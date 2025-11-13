Мои заказы

Сокровища Милана: Pinacoteca di Brera - основная коллекция

Познакомьтесь с богатством итальянской живописи в Пинакотеке Брера. Откройте для себя символы и идеи, оживляющие картины великих мастеров
Пинакотека Брера - это уникальная возможность познакомиться с шедеврами итальянской живописи. Здесь представлены работы мастеров Северной Италии разных эпох. Посетители узнают о значении символов на картинах и о том, как
они помогают раскрыть их смысл.

Экскурсия также включает прогулку по кварталу Брера, где можно увидеть памятники и узнать об истории создания галереи. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять итальянское искусство и его развитие

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Шедевры итальянской живописи
  • 🏛️ История квартала Брера
  • 🖼️ Уникальные символы на картинах
  • 👨‍🎨 Мастера Северной Италии
  • 📜 История создания Пинакотеки
Что можно увидеть

  • Пинакотека Брера
  • Квартал Брера
  • Дворец Литта

Описание экскурсии

Познакомимся с кварталом Брера. Я объясню, что означало это слово в Средневековье, покажу памятники недалеко от галереи и расскажу, что было на этом месте раньше, кто основал Пинакотеку и зачем.

В Пинакотеке вы увидите шедевры итальянских живописцев разных эпох. Осмотрите залы, украшенные живописными полотнами и фресками ломбардских авторов 14–15 веков.

И узнаете:

  • Почему самый распространённый сюжет алтарного полотна — «Святая беседа»
  • Почему первая демонстрация картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи» прошла именно в Пинакотеке Брера
  • Какое отношение к этому имеет Дворец Литта, где когда-то висела «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек. За каждого последующего доплата — €30.

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты: взрослые — €15 за чел., дети до 18 лет — бесплатно
  • Наушники (для лучшей слышимости, если вас больше 3 чел.) — €2 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza della Scala
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 42 туристов
Я родилась в Петербурге, окончила школу гидов. Долгие годы работала с высокопоставленными гостями города. В 2015 году переехала в Милан. И не устояв перед его очарованием, не смогла оставить профессию
гида, которая была признана итальянским Министерством культуры: петербургская школа гидов, одна из старейших в мире, очень ценится в Европе. И теперь я получаю истинное удовольствие, раскрывая красоту и исторические тайны города тем, кто хочет их узнать. На мои экскурсии на итальянском языке часто приходят не только гости города, но и миланцы. Прощаясь со мной, они признаются, что открыли город заново. Я бы очень хотела, чтобы и для вас Милан стал интересным открытием, а не оставался только столицей моды!

Входит в следующие категории Милана

