20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Понять, за что полюбить Милан

Большие размеры города, непростая история и устоявшийся стереотип «неинтересности» не дают путешественникам оценить неподражаемую красоту Милана. Вам удастся сорвать ярлыки и увидеть город аристократичным, утонченным и атмосферным. Поговорим о хранящейся в Милане «Тайной вечере», о древнейших картах таро, об уникальности Дуомо, о скрытых шедеврах мировой архитектуры — обо всем, чем гордится Милан.

Сплетение истории и искусства

Как искусствовед, я помогу вам взглянуть на центр Милана глазами профессионала. Но обещаю, что скучно не будет: прошлое города буквально оживет перед вами благодаря собранным мной картинам и фотографиям. Вы узнаете, как Милан дважды стирали с лица земли и как ему удалось возродиться, разберетесь в архитектурных стилях и оцените мастерство миланских реставраторов. За три часа охватим все ключевые достопримечательности:

замок Сфорца , по образу которого строили Московский Кремль;

, по образу которого строили Московский Кремль; старейшую Пьяцца деи Мерканти ;

; единственный в Европе готический собор из белого мрамора — Дуомо — и ансамбль одноименной площади;

— и ансамбль одноименной площади; галерею Виктора Эммануила II — первый в Европе пассаж;

— первый в Европе пассаж; знаменитый оперный театр Ла Скала и другие значимые места.

Такая историческая, но не однообразная прогулка позволит проследить важные изменения в облике города и представить его жизнь вчера, сто, двести, тысячи лет назад.