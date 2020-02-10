4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По следам древних и великих

Вы увидите, где в древнем Милане жили римские императоры и куда они ходили смотреть скачки на квадригах. Обнаружите под ногами мозаику 4 века из императорского дворца. Побываете там, где апостол Варнава крестил древних кельтов 2000 лет назад. Откроете место, которое Леонардо да Винчи называл сердцем Милана, и выясните, прав ли был гений — я расскажу, что обнаружили здесь археологи. Найдёте каменных зверей из Средневековья в незабываемом дворе церкви, основанной в 4 веке. Там же увидите знак ордена тамплиеров и узнаете, как современные тамплиеры связаны с масонами. А зайдя внутрь, рассмотрите редкую портретную мозаику 4 века.

Неизведанные и любопытные детали

Вы посетите единственную церковь в мире, у которой на куполе не крест, а звезда. Услышите, как связан с этим местом Фридрих Барбаросса и почему миланцы так смешно отомстили ему и его жене. Заглянете в живописный дворик «секретного музея» и рассмотрите некоторые из его сокровищ. Узнаете, почему чихающим людям стали говорить «Будь здоров!», и как это связано с ренессансной фреской в самой живописной церкви Милана. А также познакомитесь с историей создания неприличной скульптуры напротив знакового здания эпохи фашизма и старом секрете здания Биржи.

Кроме того,

Вы пройдёте по самой узкой улице города, где орудовал самый страшный маньяк в его истории (для детей, беременных женщин и впечатлительных людей эта часть прогулки проводиться не будет). Узнаете, почему Милан — это город на воде, что вообще означает «Милан» и как это связано с водой и книгами Толкина. Куда делись все миланские реки и каналы, и где ещё можно по ним прогуляться. И, конечно, не обойдем вниманием адреса лучших сырных лавок, мест для аперитива и мороженого.

По желанию можно также увеличить время экскурсии и заглянуть:

B секретный архитектурный шедевр , построенный для банкира семьи Медичи, с интереснейшими фресками и редкой готической скульптурой. Вы узнаете, кто такая рогатая Мадонна и девушка с тремя лицами. А также спуститесь в подземелья церкви с античными гробницами.

, построенный для банкира семьи Медичи, с интереснейшими фресками и редкой готической скульптурой. Вы узнаете, кто такая рогатая Мадонна и девушка с тремя лицами. А также спуститесь в подземелья церкви с античными гробницами. В дом, где находится виноградник, когда-то принадлежавший Леонардо Да Винчи и из-за которого он сильно ругался со своими слугами. Это место связано и с другими великими художниками и коллекционерами — одним словом, сказка эпохи Возрождения в центре Милана.

и из-за которого он сильно ругался со своими слугами. Это место связано и с другими великими художниками и коллекционерами — одним словом, сказка эпохи Возрождения в центре Милана. В археологический музей с уникальной коллекцией всего, что нашли в подземном Милане. Здесь я расскажу захватывающие истории про самые интересные экспонаты, и ваше представление о Милане никогда не будет прежним.

с уникальной коллекцией всего, что нашли в подземном Милане. Здесь я расскажу захватывающие истории про самые интересные экспонаты, и ваше представление о Милане никогда не будет прежним. Кроме того, вы сможете подняться на башню , построенную почти 2000 лет назад, и увидите буквально, на чем стоит Милан.

, построенную почти 2000 лет назад, и увидите буквально, на чем стоит Милан. Если вы первый раз в Милане, то в течение прогулки сможете узнать и секреты его самых известных достопримечательностей. Например, прочитаете послание, которое строители Миланского собора зашифровали в его архитектуре 600 лет назад, и откроете тайны замка Сфорца (осмотр собора снаружи без захода внутрь).

Дружеские советы от гида

Я обожаю придумывать индивидуальные маршруты, поэтому могу составить прогулку, исходя из ваших интересов. Милан — огромный город, и секретов хватит на всех! Кроме того, я поделюсь с вами адресами, куда вы сможете пойти в следующий раз: расскажу, как попасть на рынок антиквариата, где в центре Милана живут розовые фламинго, где растёт бамбуковый лес, куда сходить на лучшие выставки современного искусства. Я сделаю все, чтобы вы влюбились в Милан и захотели сюда вернуться, зная, что у вас теперь есть друг, к которому всегда можно обратиться за советом.

Приготовьтесь много ходить и делать захватывающие фотографии!