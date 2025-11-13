Пинакотека Брера - это уникальная возможность познакомиться с шедеврами итальянской живописи. Здесь представлены работы мастеров Северной Италии разных эпох. Посетители узнают о значении символов на картинах и о том, как
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Шедевры итальянской живописи
- 🏛️ История квартала Брера
- 🖼️ Уникальные символы на картинах
- 👨🎨 Мастера Северной Италии
- 📜 История создания Пинакотеки
Что можно увидеть
- Пинакотека Брера
- Квартал Брера
- Дворец Литта
Описание экскурсии
Познакомимся с кварталом Брера. Я объясню, что означало это слово в Средневековье, покажу памятники недалеко от галереи и расскажу, что было на этом месте раньше, кто основал Пинакотеку и зачем.
В Пинакотеке вы увидите шедевры итальянских живописцев разных эпох. Осмотрите залы, украшенные живописными полотнами и фресками ломбардских авторов 14–15 веков.
И узнаете:
- Почему самый распространённый сюжет алтарного полотна — «Святая беседа»
- Почему первая демонстрация картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи» прошла именно в Пинакотеке Брера
- Какое отношение к этому имеет Дворец Литта, где когда-то висела «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек. За каждого последующего доплата — €30.
Дополнительные расходы:
- Входные билеты: взрослые — €15 за чел., дети до 18 лет — бесплатно
- Наушники (для лучшей слышимости, если вас больше 3 чел.) — €2 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza della Scala
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 42 туристов
Я родилась в Петербурге, окончила школу гидов. Долгие годы работала с высокопоставленными гостями города. В 2015 году переехала в Милан. И не устояв перед его очарованием, не смогла оставить профессию
