20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по эпохам Милана

Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Милан - город с богатым наследием и уникальной историей. Приглашаем вас пройтись по его улицам, где каждый уголок рассказывает свою историю.

Вместе мы взглянем на знаменитый Дуомо, пройдемся по галерее Виктора
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Эммануила и осмотрим замок Сфорца.

На протяжении всей прогулки вы будете соприкасаться с историей, узнаете о великих событиях, которые формировали облик современного Милана.

Ваш гид - искусствовед, который с помощью старинных картин и фотографий поможет вам увидеть, как менялся город. Милан не оставит вас равнодушными, ведь каждая эпоха оставила здесь свой неизгладимый след.

Откройте для себя аристократичный и утонченный Милан, полный историй и тайн, которые ждут, чтобы вы их раскрыли

5
129 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальная возможность увидеть Милан разных эпох
  • 🏰 Знакомство с замком Сфорца и его историей
  • 🎨 Профессиональный взгляд искусствоведа на город
  • 📸 Просмотр старинных фотографий и картин
  • 🏛️ Оценка архитектурных шедевров Милана
  • 🎭 Посещение знаковых мест, таких как театр Ла Скала
Прогулка по эпохам Милана
Прогулка по эпохам Милана
Прогулка по эпохам Милана

Что можно увидеть

  • Дуомо
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Замок Сфорца
  • Пьяцца деи Мерканти
  • Театр Ла Скала

Описание экскурсии

Понять, за что полюбить Милан

Большие размеры города, непростая история и устоявшийся стереотип «неинтересности» не дают путешественникам оценить неподражаемую красоту Милана. Вам удастся сорвать ярлыки и увидеть город аристократичным, утонченным и атмосферным.

Сплетение истории и искусства

Как искусствовед, я помогу вам взглянуть на центр Милана глазами профессионала. Но обещаю, что скучно не будет: прошлое города буквально оживет перед вами благодаря собранным мной картинам и фотографиям. Вы узнаете, как Милан дважды стирали с лица земли и как ему удалось возродиться, разберетесь в архитектурных стилях и оцените мастерство миланских реставраторов. За три часа охватим все ключевые достопримечательности:

  • замок Сфорца, по образу которого строили Московский Кремль;
  • каменную Библию на фасаде собора — Дуомо — и архитектурный ансамбль одноименной площади
  • галерею Виктора Эммануила II
  • знаменитый оперный театр Ла Скала и другие значимые места.

Эта прогулка позволит проследить важные изменения в облике города и представить его жизнь сегодня, вчера, сто, двести, тысячи лет назад.

Организационные детали

Это обзорная экскурсия без посещения достопримечательностей внутри.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Castello Sforzesco
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провела экскурсии для 1317 туристов
Гид по Милану, искусствовед, публицист, блогер. Окончила искусствоведческое отделение Академии Изящных искусств Бреры. Специализируюсь на истории Итальянского искусства. Профессия гида для меня — это актерская харизма, эмпатия хорошего психолога, плечо
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доброго друга, точность и надежность швейцарских часов. Именно таким гидом я стараюсь быть. Мои экскурсии — это грамотно составленные маршруты и возможность увидеть максимум в доступное время. Увлекательное, интересное и захватывающее наполнение: история, мифы, легенды, традиции и обычаи. Яркая и нескучная подача материалов с диджитал-технологиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 129 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
129
4
3
2
1
E
Мария - замечательный гид и очень приятная девушка. Подстроила маршрут экскурсии под наши пожелания, заинтересовала наших троих!!! детей разного возраста, да так, что по завершению прогулки, дети сразу спросили - когда следующая экскурсия с Марией?))
Нам с супругом так же было максимально комфортно, интересно и познавательно.
Отдельное спасибо за рекомендации к самостоятельному посещению музеев, магазинов, ресторанов.
Мария - замечательный гид и очень приятная девушка. Подстроила маршрут экскурсии под наши пожелания, заинтересовала наших
Мария - замечательный гид и очень приятная девушка. Подстроила маршрут экскурсии под наши пожелания, заинтересовала наших
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А
Мария смогла в течение 3х часов удержать внимание 10 летнего ребенка. маршрут был интересный, видно, что Мария прекрасно ориентируется в городе и знает множество интересных мест. Поекрасно владеет материалом.
Мария смогла в течение 3х часов удержать внимание 10 летнего ребенка. маршрут был интересный, видно, что
Мария смогла в течение 3х часов удержать внимание 10 летнего ребенка. маршрут был интересный, видно, что
Мария смогла в течение 3х часов удержать внимание 10 летнего ребенка. маршрут был интересный, видно, что
Мария смогла в течение 3х часов удержать внимание 10 летнего ребенка. маршрут был интересный, видно, что
Мария смогла в течение 3х часов удержать внимание 10 летнего ребенка. маршрут был интересный, видно, что
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О
Очень познавательная и впечатляющая экскурсия. Мария великолепный гид, прекрасный рассказчик, было очень интересно
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И
Незабываемая экскурсия по Милану с гидом Марией!

Недавно посетили Милан и решили взять экскурсию с Марией – и это было лучшее решение! Она не только профессиональный гид, но и человек, искренне
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влюбленный в этот город.

Мария увлекательно рассказывала об истории Милана, его архитектуре, культуре и скрытых жемчужинах, которые невозможно найти в обычных путеводителях. Мы посетили главные достопримечательности – Дуомо, академию, Замок Сфорца – но особенно нас впечатлили небольшие улочки и уютные кафе, которые Мария показала нам по пути.

Экскурсия была отлично организована, время пролетело незаметно. Видно, что Мария любит свою работу и делает всё, чтобы туристы получили максимум удовольствия. Огромное спасибо за этот чудесный день! Если вы хотите по-настоящему узнать Милан – обязательно обращайтесь к Марии!

Незабываемая экскурсия по Милану с гидом Марией!
Незабываемая экскурсия по Милану с гидом Марией!
Незабываемая экскурсия по Милану с гидом Марией!
Незабываемая экскурсия по Милану с гидом Марией!
Незабываемая экскурсия по Милану с гидом Марией!
Незабываемая экскурсия по Милану с гидом Марией!
Незабываемая экскурсия по Милану с гидом Марией!
Незабываемая экскурсия по Милану с гидом Марией!+2
Незабываемая экскурсия по Милану с гидом Марией!
Незабываемая экскурсия по Милану с гидом Марией!
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И
Это была лучшая экскурсия,за все наши поездки,мы влюбились в Милан. Мы приехали на неделю и все нам говорили,что делать будете в Милане? Но после экскурсии, с Марией, поняли,что все посмотреть не успеем. Очень интересно,информационно, не заметили как время пролетело, настоящий гид, спасибо огромное за прекрасную экскурсию.
Это была лучшая экскурсия,за все наши поездки,мы влюбились в Милан. Мы приехали на неделю и все
Это была лучшая экскурсия,за все наши поездки,мы влюбились в Милан. Мы приехали на неделю и все
Это была лучшая экскурсия,за все наши поездки,мы влюбились в Милан. Мы приехали на неделю и все
Это была лучшая экскурсия,за все наши поездки,мы влюбились в Милан. Мы приехали на неделю и все
Это была лучшая экскурсия,за все наши поездки,мы влюбились в Милан. Мы приехали на неделю и все
Это была лучшая экскурсия,за все наши поездки,мы влюбились в Милан. Мы приехали на неделю и все
Это была лучшая экскурсия,за все наши поездки,мы влюбились в Милан. Мы приехали на неделю и все
Это была лучшая экскурсия,за все наши поездки,мы влюбились в Милан. Мы приехали на неделю и все
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Юля
Это великолепная экскурсия! Мария не просто рассказала о Милане все самое интересное, но и влюбила в историю этого города. Прекрасно структурированная лекция, хороший маршрут, очень интересные факты. Главное, что Мария рассказывает Истрию интересно и не скучно 🙌 интересный и хорошо поставленный слог.
Это великолепная экскурсия! Мария не просто рассказала о Милане все самое интересное, но и влюбила в
Это великолепная экскурсия! Мария не просто рассказала о Милане все самое интересное, но и влюбила в
Это великолепная экскурсия! Мария не просто рассказала о Милане все самое интересное, но и влюбила в
Это великолепная экскурсия! Мария не просто рассказала о Милане все самое интересное, но и влюбила в
Это великолепная экскурсия! Мария не просто рассказала о Милане все самое интересное, но и влюбила в
Это великолепная экскурсия! Мария не просто рассказала о Милане все самое интересное, но и влюбила в
Это великолепная экскурсия! Мария не просто рассказала о Милане все самое интересное, но и влюбила в
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