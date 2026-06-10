20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Милан - город с богатым наследием и уникальной историей. Приглашаем вас пройтись по его улицам, где каждый уголок рассказывает свою историю.
Вместе мы взглянем на знаменитый Дуомо, пройдемся по галерее Виктора читать дальшеуменьшить
Эммануила и осмотрим замок Сфорца.
На протяжении всей прогулки вы будете соприкасаться с историей, узнаете о великих событиях, которые формировали облик современного Милана.
Ваш гид - искусствовед, который с помощью старинных картин и фотографий поможет вам увидеть, как менялся город. Милан не оставит вас равнодушными, ведь каждая эпоха оставила здесь свой неизгладимый след.
Откройте для себя аристократичный и утонченный Милан, полный историй и тайн, которые ждут, чтобы вы их раскрыли
🔍 Уникальная возможность увидеть Милан разных эпох
🏰 Знакомство с замком Сфорца и его историей
🎨 Профессиональный взгляд искусствоведа на город
📸 Просмотр старинных фотографий и картин
🏛️ Оценка архитектурных шедевров Милана
🎭 Посещение знаковых мест, таких как театр Ла Скала
Что можно увидеть
Дуомо
Галерея Виктора Эммануила II
Замок Сфорца
Пьяцца деи Мерканти
Театр Ла Скала
Описание экскурсии
Понять, за что полюбить Милан
Большие размеры города, непростая история и устоявшийся стереотип «неинтересности» не дают путешественникам оценить неподражаемую красоту Милана. Вам удастся сорвать ярлыки и увидеть город аристократичным, утонченным и атмосферным.
Сплетение истории и искусства
Как искусствовед, я помогу вам взглянуть на центр Милана глазами профессионала. Но обещаю, что скучно не будет: прошлое города буквально оживет перед вами благодаря собранным мной картинам и фотографиям. Вы узнаете, как Милан дважды стирали с лица земли и как ему удалось возродиться, разберетесь в архитектурных стилях и оцените мастерство миланских реставраторов. За три часа охватим все ключевые достопримечательности:
замок Сфорца, по образу которого строили Московский Кремль;
каменную Библию на фасаде собора — Дуомо — и архитектурный ансамбль одноименной площади
галерею Виктора Эммануила II
знаменитый оперный театр Ла Скала и другие значимые места.
Эта прогулка позволит проследить важные изменения в облике города и представить его жизнь сегодня, вчера, сто, двести, тысячи лет назад.
Организационные детали
Это обзорная экскурсия без посещения достопримечательностей внутри.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Castello Sforzesco
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провела экскурсии для 1317 туристов
Гид по Милану, искусствовед, публицист, блогер. Окончила искусствоведческое отделение Академии Изящных искусств Бреры. Специализируюсь на истории Итальянского искусства. Профессия гида для меня — это актерская харизма, эмпатия хорошего психолога, плечо читать дальшеуменьшить
доброго друга, точность и надежность швейцарских часов. Именно таким гидом я стараюсь быть. Мои экскурсии — это грамотно составленные маршруты и возможность увидеть максимум в доступное время. Увлекательное, интересное и захватывающее наполнение: история, мифы, легенды, традиции и обычаи. Яркая и нескучная подача материалов с диджитал-технологиями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 129 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
129
4
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2
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E
Elena
Мария - замечательный гид и очень приятная девушка. Подстроила маршрут экскурсии под наши пожелания, заинтересовала наших троих!!! детей разного возраста, да так, что по завершению прогулки, дети сразу спросили - когда следующая экскурсия с Марией?)) Нам с супругом так же было максимально комфортно, интересно и познавательно. Отдельное спасибо за рекомендации к самостоятельному посещению музеев, магазинов, ресторанов.
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А
Александра
Мария смогла в течение 3х часов удержать внимание 10 летнего ребенка. маршрут был интересный, видно, что Мария прекрасно ориентируется в городе и знает множество интересных мест. Поекрасно владеет материалом.
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О
Олег
Очень познавательная и впечатляющая экскурсия. Мария великолепный гид, прекрасный рассказчик, было очень интересно
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И
Ирина
Незабываемая экскурсия по Милану с гидом Марией!
Недавно посетили Милан и решили взять экскурсию с Марией – и это было лучшее решение! Она не только профессиональный гид, но и человек, искренне читать дальшеуменьшить
влюбленный в этот город.
Мария увлекательно рассказывала об истории Милана, его архитектуре, культуре и скрытых жемчужинах, которые невозможно найти в обычных путеводителях. Мы посетили главные достопримечательности – Дуомо, академию, Замок Сфорца – но особенно нас впечатлили небольшие улочки и уютные кафе, которые Мария показала нам по пути.
Экскурсия была отлично организована, время пролетело незаметно. Видно, что Мария любит свою работу и делает всё, чтобы туристы получили максимум удовольствия. Огромное спасибо за этот чудесный день! Если вы хотите по-настоящему узнать Милан – обязательно обращайтесь к Марии!
+2
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И
Ирина
Это была лучшая экскурсия,за все наши поездки,мы влюбились в Милан. Мы приехали на неделю и все нам говорили,что делать будете в Милане? Но после экскурсии, с Марией, поняли,что все посмотреть не успеем. Очень интересно,информационно, не заметили как время пролетело, настоящий гид, спасибо огромное за прекрасную экскурсию.
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Юля
Это великолепная экскурсия! Мария не просто рассказала о Милане все самое интересное, но и влюбила в историю этого города. Прекрасно структурированная лекция, хороший маршрут, очень интересные факты. Главное, что Мария рассказывает Истрию интересно и не скучно 🙌 интересный и хорошо поставленный слог.