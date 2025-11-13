Пинакотека Брера - это уникальная возможность познакомиться с шедеврами итальянской живописи. Здесь представлены работы мастеров Северной Италии разных эпох. Посетители узнают о значении символов на картинах и о том, как

они помогают раскрыть их смысл. Экскурсия также включает прогулку по кварталу Брера, где можно увидеть памятники и узнать об истории создания галереи. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять итальянское искусство и его развитие

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Познакомимся с кварталом Брера. Я объясню, что означало это слово в Средневековье, покажу памятники недалеко от галереи и расскажу, что было на этом месте раньше, кто основал Пинакотеку и зачем.

В Пинакотеке вы увидите шедевры итальянских живописцев разных эпох. Осмотрите залы, украшенные живописными полотнами и фресками ломбардских авторов 14–15 веков.

И узнаете:

Почему самый распространённый сюжет алтарного полотна — «Святая беседа»

Почему первая демонстрация картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи» прошла именно в Пинакотеке Брера

Какое отношение к этому имеет Дворец Литта, где когда-то висела «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек. За каждого последующего доплата — €30.

Дополнительные расходы: