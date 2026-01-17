4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию экскурсию «Секретный Милан», где вы познакомитесь с историческими загадками и скрытыми сокровищами города.Милан - не только столица моды, но и хранитель уникальных историй, которые оживут в рассказах

вашего гида. Погрузитесь в атмосферу древних улочек, исследуйте древние церкви и живописные дворики, расположенные в шаговой доступности от главных артерий города. Вы узнаете о том, как живут современные миланцы, их традициях и культуре. Эта экскурсия изменит ваше восприятие Милана, позволив увидеть его совершенно с другой стороны. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе раскрыть секреты Милана, о которых не напишут в путеводителях

Описание экскурсии

По следам древних и великих

Вы увидите, где в древнем Милане жили римские императоры и куда они ходили смотреть скачки на квадригах. Обнаружите под ногами мозаику 4 века из императорского дворца. Побываете там, где апостол Варнава крестил древних кельтов 2000 лет назад. Откроете место, которое Леонардо да Винчи называл сердцем Милана, и выясните, прав ли был гений — я расскажу, что обнаружили здесь археологи. Найдёте каменных зверей из Средневековья в незабываемом дворе церкви, основанной в 4 веке. Там же увидите знак ордена тамплиеров и узнаете, как современные тамплиеры связаны с масонами. А зайдя внутрь, рассмотрите редкую портретную мозаику.

Неизведанные и любопытные детали

Вы посетите единственную церковь в мире, у которой на куполе не крест, а звезда. Услышите, как связан с этим местом Фридрих Барбаросса и почему миланцы так смешно отомстили ему и его жене. Заглянете в живописный дворик «секретного музея» и рассмотрите некоторые из его сокровищ. Узнаете, почему чихающим людям стали говорить «Будь здоров!», и как это связано с фреской ученика Леонардо в церкви древнего монастыря, которую называют «Сикстинской капеллой Милана». А также познакомитесь с историей создания неприличной скульптуры напротив знакового здания эпохи фашизма и со старым секретом здания Биржи.

Кроме того

В абсолютно неожиданном месте вы обнаружите вход в башню, построенную 2000 лет назад, побываете в ней и узнаете, почему Милан — это город на воде, что вообще означает «Милан» и как это связано с водой и книгами Толкина. Куда делись все миланские реки, почему Муссолини закопал каналы в центре Милана, и где ещё можно по ним прогуляться. И, конечно, не обойдем вниманием адреса лучших сырных лавок, мест для аперитива и мороженого.

По желанию можно также увеличить время экскурсии и заглянуть:

B секретный архитектурный шедевр , построенный для банкира семьи Медичи, с интереснейшими фресками и редкой готической скульптурой. Вы узнаете, кто такая рогатая Мадонна и девушка с тремя лицами.

, построенный для банкира семьи Медичи, с интереснейшими фресками и редкой готической скульптурой. Вы узнаете, кто такая рогатая Мадонна и девушка с тремя лицами. В подземную церковь , где вы пройдете пройдете по мраморным плитам, по которым ходили Юлий Цезарь и император Константин.

, где вы пройдете пройдете по мраморным плитам, по которым ходили Юлий Цезарь и император Константин. В древнюю капеллу с мозаиками 4 века, из которой вы спуститесь в подземелье и неожиданно обнаружите руины амфитеатра.

Дружеские советы от гида

Я обожаю придумывать индивидуальные маршруты, поэтому могу составить прогулку, исходя из ваших интересов. Милан — огромный город, и секретов хватит на всех! Кроме того, я поделюсь с вами адресами, куда вы сможете пойти в следующий раз: расскажу, как попасть на рынок антиквариата, где в центре Милана живут розовые фламинго, где растёт бамбуковый лес, куда сходить на лучшие выставки современного искусства. Я сделаю все, чтобы вы влюбились в Милан и захотели сюда вернуться, зная, что у вас теперь есть друг, к которому всегда можно обратиться за советом. Приготовьтесь много ходить и делать захватывающие фотографии!

Организационные детали

Возможно расширить программу и добавить:

— Шедевр эпохи Возрождения с рогатой Мадонной и радужным потолком, входной билет — €6 за чел., гиду билет не нужен

— Подземную церковь удивительной красоты с мраморным полом, по которому ходил Юлий Цезарь — €8 за чел., гиду билет не нужен

— Капеллу с мозаиками 4 века и подземельем с руинами амфитеатра — €2 за чел., включая гида