20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Осознать историю, культуру и подлинную красоту города на экскурсии с искусствоведом

Мария
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Мария – ваш гид
Милан похож на блошиный рынок, где в суете находишь шедевры.

Я приглашаю вас на эти увлекательные поиски богатого наследия.

Вы увидите Милан сегодня и узнаете, каким он был вчера благодаря картинам, старым фотографиям и архитектурным деталям.

Главные достопримечательности — Дуомо, галерея Виктора Эммануила, замок Сфорца — и менее известные места не останутся просто историческими декорациями, а помогут «пожить» в Милане разных эпох.
€150
135 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Montenapoleone
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У этой экскурсии20 отзывов
5
Прогулка по эпохам Милана
Прогулка по эпохам Милана

Что вас ожидает

Понять, за что полюбить Милан
Большие размеры города, непростая история и устоявшийся стереотип «неинтересности» не дают путешественникам оценить неподражаемую красоту Милана. Вам удастся сорвать ярлыки и увидеть город аристократичным, утонченным и атмосферным. Поговорим о хранящейся в Милане «Тайной вечере», о древнейших картах таро, об уникальности Дуомо, о скрытых шедеврах мировой архитектуры — обо всем, чем гордится Милан.

Сплетение истории и искусства
Как искусствовед, я помогу вам взглянуть на центр Милана глазами профессионала. Но обещаю, что скучно не будет: прошлое города буквально оживет перед вами благодаря собранным мной картинам и фотографиям. Вы узнаете, как Милан дважды стирали с лица земли и как ему удалось возродиться, разберетесь в архитектурных стилях и оцените мастерство миланских реставраторов. За три часа охватим все ключевые достопримечательности:

  • замок Сфорца, по образу которого строили Московский Кремль;
  • старейшую Пьяцца деи Мерканти;
  • единственный в Европе готический собор из белого мрамора — Дуомо — и ансамбль одноименной площади;
  • галерею Виктора Эммануила II — первый в Европе пассаж;
  • знаменитый оперный театр Ла Скала и другие значимые места.

Такая историческая, но не однообразная прогулка позволит проследить важные изменения в облике города и представить его жизнь вчера, сто, двести, тысячи лет назад.

Организационные детали

Это обзорная экскурсия без посещения достопримечательностей внутри.

Прогулка по эпохам Милана
Прогулка по эпохам Милана
Прогулка по эпохам Милана
Прогулка по эпохам Милана
Прогулка по эпохам Милана
Прогулка по эпохам Милана
Прогулка по эпохам Милана
Прогулка по эпохам Милана
Прогулка по эпохам Милана
Прогулка по эпохам Милана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Montenapoleone.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Гид по Милану, искусствовед, публицист, блогер. Окончила искусствоведческое отделение Академии Изящных искусств Бреры. Специализируюсь на истории Итальянского искусства. Профессия гида для меня — это актерская харизма, эмпатия хорошего психолога, плечо доброго друга, точность и надежность швейцарских часов. Именно таким гидом я стараюсь быть. Мои экскурсии — это грамотно составленные маршруты и возможность увидеть максимум в доступное время. Увлекательное, интересное и захватывающее наполнение: история, мифы, легенды, традиции и обычаи. Яркая и нескучная подача материалов с диджитал-технологиями.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
Экскурсию проводила Ева. Очень познавательно, ответила на все дополнительные вопросы. Экскурсия прошла интересно и увлекательно.
6 февраля 2020
Получили огромное удовольствие от экскурсии! Спасибо Мария! Семье из 4 человек 2 взрослых, дочь 19 лет и сын 8 лет было интересно, любопытно и очень комфортно!!! Разгадывали тайны дворца и разгадали!!!! За собор на костях и дракона пожирающего детей - отдельное спасибо!
16 декабря 2019
Большое спасибо за прекрасно проведенное время на улицах Милана!
Экскурсия интересная, живая и познавательно. Узнаешь Милан, узнаешь историю региона и Италии в целом.
Мария искренне любит город, знает его особенности и секреты и с удовольствием делится с вами этой любовью. Для Марии главное привить симпатию и интерес слушателя к Милану и не важны формальности в виде жесткого маршрута или строгие 3и часа времени экскурсии.
Лариса
11 ноября 2019
Спасибо за новый взгляд на Милан! За энергию и неутомимый рассказ! Мария выше всех похвал! Огромное спасибо экскурсию и массу полезной информации! Мы вернёмся !!!
23 октября 2019
Очень понравилось ,помогла в большой степени почувствовать Милан ,Спасибо большое!
23 октября 2019
Великолепная экскурсия с очень образованной, эмоциональной,творческой, с прекрасной речью и профессиональным знанием материала, с любовью к Милану и вообще людям и просто очаровательной Марией!
Рекомендуем всем.
Alexey
26 августа 2019
Мария - один из лучших гидов, которые нам когда-либо встречались. С ее помощью строгий и невзрачный с первого взгляда Милан заиграл невероятными красками и историями! Не верьте тем, кто говорит, что там нечего смотреть!! Потрясающий город, в который мы влюбились благодаря Марии. Обязательно вернемся вновь, и не раз – Мария уже отправила нам подробный маршрут с сокровищами для самостоятельных прогулок на будущее!
Если вы не были в Милане и не сходили на экскурсию к Марии, то вы не видели Милан! Спасибо огромное за невероятную экскурсию!
25 августа 2019
Отличная экскурсия!
29 июля 2019
Мы остались очень довольны экскурсией с Марией. Особенно хочется отметить интересный маршрут, любовь к этому городу, образование и эрудицию гида, внимание к деталям, образный язык, возможность погрузится на любую глубину истории и искусства. Все это помогло нам увидеть Милан с разных сторон, и как туристами, и как местным жителям. Мария, спасибо!
21 июля 2019
Большое спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Не ожидали, что в Милане столько всего интересного. Мария очень квалифицированный гид, любящая свой город. Информацию она преподносит легко и доступно. Если думаете, что в Милане нечего посмотреть, то заказывайте экскурсию у Марии и поймете, что были не правы.
Ещё 10 отзывов

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