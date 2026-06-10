20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Милан - город с богатым наследием и уникальной историей. Приглашаем вас пройтись по его улицам, где каждый уголок рассказывает свою историю.Вместе мы взглянем на знаменитый Дуомо, пройдемся по галерее Виктора

Эммануила и осмотрим замок Сфорца. На протяжении всей прогулки вы будете соприкасаться с историей, узнаете о великих событиях, которые формировали облик современного Милана. Ваш гид - искусствовед, который с помощью старинных картин и фотографий поможет вам увидеть, как менялся город. Милан не оставит вас равнодушными, ведь каждая эпоха оставила здесь свой неизгладимый след. Откройте для себя аристократичный и утонченный Милан, полный историй и тайн, которые ждут, чтобы вы их раскрыли

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Понять, за что полюбить Милан

Большие размеры города, непростая история и устоявшийся стереотип «неинтересности» не дают путешественникам оценить неподражаемую красоту Милана. Вам удастся сорвать ярлыки и увидеть город аристократичным, утонченным и атмосферным.

Сплетение истории и искусства

Как искусствовед, я помогу вам взглянуть на центр Милана глазами профессионала. Но обещаю, что скучно не будет: прошлое города буквально оживет перед вами благодаря собранным мной картинам и фотографиям. Вы узнаете, как Милан дважды стирали с лица земли и как ему удалось возродиться, разберетесь в архитектурных стилях и оцените мастерство миланских реставраторов. За три часа охватим все ключевые достопримечательности:

замок Сфорца , по образу которого строили Московский Кремль;

, по образу которого строили Московский Кремль; каменную Библию на фасаде собора — Дуомо — и архитектурный ансамбль одноименной площади

— и архитектурный ансамбль одноименной площади галерею Виктора Эммануила II

знаменитый оперный театр Ла Скала и другие значимые места.

Эта прогулка позволит проследить важные изменения в облике города и представить его жизнь сегодня, вчера, сто, двести, тысячи лет назад.

Организационные детали

Это обзорная экскурсия без посещения достопримечательностей внутри.