20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Понять, за что полюбить Милан
Большие размеры города, непростая история и устоявшийся стереотип «неинтересности» не дают путешественникам оценить неподражаемую красоту Милана. Вам удастся сорвать ярлыки и увидеть город аристократичным, утонченным и атмосферным. Поговорим о хранящейся в Милане «Тайной вечере», о древнейших картах таро, об уникальности Дуомо, о скрытых шедеврах мировой архитектуры — обо всем, чем гордится Милан.
Сплетение истории и искусства
Как искусствовед, я помогу вам взглянуть на центр Милана глазами профессионала. Но обещаю, что скучно не будет: прошлое города буквально оживет перед вами благодаря собранным мной картинам и фотографиям. Вы узнаете, как Милан дважды стирали с лица земли и как ему удалось возродиться, разберетесь в архитектурных стилях и оцените мастерство миланских реставраторов. За три часа охватим все ключевые достопримечательности:
Такая историческая, но не однообразная прогулка позволит проследить важные изменения в облике города и представить его жизнь вчера, сто, двести, тысячи лет назад.
Это обзорная экскурсия без посещения достопримечательностей внутри.