секретный Милан
Секретный Милан
Секретный Милан
Секретный Милан
Секретный Милан
Секретный Милан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alisa
Alisa
В Милане есть места, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни - выйти за рамки туристических шаблонов и протоптанных дорожек. Окунуться в атмосферу подлинного Милана, в который влюбляешься до глубины души. Я художник и историк искусств, родилась в Москве, работала в МГУ и в центре Помпиду. Долго жила в Риме, там я придумала свои первые прогулки по секретным местам города. Здесь я закончила с отличием курсы по истории и культуре Ломбардии, и, благодаря дружбе с коренными миланцами и врожденной любви к приключениям, знаю Милан, скрытый от глаз туристических толп. Присоединяйтесь к моим прогулкам, и этот удивительный город приоткроет для нас секретные дверцы!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 февраля 2020
Алиса - замечательный гид. Мы ходили и ходили по Милану, не замечая, как бежит время. Улицы, переулки, церкви, дома - было неожиданно и красиво. Множество историй. И что важно - не из популярной литературы, а на базе глубокий искусствоведческих и исторических знаний. Спасибо, Алиса!
23 января 2020
Очень приятная получилась экскурсия, познавательная и душевная, спасибо огромное!)
18 января 2020
Алиса прекрасный гид и потрясающий рассказчик, влюблённая в свою работу и Милан. Спасибо за увлекательное путешествие по Милану.
Дмитрий
24 октября 2019
Восторг! Браво! Алиса огромное спасибо за прекрасную, содержательную и глубокую экскурсию! Это был незабываемый день,не спешный, умиротворенный, со стихами и легендами! В Милан мы приехали на один день, из Флоренции, чтобы встретиться с замечательной девушкой и экскурсоводом Алисой. (Несколько лет назад Алиса была нашим экскурсоводом в Риме) Алиса превосходный рассказчик с хорошо поставленной речью, с глубокими знаниями истории, литературы и искусства, с нетривиальным, подходом к своей профессии. Рекомендую всем кто хочет увидеть и оценить не безликий индустриальный город, а стильный и красивый, столицу моды, искусства с роскошной архитектурой, насыщенной историей.
Алиса - благополучия и процветания!!!

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